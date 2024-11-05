Ne hafta ama!!
Küresel siyaset ve küresel piyasalar için son derece hareketli bir haftaya giriyoruz. Sonuçları hakkında hala hâkim bir görüşün oluşmadığı ABD başkanlık seçimi, indirim döngüsünün resmen başlamış olmasına rağmen tahvil faizinin kendisini de aşarak yükseldiği bir ortam, seçim sonrasında gölgede kalıp kalmayacağı tartışılan bir FED toplantısı, normal koşullarda faiz indirmesi beklenen İngiltere Merkez Bankası ve ek olarak da ISM verileri…
Tabi ki odadaki fil seçimler. Seçim sonucu için büyük belirsizlik ve sonrasında piyasalar için bilinmezlik piyasa oyuncularını önlemler almaya itiyor. Bu konuyla ilgili olarak traderların chat odalarında konuşulanlardan ufak bir kesit aktarayım; seçim öncesinde aktif olarak para yönetenler riskleri azaltmak için pozisyon küçülttüler. Cuma kapanışı itibarıyla portföylerinde 2 standart sapma kadar underweight (az pozisyon taşımak) durumdalar.
Bazı kurumların kendi müşteri havuzlarından elde ettikleri veriye göre hisse fonu yöneticileri, makro fon yöneticileri son haftalarda hep satıcılı olmuşlar. Hatta buna ek olarak küçük yatırımcı kapsamındaki bireyler de genellikle satış tarafından işlem yapmışlar ve satışlar daha çok teknoloji sektöründe yoğunlaşmış.
Eh…çok da yadırgamıyorum çünkü hem orada biriken ciddi bir kar var, önümüzde karları eritme potansiyeli taşıyan bir seçim var, dolayısıyla normaldir. Bir de bunlara ek olarak SMCI (Super Micro Computers) şirketinde yaşananlar genel olarak çip hisseleri için bir zayıflık faktörü olacaktır.
Aslına bakarsanız bu SMCI olayı piyasanın beyaz atlı prensi olan Nvidia’yı da olumsuz etkileyebilir. Çünkü Bloomberg datasından çalışılan bir analize göre Nvidia’nın gelirinin %9 kadarı tek başına SMCI’den geliyor. Bu şirketin bir yolsuzluk skandalıyla sallanması, işin nereye gideceğini öngörmemizi engelliyor ama her durumda Nvidia’nın bu gelirinin buharlaşması veya önemli ölçüde azalması piyasanın işine gelmeyecektir ve bunu daha önceden satmak isteyeceklerdir.
21 Kasım’da NVDA bilanço açıklıyor ve belki orada buna da değinir. Hissenin satış baskısı altında kalması teknoloji endeksi Nasdaq için de satış demek olur. Biraz uyanık davranmak lazım.
Endekslerdeki olası zayıflık için bir başka gelişmeyi de dile getireyim (kendimi daima muhalif olan gazeteciler gibi hissettim); Warren Buffet, Berkshire Hathaway’in portföyünün rekor seviyede nakte çekmiş durumda; $325 milyar. Bu, kısa vade için değil ama önümüzde önemli bir değişim süreci olduğunu düşündürüyor. Şimdilik bu paranın nereye gideceğini düşündüğümü söylemek için çok erken, zamanı gelince tekrar konuşuruz. Ama şimdilik dikkat edilmesi gereken hisse senetleri piyasasındakilerin çok cepheli bakış açılarıyla piyasayı izlemeleri ve uyanık olmaları lazım.
Trader yazışmalarındaki bir başka nota göre de risk kontrol fonları da diğerleri gibi pozisyon azaltmışlar; ay sonu itibarı ile $30-40 milyar’lık mal satmışlar.
Bu noktada “bu kadar çok satan var, karşılığında kim alıyor?” diye sormak gerekir. Şunu hatırlatayım, geçen işlemlere dair veriler daha çok birkaç kurumun datasından edinilmiştir. Piyasadaki bütün oyuncuları içermez. Benim tahminim büyük oyuncuların bu satışlarını karşılayan alıcılar dünyanın çeşitli yerlerindeki profesyonel yatırımcı dışındaki kesimdir veya tanımı gereği içinde hisse bulundurması gereken fonlardır.
Piyasadaki hazırlık
Aslında yukarıda hisse senedi tarafında piyasanın seçimin getireceği volatiliteye küçülerek hazırlık yaptığını ifade ettim. Ama dahası var. Cuma kapanışı itibarı ile VIX endeksi 21.88 oldu. Açık opsiyon pozisyonlarına bakınca en yüksek sayıdaki açık pozisyonun 35 kullanım hakkı ile alım opsiyonlarında olduğunu görüyoruz.
Yani %60’lık bir marj fiyatlanıyor. Satım opsiyonlarının yığıldığı yer ise 15 ile %30’luk bir marj gösteriyor. Hatta daha yukarıdaki fiyatlar için de alınan birçok opsiyon var. Benzer şekilde alım/ satım (put/call) opsiyonlarının oranına baktığımızda alım tarafının belirgin bir şekilde ağır bastığı görülüyor. Yani piyasa volatilitenin artışına dolarları basmış durumda.
Bu resme bakınca, sanıyorum Salı ve Çarşamba günleri piyasa tam bir karanlıkta el yordamıyla yürüyüş gibi olacak.