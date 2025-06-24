Mühendis ve teknikerlerimiz işsizken; Makine ithalatımız Nisan’da 4 milyar doları aştı… (2)

Makine ithalatında, Nisan ayındaki “düşündü­rücü” artışı yazınca…

Ve işsiz teknikerlerimize ve mühendislerimize vurgu yapınca…

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Samsun’dan makine üreticisi bir işletmeci okurumuz mail atmış…

Özetle:

“…Teknikerlerimizin ve mühendislerimizin ço­ğunluğu, maalesef, Almanya’da ki lise seviyesinde bilgi ve tecrübeye sahip oluyor…

Meslek ve pratiği okullarımızda öğretilemeyin­ce; gençleri mecburen fabrikalarda, atölyelerde eğitmek zorunda kalıyoruz…

Gençlerimizin okulda öğrendikleri ile mühen­dis/tekniker olduğunu sanması, ayrı bir dert ve ve­rimsizlik kaynağı...”

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Bir tarafta:

“Teknik eleman yetersiz” diye dertleniyoruz…

Diğer tarafta:

Eğitim sistemimiz ve çalışma hayatımızdaki kamu/özel dengesizliği gibi dengesizliklerimiz nedeniyle mühendislerimiz/teknisyenlerimiz/ teknikerlerimiz arasında işsiz sayısını artırıyoruz…

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Teknisyeni, teknikeri “mumla” ararken…

Teknisyen ve tekniker işsiz sayısının 350 bini aş­masına;

Makine operatörleri ve montajcılarında 225 bin kişinin işsiz gezmesine de (maalesef) şaşırmıyo­ruz…

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Ayrıca:

Emekli olup (işgücü vasıfları, bilgisi, tecrübesi taşırken) çalışmayanların olduğunu da duyuyoruz…

Ve…

İş arayıp bulamayınca, iş aramaktan vazgeçenle­rin “işsiz sayısına” eklenmediğini; bu sepetteki sa­yının rekor seviyelere çıktığını da biliyoruz…

VELHASIL

Mühendislerimizin/teknikerlerimizin işsiz kalması birkaç nedene dayanıyor:

İlki, Eğitim sisteminin yetenek ve beceri geliştirici nitelikten uzaklaşması...

Çalışma hayatındaki (kamu/özel iş yükü/ ücret dengesizliği gibi) dengesizlikler ve si­yasetin etkisiyle yüzbinlerce kişinin “kolay iş” seçme/bulma şansı…

Üçüncüsü, iş yüküne göre verilen ücretin yeterli bulunmaması…

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Ve çalışma hayatındaki bu dengesizlik­lerimizin de neden olduğu:

Üretim ve ihracatta ‘ciddi’ sorunların ya­şanması…

Üretim ve ihracatta sorunların çoğalacağı endişesinin artması…