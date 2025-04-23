Mustafa Kemal Atatürk: “Çocuklarımızı bugünün gerektirdiği şekilde yetiştirmek zorundayız”
Bugün bayram…
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Milletimin geleceği” diye nitelendirdiği çocuklara emaneti ve armağanı…
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Çocuklara verilebilecek en büyük armağanı ise şöyle özetlemiş “milli mücadelenin Başkomutanı” Atatürk:
“Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük armağan:
Onlara iyi bir eğitim vermektir…”
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Atatürk, geleceğe umutla bakabilmenin formülünü ise, 1922’de, herkesin anlayacağı dilde basitçe özetlemiş:
“Çocuklar, milletimizin geleceğidir.
Onları en iyi şekilde yetiştirmek, en önemli görevimizdir.”
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Ve eklemiş 1923’de:
“Çocuklarımızı artık bugünün gerektirdiği şekilde yetiştirmek zorundayız.”
Öyle yetiştirirsek:
Üretebilecek, geliştirebilecek, icat edebilecek…
Hayatının büyük bölümünü refah içinde yaşayabilecek…
Çevresinin refahına da vesile olabilecek…
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Ve…
Ülkemiz bilimde, teknolojide, üretimde, ekonomide “sağlam temel” üzerinde yükselebilecek…
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Zorundayız…
Çocuklarımızın:
Görerek/yaparak yaşayarak/ paylaşarak sahiplenerek/severek/merak ederek anlamasını/ öğrenmesini ve yeteneklerini geliştirmesini sağlayacak bir eğitim sistemi kurmalıyız…
VELHASIL
2-8 yaş aralığı…
Kabiliyet/yetenek/beceriler o yaş aralığında öğrenilenlere bağımlı…
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Çocuklara “öğretici armağan” olan 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun…
Öğrenerek, üreterek, geliştirerek, birbirimize güvenip/ paylaşarak, tasarruf büyüterek, israfı azaltarak ve sadece bu sayede gelebilecek “yüksek refah seviyesiyle” yaşayacağımız nice bayramlara…