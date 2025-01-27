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Milyonlarca sigortalıya yüzde 30 emekli aylık kaybı şoku!

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Ülkemizde emekli aylığı hesaplama sisteminden kaynaklı olarak, emek­li olunacak yılın enflasyonu ve bir önce­ki yılın enflasyonuna göre emekli aylık­ları cebinize girmeden azalabiliyor. Bu konu hakkında DÜNYA Gazetesinde ya­zılarında emekli aylıklarında 2024 değil de 2025’de emekli olacakların %30 kayıp yaşanacağını sizlere aylar önce aktarmış­tım.

Çalışanlar e-devlet sisteminden "4/A emekli aylık bilgisi hesaplama’’, Bağ-Kur­lular "4/B emekli aylık bilgisi hesaplama’’ bölümünden sisteme giriş yaparak, he­saplamanın yapıldığı tarihe kadar SGK’ya bildirilen prim gün sayısı ve prime esas kazançlarına göre, emekli olduklarında kaç lira emekli aylığı alacaklarını görebi­liyorlar.

23/01/2025 tarihi itibariyle e-devlet sisteminden, emekli aylığı hesaplama sis­temi son güncellemeler ile tekrar devre­ye girdi. 31/12/2024 tarihine kadar sis­temde görmüş oldukları emekli aylıkları, özel sektör için 31-12-2024, kamu çalı­şanlarının ise 14-01-2024’e kadar emekli­lik müracaatında bulunmuşlar ise sistem­de gördükleri emekli aylıkları %15.75 enf­lasyon farkı eklenerek kendilerine emekli aylığı olarak bağlandı.

Ancak özel sektör çalışanları 31-12-2024, kamu çalışanla­rı 14-01-2025 sonrasında emeklilik mü­racaatında bulunmuşlar ise ya da henüz emeklilik için şartları tamamlamayanla­rın sistemde görmüş oldukları emekli ay­lıkları enflasyon farkı eklenerek 2024’de emekli olanlara göre %30 düşüş olarak sistemde gördüler.

Örneğin:

30/12/2024’de emekli aylığı hesapla­ma sisteminden 31.761.04 TL emekli ay­lığı + 1.270.44 TL ek ödeme ile birlik­te 33.031.44 TL emekli aylığı gören kişi 31/12/2024 tarihine kadar emeklilik mü­racaatında bulunmuş olsaydı, %15.75 enf­lasyon farkı ile 38.233.89 TL emekli ay­lığını alacaktı. Ancak 31-12-2024 tarihi­ne kadar sistemde 33.031.444 TL emekli aylığını hak ediyor olarak gören kişi 31- 12-2024 tarihine kadar emeklilik mü­racaatında bulunmamış ise sistemden %15.75 enflasyon farkı eklenmiş olarak, 28.050.64 TL+1.122.03TL ek ödeme dahil sadece 29.172.67 TL olarak hesaplanan emekli aylığını görüyor.

Enflasyon farkı ile birlikte 38.233.89 TL yerine 9.061.22 TL emekli aylığında kayıp yaşayarak 29.172.67 TL olarak gören mil­yonlarca çalışana "Güncelleme Katsayısı’’ nedeniyle emekli aylığının düşeceğini ön­ceden bilmiyor ise büyük bir şok yaşadı.

Enflasyon bir önceki yıla göre düşme eğilimde ise emekli olmayanlar zarar edi­yor. Milyonlarca çalışanın emekli olma­dan, emekli olduğunda cebine girecek pa­ra, emekli aylığı hesaplama sistemi nede­niyle %30’un üzerinde azaldı.

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