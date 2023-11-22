Mirasla kalan tarım arazilerinde çığır açan değişiklik

Çiftçi Kayıt Sisteminde “intikali yapılmamış yani henüz mirasçılara paylaşılmamış tarım arazileriyle” ilgili çığır açacak önemli bir değişiklik yapıldı.

Örneğin, aile büyüğünüzün ölümü halinde 100 dönümlük bir arazi kaldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gidip taahhütname imzalayıp ÇKS kaydınız yapılacak. 3 yıl boyunca 100 dönüm arazide yapacağınız üretime ait her türlü devlet desteğinden faydalanabileceksiniz.

Bu sırada mirasçılardan biri çıkıp arazinin yüzde 10’u bana ait dediğinde o ekim yılının sonundan itibaren şahsa ait hissedeki taahhütname sona erecek. Taahhütname imzalayan 90 dönümde üretim yapmaya devam edebilecek. Bu süreçte miras paylaşılırsa taahhütname ortadan kalkacak. Geçmişte tüm hissedarlardan imza toplama, izin alma gerekliliği vardı.

Çoğu mirasçıya ulaşılamadığından veya izin alınamadığından yıllardır milyonlarca hektar tarım arazisi ekilemiyordu, ekilse de kayıt altına alınamadığından devlet desteklerden faydalanılamıyordu. Yapılan değişiklik ile araziler tarıma kazandırılarak, ÇKS kayıtlılık oranı da yükseltilmiş olacak.

Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erdoğan’ın; iklim değişikliği insanlığı ifsat etmek için bir bahanedir” açıklamasına rağmen araştırmalar; iklim değişikliği endişesinin “daha az çocuk isteme veya hiç çocuk istememe eğilimine neden olduğunu ortaya koyuyor.” Gelişmiş ülke bireyleri; çocuk sahibi olmanın kişisel karbon ayak izini yükselteceği nedeniyle, Zambiya, Etiyopya gibi Afrika ülkeleri, iklim değişikliği nedeniyle ailelerinin geçimini sağlayamayacakları endişesiyle daha az çocuk istiyor.”

“Gelecek Yok Çocuk Yok” kampanyası; şartlar iyileşene kadar çocuk sahibi olmayı reddediyor. Marmarabirlik; “zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili kopan fırtına spekülatif, ülkemizde yeteri kadar zeytinyağı var” demesine rağmen zeytinyağında stokçuluk başladı, piyasa üç güne hareketlendi. Avrupa’da zeytinyağı fiyatı, eylül ayında 2022’ye göre yüzde 117 artışla 9 doları gördü. İspanya’da yüzde 56, İtalya’da yüzde 27, Türkiye’de yüzde 55 düşüş var.

Avrupalı uzmanlara göre “zeytinyağı fiyatı 2025 sonbaharından önce düşemez, üretim dalgalanmalarının üstesinden gelmek için daha rasyonel tedbirler alınmalı.” Dünyada bunlar olurken Türkiye; ağustos ayında dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına getirdiği yasağı uzattı. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar’a göre; “geçen sezon 420 bin ton zeytinyağı üretimi gerçekleştirildi.

Geçmişte zeytinyağında lider ülkelerin maliyet azaltmak için uyguladığı rekabet kırıcı yöntemler yüzünden gelişemeyen sektör için bu yıl fırsat olabilir. Uçar’a göre; “ambalajlı zeytinyağında markalaşmayı teşvik etmek, ihracata fon ve kısıtlama koymaktan daha etkili. Dünya zeytinyağı ticaretinde istikrarlı bir pozisyon için, ürünün sağlıklı bir şekilde depolanmasına ve fiyatlandırılmasına gerek var. Bunun için Lisanslı depoculuk geliştirilmeli.

İspanya ve İtalya’da rekolte arttığında ülkemizdeki artan zeytinyağını nerede depolanacak. Bu seferde fiyatlar düşecek, üretici zarar edecek.” Uçar, rekoltedeki düşüşle birlikte iç pazardaki “taklit ve tağşiş” konusuna dikkat çekiyor. “Ayvalık’ta ortalama 6 bin ton sızma zeytinyağı üretiliyor, pazarda satılanların yüzde 80’i Ayvalık markası ile pazarlanıyor.”

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, YÖK tarafından “Tarımda Dijital Teknolojiler Alanında Uzmanlaşan Üniversite” olarak seçildi. 8-9 Aralık’ta “Tarımda Dijital Teknolojiler” zirvesine ev sahipliği yapacak. Üniversite özel sektör işbirliğinin en başarılı örneklerinden olan üniversite, tarımın geleceğine teknoloji tohumları ekmeye, paydaşların ürettiği bilgiyi çoğaltmak için ulusal ve uluslararası programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Velhasıl; zorlu zamanlardan geçiyoruz. İnsan eliyle uzattığımız insan ömrü insanlığın elinde saniyeler içerisinde yok ediliyor. Akıl almaz kararlar veriyoruz. “Bilincimiz, aklımız, haysiyetimiz her türlü manipülasyona açık