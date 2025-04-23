Mustafa Kemal Atatürk: “Çocuklarımızı bugünün gerektirdiği şekilde yetiştirmek zorundayız”

Bugün bayram…

Cumhuriye­timizin kurucu­su Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Mille­timin geleceği” di­ye nitelendirdiği ço­cuklara emaneti ve armağanı…

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Çocuklara verile­bilecek en büyük armağanı ise şöyle özetlemiş “milli müca­delenin Başkomutanı” Ata­türk:

“Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük armağan:

Onlara iyi bir eğitim vermek­tir…”

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Atatürk, geleceğe umutla bakabilmenin formülünü ise, 1922’de, herkesin anlayacağı dilde basitçe özetlemiş:

“Çocuklar, milletimizin gele­ceğidir.

Onları en iyi şekilde yetiştir­mek, en önemli görevimizdir.”

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Ve eklemiş 1923’de:

“Çocuklarımızı artık bugü­nün gerektirdiği şekilde yetiş­tirmek zorundayız.”

Öyle yetiştirirsek:

Üretebilecek, geliştirebile­cek, icat edebilecek…

Hayatının büyük bölümünü refah içinde yaşayabilecek…

Çevresinin refahına da vesile olabilecek…

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Ve…

Ülkemiz bilimde, teknoloji­de, üretimde, ekonomide “sağ­lam temel” üzerinde yükselebi­lecek…

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Zorundayız…

Çocuklarımızın:

Görerek/yaparak yaşayarak/ paylaşarak sahiplenerek/se­verek/merak ederek anlama­sını/ öğrenmesini ve yete­neklerini geliştirmesini sağ­layacak bir eğitim sistemi kurmalıyız…

VELHASIL

2-8 yaş aralığı…

Kabiliyet/yetenek/beceri­ler o yaş aralığında öğrenilen­lere bağımlı…

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Çocuklara “öğretici arma­ğan” olan 23 Nisan Çocuk Bay­ramı kutlu olsun…

Öğrenerek, üreterek, geliş­tirerek, birbirimize güvenip/ paylaşarak, tasarruf büyüte­rek, israfı azaltarak ve sadece bu sayede gelebilecek “yüksek refah seviyesiyle” yaşayacağı­mız nice bayramlara…