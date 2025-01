Moody’s kararının etkisi ‘sınırlı’ kalabilir

Moody’s cuma günü Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini pas geçti. Moody’s açıklamasında olumsuz bir bakış açısı olmasa da haftanın ilk işlem günü ‘pas’ kararı bir miktar satış baskısı yaratabilir. Ancak beklenti satışların sınırlı kalacağı yönünde.

Piyasalar gündemi yoğun bir hafta­yı geride bıraktı. Hafta başında ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump resmen göreve başladı. Trump, Beyaz Saray’daki ilk günün­de birçok kararname­ye imza attı. Meksika ve Kanada’ya yüzde 25 gümrük tarifesi 1 Şu­bat’tan itibaren hayata geçe­cek.

Haftanın ikinci en önem­li gündem maddesi ise Merkez Bankası’nın yılın ilk Para Poli­tikası Kurulu (PPK) toplantı­sıydı. Merkez Bankası, beklen­diği gibi politika faizinde 250 baz puan indirime giderek fa­izleri yüzde 45’e çekti. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra gözler uluslararası kre­di derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’ye yönelik not kararına çevrildi. Mood­y’s beklentilerin aksine Türki­ye’nin kredi notu değerlendir­mesini pas geçti.

Yatırım yapılabilir seviyeye daha var

Moody’s’den yapılan açık­lamada, “Yapılan değerlendir­mede "Bu yayın bir kredi notu eylemi duyurmamaktadır ve yakın gelecekte bir kredi notu eyleminin muhtemel olup ol­madığının göstergesi değildir" denildi. Temmuz ayında iki ka­deme not artışı birden yapan Moody’s’in açıklamalarının geneline bakıldığında aslında negatif bir bakış açısı bulun­muyor.

Geçen yıl Türkiye’nin kredi notunu ikişer kademe ar­tıran üç büyük kredi derece­lendirme kuruluşlarının bu yıl için daha temkinli olacağı gö­rüşü zaten piyasalarda hakim­di. Ancak Moody’s’in S&P ve Fitch’e göre Türkiye’yi bir ka­deme daha alttan derecelen­dirmesi ve not görünümünün pozitifte olması cuma günkü toplantıda not artışı bek­lentilerini desteklemişti.

Fitch’in Türkiye kararı cuma günü

Moody’s’in not değer­lendirmesini pas geçme­si yeni değil. Hatırlanaca­ğı üzere 2023 Aralık ayın­da da benzer bir süreç yaşanmıştı. Aralık top­lantısını pas geçen Mo­ody’s ocak ayındaki toplantı­sında not görünümünü ‘dura­ğan’dan ‘pozitif’e yükseltmiş, temmuz ayındaki toplantısın­da da iki kademe not artışına gitmişti. Bu hafta cuma günü yine piyasalarda kapandık­tan sonra bir diğer kredi dere­celendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye değerlendirmesi var.

Fitch’in de hem de notta hem de görünümde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Çünkü yazılı bir kural olmasa da dere­celendirme kuruluşlarının not görünümü ‘pozitif’ olmadan bir not artışına gitmesine pek rastlanmıyor. Zaten son kara­rında Fitch, notu artırırken gö­rünümü ‘durağan’a çekmişti. Bu da “izle, gör moduna geçil­di” şeklinde yorumlanmıştı.

Fed ve ECB’nin faiz kararı izlenecek

Türkiye’nin kredi notu Fit­ch ve S&P’te yatırım yapılabi­lir seviyenin üç kademe, Mo­ody’s’de ise dört kademe al­tında. Yani Türkiye’nin bir üst kategoriye çıkması için çok yolu var. Şu aşamadaki not ka­rarlarının piyasalara etkisi sa­dece ‘psikolojik’. Dolayısıyla Cuma akşamı Moody’s’in Tür­kiye’nin kredi notu değerlen­dirmesini pas geçmesi, haf­tanın ilk işlem gününde bir miktar satış baskısına neden olabilir.

Ancak uzmanlar, Mo­ody’s kaynaklı bir satış baskı­sının sınırlı olacağı konusunda hem fikir. Bu hafta ABD Mer­kez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz ka­rarlarını açıklayacak. Fed’in Çarşamba günkü toplantıda politika faizinde bir değişikli­ğe gitmesi beklenmiyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell’ın karar sonrası yapacağı basın toplantısında vereceği mesaj­lar önemli. ECB’nin faiz kararı ise perşembe günü.

Borsa İstanbul kritik seviyede

Borsa İstanbul’da teknik görümüne bakarsak, endeks Cuma günü önemli direnç bölgesi olan 10 bin 200 puan seviyelerine yakın yerlerden kapandı. Moody’s’in ‘pas’ geçmesi kararı nedeniyle pazartesi günü açılışta bir miktar satış baskısı görülebilir. Satışlarda 10 bin puan ‘psikolojik’ destek noktası olarak öne çıkıyor. Altında ise 9 bin 900 puan bir diğer destek noktası. Olası satışların her ne kadar endeksi bu iki destek noktasının altına taşıması beklenmese de 9 bin 600 puanın altına inilmesi olumlu havayı terse çevirebilir. Yukarıda ise 10 bin 200 puan uzun zamandır geçilemeyen bir bölge. Bu seviyenin üzerinde 10 bin 700 puan öne çıkan bir diğer önemli direnç seviyesi. Borsada ‘güvenli’ bölgeye geçildiğinin bahsedilebilmesi için 10 bin 700 puandaki direncin açılması şart. Aksi halde dar bant hareketi bir süre daha devam edebilir.