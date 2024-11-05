Ne hafta ama!!

Küresel siyaset ve küresel piyasalar için son derece hareketli bir haftaya giriyo­ruz. Sonuçları hakkında hala hâkim bir görüşün oluşmadı­ğı ABD başkanlık seçimi, indi­rim döngüsünün resmen baş­lamış olmasına rağmen tahvil faizinin kendisini de aşarak yükseldiği bir ortam, seçim sonrasında gölgede kalıp kal­mayacağı tartışılan bir FED toplantısı, normal koşullarda faiz indirmesi beklenen İngil­tere Merkez Bankası ve ek ola­rak da ISM verileri…

Tabi ki odadaki fil seçimler. Seçim sonucu için büyük be­lirsizlik ve sonrasında piya­salar için bilinmezlik piyasa oyuncularını önlemler alma­ya itiyor. Bu konuyla ilgili ola­rak traderların chat odaların­da konuşulanlardan ufak bir kesit aktarayım; seçim önce­sinde aktif olarak para yöne­tenler riskleri azaltmak için pozisyon küçülttüler. Cuma kapanışı itibarıyla portföy­lerinde 2 standart sapma ka­dar underweight (az pozis­yon taşımak) durumdalar.

Ba­zı kurumların kendi müşteri havuzlarından elde ettikleri veriye göre hisse fonu yöneti­cileri, makro fon yöneticileri son haftalarda hep satıcılı ol­muşlar. Hatta buna ek olarak küçük yatırımcı kapsamında­ki bireyler de genellikle satış tarafından işlem yapmışlar ve satışlar daha çok teknolo­ji sektöründe yoğunlaşmış.

Eh…çok da yadırgamıyorum çünkü hem orada biriken cid­di bir kar var, önümüzde kar­ları eritme potansiyeli taşıyan bir seçim var, dolayısıyla nor­maldir. Bir de bunlara ek ola­rak SMCI (Super Micro Com­puters) şirketinde yaşananlar genel olarak çip hisseleri için bir zayıflık faktörü olacaktır.

Aslına bakarsanız bu SM­CI olayı piyasanın beyaz atlı prensi olan Nvi­dia’yı da olumsuz etkileyebilir. Çün­kü Bloomberg da­tasından çalışılan bir analize göre Nvidia’nın geliri­nin %9 kadarı tek başına SMCI’den geliyor. Bu şirke­tin bir yolsuzluk skandalıyla sallanması, işin nereye gideceğini öngörme­mizi engelliyor ama her du­rumda Nvidia’nın bu geliri­nin buharlaşması veya önem­li ölçüde azalması piyasanın işine gelmeyecektir ve bunu daha önceden satmak isteye­ceklerdir.

21 Kasım’da NVDA bilanço açıklıyor ve belki ora­da buna da değinir. Hissenin satış baskısı altında kalması teknoloji endeksi Nasdaq için de satış demek olur. Biraz uya­nık davranmak lazım.

Endekslerdeki olası zayıf­lık için bir başka gelişmeyi de dile getireyim (kendimi dai­ma muhalif olan gazeteciler gibi hissettim); Warren Buf­fet, Berkshire Hathaway’in portföyünün rekor seviyede nakte çekmiş durumda; $325 milyar. Bu, kısa vade için de­ğil ama önümüzde önemli bir değişim süreci olduğunu dü­şündürüyor. Şimdilik bu para­nın nereye gideceğini düşün­düğümü söylemek için çok erken, zamanı gelince tekrar konuşuruz. Ama şimdilik dik­kat edilmesi gereken hisse se­netleri piyasasındakilerin çok cepheli bakış açılarıyla piya­sayı izlemeleri ve uyanık ol­maları lazım.

Trader yazışmalarında­ki bir başka nota göre de risk kontrol fonları da diğerleri gibi pozisyon azaltmışlar; ay sonu itibarı ile $30-40 mil­yar’lık mal satmışlar.

Bu noktada “bu kadar çok satan var, karşılığında kim alıyor?” diye sormak gerekir. Şunu hatırlatayım, geçen iş­lemlere dair veriler daha çok birkaç kurumun datasından edinilmiştir. Piyasadaki bü­tün oyuncuları içermez. Be­nim tahminim büyük oyuncu­ların bu satışlarını karşılayan alıcılar dünyanın çeşitli yerle­rindeki profesyonel yatırımcı dışındaki kesimdir veya tanı­mı gereği içinde hisse bulun­durması gereken fonlardır.

Piyasadaki hazırlık

Aslında yukarıda hisse se­nedi tarafında piyasanın se­çimin getireceği volatiliteye küçülerek hazırlık yaptığını ifade ettim. Ama dahası var. Cuma kapanışı itibarı ile VIX endeksi 21.88 oldu. Açık op­siyon pozisyonlarına bakınca en yüksek sayıdaki açık pozis­yonun 35 kullanım hakkı ile alım opsiyonlarında olduğu­nu görüyoruz.

Yani %60’lık bir marj fiyatlanıyor. Satım opsi­yonlarının yığıldığı yer ise 15 ile %30’luk bir marj gösteri­yor. Hatta daha yukarıdaki fi­yatlar için de alınan birçok op­siyon var. Benzer şekilde alım/ satım (put/call) opsiyonları­nın oranına baktığımızda alım tarafının belirgin bir şekilde ağır bastığı görülüyor. Yani pi­yasa volatilitenin artışına do­larları basmış durumda.

Bu resme bakınca, sanıyo­rum Salı ve Çarşamba günle­ri piyasa tam bir karanlıkta el yordamıyla yürüyüş gibi ola­cak.