Mühendis ve teknikerlerimiz işsizken; Makine ithalatımız Nisan’da 4 milyar doları aştı… (2)
Makine ithalatında, Nisan ayındaki “düşündürücü” artışı yazınca…
Ve işsiz teknikerlerimize ve mühendislerimize vurgu yapınca…
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Samsun’dan makine üreticisi bir işletmeci okurumuz mail atmış…
Özetle:
“…Teknikerlerimizin ve mühendislerimizin çoğunluğu, maalesef, Almanya’da ki lise seviyesinde bilgi ve tecrübeye sahip oluyor…
Meslek ve pratiği okullarımızda öğretilemeyince; gençleri mecburen fabrikalarda, atölyelerde eğitmek zorunda kalıyoruz…
Gençlerimizin okulda öğrendikleri ile mühendis/tekniker olduğunu sanması, ayrı bir dert ve verimsizlik kaynağı...”
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Bir tarafta:
“Teknik eleman yetersiz” diye dertleniyoruz…
Diğer tarafta:
Eğitim sistemimiz ve çalışma hayatımızdaki kamu/özel dengesizliği gibi dengesizliklerimiz nedeniyle mühendislerimiz/teknisyenlerimiz/ teknikerlerimiz arasında işsiz sayısını artırıyoruz…
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Teknisyeni, teknikeri “mumla” ararken…
Teknisyen ve tekniker işsiz sayısının 350 bini aşmasına;
Makine operatörleri ve montajcılarında 225 bin kişinin işsiz gezmesine de (maalesef) şaşırmıyoruz…
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Ayrıca:
Emekli olup (işgücü vasıfları, bilgisi, tecrübesi taşırken) çalışmayanların olduğunu da duyuyoruz…
Ve…
İş arayıp bulamayınca, iş aramaktan vazgeçenlerin “işsiz sayısına” eklenmediğini; bu sepetteki sayının rekor seviyelere çıktığını da biliyoruz…
VELHASIL
Mühendislerimizin/teknikerlerimizin işsiz kalması birkaç nedene dayanıyor:
İlki, Eğitim sisteminin yetenek ve beceri geliştirici nitelikten uzaklaşması...
Çalışma hayatındaki (kamu/özel iş yükü/ ücret dengesizliği gibi) dengesizlikler ve siyasetin etkisiyle yüzbinlerce kişinin “kolay iş” seçme/bulma şansı…
Üçüncüsü, iş yüküne göre verilen ücretin yeterli bulunmaması…
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Ve çalışma hayatındaki bu dengesizliklerimizin de neden olduğu:
Üretim ve ihracatta ‘ciddi’ sorunların yaşanması…
Üretim ve ihracatta sorunların çoğalacağı endişesinin artması…