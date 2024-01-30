Ne oldu bu Bitcoin’e

Bitcoin ETF’leri hikayesinin mutlu sonla bitmesinin ardından söz konusu ETF’ler rekor seviyede para topladılar. Hatta sadece iShares Bitcoin Trust ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund borsa yatırım fonları toplamda $3,4 milyar para toplamayı başardılar.

Mevcut durumda ise bu fonlara girişler – biraz da Bitcoin’deki fiyat düşüşü nedeniyle olsa gerek – yavaşlamış durumda ama tamamen durmadı.

Bu ETf ’lere olan para girişi on kadar güçlü oldu ki tema bazlı olarak büyüklük bazında $1milyar’a en hızlı giden grup oldu. Piyasa büyüklüğünde ise eskinin balinası Grayscale Bitcoin Trust, büyük kan kaybına rağmen hala birinci sırada yer alıyor. Bu ETF’lerde opsiyon piyasası ise yukarı yönlü beklentiyi yansıtıyor. Sonuçta fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen yatırımcılar daha önce bu köşede bahsettiğim nedenlerden dolayı yukarı beklentiyi koruyorlar.

Teknik açıdan ise 15500 – 49000 arasındaki hareketin %76,4’lük Fibonacci geri çekilme seviyesine kadar düştükten sonra şimdilik buralarda güç topladığı söylenebilir. Yani hala ciddi anlamda umut taşıyan bir fikir fakat tek riski biraz fazla kalabalık ve hiçbir uçak aşırı yükle kalkamaz. Bunu unutmamak lazım.

Haftanın ajandası

Gelelim bu hafta bizleri neler bekliyor yurt dışı piyasalarda kısmına. Ekonomi takvimlerinde ABD’de istihdam, ücretler, tüketici güveni gibi oldukça önemli veriler yer alıyor. Buna ek olarak Fed toplantısı olacak.

Yani piyasalarda yüksek volatilitenin gözlemleneceği bir haftadayız, herkes bir yerlere tutunsun! Bir ihtimal, Fed açıklamasında faizin hızlı düşüşüne karşı bir tavır görebiliriz. Bu şekilde bir gelişme aslında daha uzun dönemde ekonominin sağlıklı ilerleyebileceğini düşündürecektir.

Ancak faizin hızlı düşüşüne ses çıkartmamaları beni gerçek anlamda rahatsız edecektir. Neden mi? Çünkü faizin düşüşü normale dönüşü gösterecektir, bunu kabul ediyorum ama hangi koşullarda? Bunu şöyle düşünebiliriz; dinamit iyi bir şeydir, ne zaman? Maden kazıyorsak. Ama bunun dışında tehlikelidir.

Benzer şekilde henüz istihdam piyasası yeterince soğumamışken hızlı faiz indiriminin Fed tarafından rahat bir şekilde karşılanması “acaba bizim bilmediğimiz bir şeyler mi biliyorlar da bu sert fiyatlamaya ses etmiyorlar?” sorusunu aklıma getirir. Ki bir çoğunuzun bildiği üzere benim beklentim şu anda piyasanın beklediğinden oldukça sert bir ekonomik yavaşlama olacağı yönünde. Birbirinden son derece farklı bu iki senaryoda pozisyonlanma kesinlikle farklı olacaktır.

Harcamanın durması ve istihdam piyasasının soğuması halinde tahvilde pozisyon artırmak en doğru hareket olacakken faiz indirimine zaman var anlamına gelecek bir açıklama tahvillerde al/sat ile sonuçlanacak bir ortam oluşturacaktır. Hisse senetlerinde ise taşımalık büyüme hisselerden çıkmak ve daha çok değer hisselerine girmek akıllıca olacaktır. Bu tür hisse grupları seçimi hakkında Borfin platformundaki eğitimim yardımcı olabilir.

Hisse değerlemeleri

Yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmelerin desteklemesiyle ABD’de hisse değerlemeleri kopup gitmiş durumda. Peki bu sürdürülebilir mi? Önceki seneye göre %10/11 marjında gelirlerin artacağına dair beklenti aslında biraz aşırı geliyor. Hatta incelediğim raporlara göre son aylarda şirketlerin gelirlerinde yavaşlama söz konusu.

Çünkü gelinen seviyeler hem fiyatlama, hem de bilanço beklentileri açısından gerçekten biraz fazla ve sürdürülebilir değil. Nitekim şu anda piyasanın 20,1 çarpanla ileri vade şirket geliri (forward earning) ile çalıştığını düşünürsek, piyasa son 40 yılda sadece 2 kere bu seviyelerin üzerinde çalışmıştı.

Birisi teknoloji balonunda, diğeri ise Covid döneminde neredeyse sınırsız likidite basıldığında olmuştu ve reel faiz negatiflere geçmişti, şirketler net nakit akımlarını sağlayabiliyorlardı. Peki şimdi neredeyiz? Tam olarak aynı yerde sayılmayız.

Evet dünyanın likiditesi basıldı içeri ve faizin yükselmesinden sonra şimdi para politikasının gevşemesinden bahsediliyor. Ama bu arada Fed bilançosunun da küçültüleceğini biliyoruz. Önceki her iki dönemde Fed bilançosu aşırı şişmişti ve bu, piyasayı destekliyordu. Şimdi ise tam tersi durumdayız. Bence bir yerlere tutunmak lazım, nitekim her şey düşünüldüğü kadar iyi olmaya bilir.