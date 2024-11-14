Milyonlarca emekli sıfır zam alabilir
Ülkemizde 15 milyon 666 bin 98 dosyada 16 milyon 483 bin 470 kişiye aylık ödeme yapılıyor. Ülkemizde 16 milyon 483 bin 470 emekli var gibi gözükse de aslında gerçek anlamda emekli sayısı 11 milyon 862 bin 121 kişidir.
-11 milyon 862 bin 121’i kendi ödediği primlerle yaşlılık (emekli) aylığı alanlardır.
-4 milyon 288 bin 379 kişi ise hak sahibi olarak ölen kişilerden dolayı ölüm aylığı alanlardır.
-125 bin 335 malullük aylığı alanlar,
-15 bin 693 vazife malullüğü aylığı alanlar,
-88.805 sürekli iş göremezlik geliri alanlar,
-103 bin 137 sürekli iş göremezlik ölüm geliri alanlardır.
Emekli aylığı, çalışma süresi, yaş ve SGK’ya bildirilen prime esas kazançlara göre belirleniyor. Ancak emekli olunduğunda bağlanan aylık 12.500TL’nin altında kalanların kendi primleri karşılığında hesaplanan kök aylıkları 12.500 TL’nin altında kalıyorsa hazine desteği ile 12.500TL’ye tamamlanıyor. Emekli aylığı hesaplama sistemi nedeniyle yıllarca çalışıp prim ödeyip bunun karşılığında 7 bin TL, 8 bin, 10 TL kök aylığı olanlar, başka bir ifade ile 12.500 TL’nin altında kök aylığı olanlar 12.500 TL’ye tamamlanan emekli aylığını alıyor.
Emeklilere 2025 Ocak ayında %17 gibi enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkı kök aylıklara yansıtılacak. BU durumda 12.500 TL olan tamamlanan aylıkta artış olmaz ise 10.700TL’ye kadar kök aylığı olanlar 12.500 TL almaya devam edecek.
Ayrıca kök aylığa %20 gibi artış yapılarak 15.000TL’ye tamamlanacağını düşünüyorum. Bu yasal düzenleme yapılmaz ise yaklaşık 3 milyon emeklinin 12.500 TL olarak eline geçen emekli aylıkları enflasyon farkı ile birlikte 12.500 TL’de kalmaya devam eder.
Tamamlanan aylık 12.500TL’den 15.000TL’ye çıkartılır ise bu durumda da mevcut durumda 12.820 TL’ye kadar kök aylığı tamamlanan aylığın üzerinde olanlar da 15.000 TL ile en alt aylık kategorisine girmiş olur.
Emekli aylıklarında taban aylık uygulamasına son verilerek, tüm emekli aylıklarına seyyanen zam yapılarak, bu zammında kök aylıklara yapılarak en alt devletin belirlediği en alt emekli aylığı uygulamasına son verilmesi gerekir.
Çalıştıkça prim ödedikçe emekli aylığına avantaj sağlayacak özendirici emekli aylığı hesaplama sisteminin bir an önce devreye girmesi gerekiyor. Asgari ücretle çalışanda, asgari ücretin iki katı, iki buçuk katı ile çalışanda aynı emekli aylığını alırsa, SGK’ya gerçek bildirimleri ile fazla prim ödemenin hiçbir anlamı kalmaz.