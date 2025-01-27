Milyonlarca sigortalıya yüzde 30 emekli aylık kaybı şoku!
Ülkemizde emekli aylığı hesaplama sisteminden kaynaklı olarak, emekli olunacak yılın enflasyonu ve bir önceki yılın enflasyonuna göre emekli aylıkları cebinize girmeden azalabiliyor. Bu konu hakkında DÜNYA Gazetesinde yazılarında emekli aylıklarında 2024 değil de 2025’de emekli olacakların %30 kayıp yaşanacağını sizlere aylar önce aktarmıştım.
Çalışanlar e-devlet sisteminden "4/A emekli aylık bilgisi hesaplama’’, Bağ-Kurlular "4/B emekli aylık bilgisi hesaplama’’ bölümünden sisteme giriş yaparak, hesaplamanın yapıldığı tarihe kadar SGK’ya bildirilen prim gün sayısı ve prime esas kazançlarına göre, emekli olduklarında kaç lira emekli aylığı alacaklarını görebiliyorlar.
23/01/2025 tarihi itibariyle e-devlet sisteminden, emekli aylığı hesaplama sistemi son güncellemeler ile tekrar devreye girdi. 31/12/2024 tarihine kadar sistemde görmüş oldukları emekli aylıkları, özel sektör için 31-12-2024, kamu çalışanlarının ise 14-01-2024’e kadar emeklilik müracaatında bulunmuşlar ise sistemde gördükleri emekli aylıkları %15.75 enflasyon farkı eklenerek kendilerine emekli aylığı olarak bağlandı.
Ancak özel sektör çalışanları 31-12-2024, kamu çalışanları 14-01-2025 sonrasında emeklilik müracaatında bulunmuşlar ise ya da henüz emeklilik için şartları tamamlamayanların sistemde görmüş oldukları emekli aylıkları enflasyon farkı eklenerek 2024’de emekli olanlara göre %30 düşüş olarak sistemde gördüler.
Örneğin:
30/12/2024’de emekli aylığı hesaplama sisteminden 31.761.04 TL emekli aylığı + 1.270.44 TL ek ödeme ile birlikte 33.031.44 TL emekli aylığı gören kişi 31/12/2024 tarihine kadar emeklilik müracaatında bulunmuş olsaydı, %15.75 enflasyon farkı ile 38.233.89 TL emekli aylığını alacaktı. Ancak 31-12-2024 tarihine kadar sistemde 33.031.444 TL emekli aylığını hak ediyor olarak gören kişi 31- 12-2024 tarihine kadar emeklilik müracaatında bulunmamış ise sistemden %15.75 enflasyon farkı eklenmiş olarak, 28.050.64 TL+1.122.03TL ek ödeme dahil sadece 29.172.67 TL olarak hesaplanan emekli aylığını görüyor.
Enflasyon farkı ile birlikte 38.233.89 TL yerine 9.061.22 TL emekli aylığında kayıp yaşayarak 29.172.67 TL olarak gören milyonlarca çalışana "Güncelleme Katsayısı’’ nedeniyle emekli aylığının düşeceğini önceden bilmiyor ise büyük bir şok yaşadı.
Enflasyon bir önceki yıla göre düşme eğilimde ise emekli olmayanlar zarar ediyor. Milyonlarca çalışanın emekli olmadan, emekli olduğunda cebine girecek para, emekli aylığı hesaplama sistemi nedeniyle %30’un üzerinde azaldı.