Neler oluyor bize?

Normal koşullar altında gelişmiş bir ekonomi içinde bir kaç yıl içinde yaşanan gelişmeler bizde 1-2 hafta içine sığıyor.

Dolayısıyla hakikaten hangi gelişme ülke nezdinde hanehalkı eğilimlerine ya da sermaye piyasaları düşünüldüğünde yatırımcı algısına nasıl bir etki sağlıyor ayrıştırmak oldukça zor hale geliyor.

Gelin birlikte bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Öncelikle dışarıdan başlayalım, Fed faiz artırım ihtimali azalmakla kalmadı, mart ayında ilk indirim gelir mi fiyatlanıyor. İsrail-Hamas arasında ateşkes devam ediyor, bulunduğumuz coğrafya ve genel olarak gelişen piyasalar için fena olmayan haberler.

OPEC+ toplantısında ek bir üretim kısıntısı gelse de talebin zayıf gittiği bir denklemde fiyatlara yansımasının sınırlı kalması beklenebilir. İçeride seçim sonrası ekonomi yönetiminin değişmesi ile başlayan ortodoks politikalara geçiş süreci tüm hızıyla devam ediyor. Faiz artırımlarının sonuna geldik, ancak para politikalarında sıkı duruşun devam ettirileceği anlaşılıyor.

Büyüme verilerini takip ettik, ABD ekonomisinde olduğu gibi beklenti üstü bir üçüncü çeyrek büyüme verisi sıkılaşmanın etkisinin ilk aşamada sınırlı kaldığını göstermekle beraber, asıl gecikmeli etkilerin gelecek çeyreklerde beklenmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Tüketim iki ülke için de büyümenin itici gücü olurken, bizim için deprem felaketi sonrası artan inşaat faaliyetinin yeniden resme girdiğini söyleyebiliriz.

Tarım için 0,3 büyüme ülkede yaşayan nüfus artışı düşünüldüğünde küçülme demek. Makine teçhizat tarafındaki gerçekleşme gelecek yıl büyüme %2-%3 bandında kalabilir diye düşündürüyor. Yani sonuç olarak yabancı yatırımcı ile artan temas ve ülke olarak bir hikayeye sahip olma durumumuz var, peki bunun yansıması ne kadar kısa sürede olur orası biraz meçhul.

Bu aşamada ülkemiz de dahil olmak üzere ülke bazında portföy alokasyonlarının fiiliyata geçeceği 2024 yılı başlangıcını önemsiyorum. TL varlıklarda kısa süreli mevcut sıkıntıların devamı, ancak orta-uzun vade iç ve dış gelişmelerin olumluya dönmesi ile pozitif bir seyir en akla yakın senaryo gibi duruyor.