Moody’s kararının etkisi ‘sınırlı’ kalabilir
Moody’s cuma günü Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini pas geçti. Moody’s açıklamasında olumsuz bir bakış açısı olmasa da haftanın ilk işlem günü ‘pas’ kararı bir miktar satış baskısı yaratabilir. Ancak beklenti satışların sınırlı kalacağı yönünde.
Piyasalar gündemi yoğun bir haftayı geride bıraktı. Hafta başında ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump resmen göreve başladı. Trump, Beyaz Saray’daki ilk gününde birçok kararnameye imza attı. Meksika ve Kanada’ya yüzde 25 gümrük tarifesi 1 Şubat’tan itibaren hayata geçecek.
Haftanın ikinci en önemli gündem maddesi ise Merkez Bankası’nın yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıydı. Merkez Bankası, beklendiği gibi politika faizinde 250 baz puan indirime giderek faizleri yüzde 45’e çekti. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’ye yönelik not kararına çevrildi. Moody’s beklentilerin aksine Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini pas geçti.
Yatırım yapılabilir seviyeye daha var
Moody’s’den yapılan açıklamada, “Yapılan değerlendirmede "Bu yayın bir kredi notu eylemi duyurmamaktadır ve yakın gelecekte bir kredi notu eyleminin muhtemel olup olmadığının göstergesi değildir" denildi. Temmuz ayında iki kademe not artışı birden yapan Moody’s’in açıklamalarının geneline bakıldığında aslında negatif bir bakış açısı bulunmuyor.
Geçen yıl Türkiye’nin kredi notunu ikişer kademe artıran üç büyük kredi derecelendirme kuruluşlarının bu yıl için daha temkinli olacağı görüşü zaten piyasalarda hakimdi. Ancak Moody’s’in S&P ve Fitch’e göre Türkiye’yi bir kademe daha alttan derecelendirmesi ve not görünümünün pozitifte olması cuma günkü toplantıda not artışı beklentilerini desteklemişti.
Fitch’in Türkiye kararı cuma günü
Moody’s’in not değerlendirmesini pas geçmesi yeni değil. Hatırlanacağı üzere 2023 Aralık ayında da benzer bir süreç yaşanmıştı. Aralık toplantısını pas geçen Moody’s ocak ayındaki toplantısında not görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e yükseltmiş, temmuz ayındaki toplantısında da iki kademe not artışına gitmişti. Bu hafta cuma günü yine piyasalarda kapandıktan sonra bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye değerlendirmesi var.
Fitch’in de hem de notta hem de görünümde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Çünkü yazılı bir kural olmasa da derecelendirme kuruluşlarının not görünümü ‘pozitif’ olmadan bir not artışına gitmesine pek rastlanmıyor. Zaten son kararında Fitch, notu artırırken görünümü ‘durağan’a çekmişti. Bu da “izle, gör moduna geçildi” şeklinde yorumlanmıştı.
Fed ve ECB’nin faiz kararı izlenecek
Türkiye’nin kredi notu Fitch ve S&P’te yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe, Moody’s’de ise dört kademe altında. Yani Türkiye’nin bir üst kategoriye çıkması için çok yolu var. Şu aşamadaki not kararlarının piyasalara etkisi sadece ‘psikolojik’. Dolayısıyla Cuma akşamı Moody’s’in Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini pas geçmesi, haftanın ilk işlem gününde bir miktar satış baskısına neden olabilir.
Ancak uzmanlar, Moody’s kaynaklı bir satış baskısının sınırlı olacağı konusunda hem fikir. Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarını açıklayacak. Fed’in Çarşamba günkü toplantıda politika faizinde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell’ın karar sonrası yapacağı basın toplantısında vereceği mesajlar önemli. ECB’nin faiz kararı ise perşembe günü.
Borsa İstanbul kritik seviyede
Borsa İstanbul’da teknik görümüne bakarsak, endeks Cuma günü önemli direnç bölgesi olan 10 bin 200 puan seviyelerine yakın yerlerden kapandı. Moody’s’in ‘pas’ geçmesi kararı nedeniyle pazartesi günü açılışta bir miktar satış baskısı görülebilir. Satışlarda 10 bin puan ‘psikolojik’ destek noktası olarak öne çıkıyor. Altında ise 9 bin 900 puan bir diğer destek noktası. Olası satışların her ne kadar endeksi bu iki destek noktasının altına taşıması beklenmese de 9 bin 600 puanın altına inilmesi olumlu havayı terse çevirebilir. Yukarıda ise 10 bin 200 puan uzun zamandır geçilemeyen bir bölge. Bu seviyenin üzerinde 10 bin 700 puan öne çıkan bir diğer önemli direnç seviyesi. Borsada ‘güvenli’ bölgeye geçildiğinin bahsedilebilmesi için 10 bin 700 puandaki direncin açılması şart. Aksi halde dar bant hareketi bir süre daha devam edebilir.