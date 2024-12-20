Mısır’ın ‘yeni idari başkenti’…Lüksemburg’da bir şoförün sohbeti…
112 milyon nüfuslu Mısır…
Petrol ve doğalgaz rezervlerine ve turizm destinasyonlarına sahip “şanslı” Mısır…
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Buna rağmen:
42 milyar dolarlık ihracatta (83 milyar dolarlık ithalat) kalmış Mısır…
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Bunlara rağmen:
Son 10 yılda 55 milyar dolar harcayarak, yeni “yönetim başkenti” (yüksek fiyatlar nedeniyle, “düşük alım gücüne sahip” halkın gidip/konaklayamayacağı; çalışmak için gitmek de zorlanacağı) inşa eden Mısır…
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Ve Mısır…
Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan (Azerbaycan’ın da dahil olacağı) Gelişen 8 Ülke Teşkilatı (D8) Toplantısı’na ev sahipliği yaptı…
Devlet başkanları, konuşmalarında (10 yılda 55 milyar dolar harcanan Mısır Cumhurbaşkanlığı binalarının ve çevresinin görüntüleri eşliğinde) “Gençlere yatırım/eğitim ve KOBİ’lerin desteklenmesi” konularına vurgu yaptı…
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15-64 yaş arası nüfusta 80 milyona yaklaşmasına rağmen, 42 milyar dolarlık yıllık ihracat gerçekleştirebilen Mısır’ın Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi:
“Bilim, mühendislik ve uygulanabilir teknoloji konularındaki deneyimlerimizi/ başarımızı üye ülkelerle paylaşabiliriz.” cümlesiyle sözlerine başladı…
VELHASIL
Satınalma Gücü Paritesine göre OECD ülkelerinin sıralaması var TÜİK verilerinde…
Euro Bölgesi’nin ortalaması 104…
Türkiye 72 parite ile Bosna, Arnavutluk, Sırbistan Karadağ gibi ülkelerin önünde…
Mısır, İran gibi ülkeleri söylemeyelim hiç; 36 pariteli Arnavutluk’un dahi çok çok gerisinde…
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Lüksemburg 237 parite ile “satınalma gücünde” zirvede…
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2015 yılında “bakanlar ve bürokratlarla röportaj yapmak” amacıyla gitmiştim Lüksemburg’a…
Karşılayan şoför, “5 dil biliyorum, sizinle hangi dili konuşmamı istersiniz?” demişti…
Gittiğim 2 bakanın odasında ise “alan darlığı” nedeniyle fotoğraf/ video çekimi yapamamış, binaların ortak toplantı alanına geçmek zorunda kalmıştık…