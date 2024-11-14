Milyonlarca emekli sıfır zam alabilir

Ülkemizde 15 milyon 666 bin 98 dosya­da 16 milyon 483 bin 470 kişiye aylık ödeme yapılıyor. Ülkemizde 16 milyon 483 bin 470 emekli var gibi gözükse de aslında gerçek anlamda emekli sayısı 11 milyon 862 bin 121 kişidir.

-11 milyon 862 bin 121’i kendi ödediği primlerle yaşlılık (emekli) aylığı alanlardır.

-4 milyon 288 bin 379 kişi ise hak sahi­bi olarak ölen kişilerden dolayı ölüm aylığı alanlardır.

-125 bin 335 malullük aylığı alanlar,

-15 bin 693 vazife malullüğü aylığı alan­lar,

-88.805 sürekli iş göremezlik geliri alanlar,

-103 bin 137 sürekli iş göremezlik ölüm geliri alanlardır.

Emekli aylığı, çalışma süresi, yaş ve SGK’ya bildirilen prime esas kazançlara gö­re belirleniyor. Ancak emekli olunduğunda bağlanan aylık 12.500TL’nin altında kalan­ların kendi primleri karşılığında hesaplanan kök aylıkları 12.500 TL’nin altında kalıyor­sa hazine desteği ile 12.500TL’ye tamamla­nıyor. Emekli aylığı hesaplama sistemi ne­deniyle yıllarca çalışıp prim ödeyip bunun karşılığında 7 bin TL, 8 bin, 10 TL kök aylığı olanlar, başka bir ifade ile 12.500 TL’nin al­tında kök aylığı olanlar 12.500 TL’ye tamam­lanan emekli aylığını alıyor.

Emeklilere 2025 Ocak ayında %17 gibi enf­lasyon farkı verilecek. Enflasyon farkı kök aylıklara yansıtılacak. BU durumda 12.500 TL olan tamamlanan aylıkta artış olmaz ise 10.700TL’ye kadar kök aylığı olanlar 12.500 TL almaya devam edecek.

Ayrıca kök aylığa %20 gibi artış yapılarak 15.000TL’ye tamamlanacağını düşünüyo­rum. Bu yasal düzenleme yapılmaz ise yakla­şık 3 milyon emeklinin 12.500 TL olarak eli­ne geçen emekli aylıkları enflasyon farkı ile birlikte 12.500 TL’de kalmaya devam eder.

Tamamlanan aylık 12.500TL’den 15.000TL’ye çıkartılır ise bu durumda da mevcut durumda 12.820 TL’ye kadar kök ay­lığı tamamlanan aylığın üzerinde olanlar da 15.000 TL ile en alt aylık kategorisine girmiş olur.

Emekli aylıklarında taban aylık uygulama­sına son verilerek, tüm emekli aylıklarına seyyanen zam yapılarak, bu zammında kök aylıklara yapılarak en alt devletin belirlediği en alt emekli aylığı uygulamasına son veril­mesi gerekir.

Çalıştıkça prim ödedikçe emekli aylığına avantaj sağlayacak özendirici emekli aylığı hesaplama sisteminin bir an önce devreye girmesi gerekiyor. Asgari ücretle çalışanda, asgari ücretin iki katı, iki buçuk katı ile ça­lışanda aynı emekli aylığını alırsa, SGK’ya gerçek bildirimleri ile fazla prim ödemenin hiçbir anlamı kalmaz.