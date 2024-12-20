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 Mısır’ın ‘yeni idari başkenti’…Lüksemburg’da bir şoförün sohbeti…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

112 milyon nüfuslu Mısır…

Petrol ve doğalgaz rezervlerine ve turizm destinasyonlarına sahip “şanslı” Mısır…

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Buna rağmen:

42 milyar dolarlık ihracatta (83 milyar dolarlık ithalat) kalmış Mısır…

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Bunlara rağmen:

Son 10 yılda 55 milyar dolar harcayarak, yeni “yönetim başkenti” (yüksek fiyatlar nedeniyle, “düşük alım gücüne sahip” halkın gidip/konaklayamayacağı; ça­lışmak için gitmek de zorlanacağı) inşa eden Mısır…

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Ve Mısır…

Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan (Azerbaycan’ın da dahil olacağı) Gelişen 8 Ülke Teşkilatı (D8) Toplantısı’na ev sahipliği yaptı…

Devlet başkanları, konuşmalarında (10 yılda 55 milyar dolar harcanan Mısır Cumhurbaşkanlığı binalarının ve çevre­sinin görüntüleri eşliğinde) “Gençlere yatırım/eğitim ve KOBİ’lerin desteklen­mesi” konularına vurgu yaptı…

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15-64 yaş arası nüfusta 80 milyona yak­laşmasına rağmen, 42 milyar dolarlık yıllık ihracat gerçekleştirebilen Mısır’ın Cum­hurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi:

“Bilim, mühendislik ve uygulanabilir teknoloji konularındaki deneyimlerimizi/ başarımızı üye ülkelerle paylaşabiliriz.” cümlesiyle sözlerine başladı…

VELHASIL

Satınalma Gücü Paritesine gö­re OECD ülkelerinin sıralaması var TÜİK verilerinde…

Euro Bölgesi’nin ortalaması 104…

Türkiye 72 parite ile Bosna, Arna­vutluk, Sırbistan Karadağ gibi ülkele­rin önünde…

Mısır, İran gibi ülkeleri söylemeye­lim hiç; 36 pariteli Arnavutluk’un da­hi çok çok gerisinde…

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Lüksemburg 237 parite ile “satınal­ma gücünde” zirvede…

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2015 yılında “bakanlar ve bürokrat­larla röportaj yapmak” amacıyla git­miştim Lüksemburg’a…

Karşılayan şoför, “5 dil biliyorum, sizinle hangi dili konuşmamı ister­siniz?” demişti…

Gittiğim 2 bakanın odasında ise “alan darlığı” nedeniyle fotoğraf/ video çekimi yapamamış, binaların ortak toplantı alanına geçmek zorun­da kalmıştık…

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