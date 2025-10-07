Netanyahu, Trump’a bile “İllallah” dedirtti

ABD’nin İsrail’in dünyadaki en büyük destekçisi olduğu herkes tarafından bi­linen bir gerçek. Hele de ABD Başkanı Do­nald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde, yani bu senenin başında oluşturduğu kabine­nin son derece İsrail yanlısı bir kabine oldu­ğu su götürmez.

Şimdi bazı okurlar bana itiraz edebilir, “ABD her zaman İsrail yanlısıydı, Joe Biden döne­minde de durum farklı değildi” diyebilir. Kıs­men doğru, kısmen değil. Evet, Amerikan yö­netiminde İsrail lobisinin ne kadar kuvvetli olduğu, hatta ABD’yi 2003’te Irak’la savaş so­kan en büyük lobinin sanıldığı gibi petrol de­ğil, İsrail lobisi olduğu biliniyor. Ancak geçmiş Amerikan başkanları hiçbir dönemde bu kadar kör gözüne parmağı İsrail taraftarlığı yapmadı. Unutmayın, on yıllardır Kudüs’ü İsrail’in baş­kenti olarak tanımayan ABD’de, Kudüs’ün baş­kent olarak tanınması bile Trump’ın ilk baş­kanlık dönemine denk geliyor.

Hâl böyleyken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’de 70 bine yakın Filis­tinlinin ölümüne sebep olan ve Birleşmiş Mil­letler tarafından resmen “soykırım” ilan edilen saldırılarını durdurmaya yanaşmaması artık Trump’ı bile çileden çıkartmış durumda.

Malum ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir Gazze’de İsrail ile Hamas arasında ulaşılması hedeflenen bir barış planı üzerin­de çalışıyor. Nihayet, cumartesi günü kendi sosyal medya platformu “Truth Social” üze­rinden paylaştığı mesajında, İsrail’in “mü­zakereler sonunda ilk geri çekilme hattını kabul ettiğini” belirterek Hamas’ın kabul et­mesi halinde ateşkesin “derhal” yürürlüğe gireceğini belirtti.

Trump, “Müzakerelerin ardından İsrail, Ha­mas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk geri çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığın­da, ateşkes derhal yürürlüğe girecek, rehine ve esir değişimi başlayacak ve biz bu 3000 yıllık felaketin sonuna yaklaştıracak olan bir sonraki geri çekilme aşaması için gerekli koşulları ya­ratacağız” ifadelerini kullandı.

Hamas, Trump’ın planına verdiği resmi ya­nıtta, savaşın sona ermesi ve İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi karşılığında ka­lan tüm rehineleri serbest bırakmaya hazır ol­duğunu söylemişti. Ancak örgüt, pek çok ayrın­tı üzerinde müzakere yapılmasını da talep etti.

“Bu, İsrail için harika bir şey”

Hamas’ın, ABD Başkanı Trump’ın Gaz­ze barış önerisine bazı konular haricinde bü­yük ölçüde olumlu yanıtı vermesinin ardından Trump, pazar günü bir açıklama yaparak “Bu, İsrail için harika bir şey. Tüm Arap dünyası için, tüm dünya için, herkes için harika bir an­laşma” dedi.

Ardından Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu arayarak iyi haber olarak gördü­ğü konuyu görüştü.

Netanyahu ise farklı düşünüyordu. Ameri­kan basını, “Bibi (Netanyahu), Trump’a bu­nun kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir an­lam ifade etmediğini söyledi” diye yazdı. Yine Amerikan basınının yazdığına göre Trump, bu­nun üzerine Netanyanu’ya sert tepki gösteri.

Trump Netanyahu’ya küfür etti iddiası

Axios haber sitesinin “atlatma haber” başlı­ğıyla verdiği habere göre Netanyahu, bu ceva­bıyla Trump’ı çok kızdırdı ve Trump kendisine şöyle karşılık verdi: “Neden her zaman bu ka­dar s…… negatif olduğunu anlamıyorum. Bu bir zafer. Al bu zaferi!”

Axios’a konuşan ABD’li yetkililere göre Trump, Netanyahu’yu aradığında İsrail başba­kanının tepkisi beklediği gibi olmadı, tam da bu nedenle Trump’ın tepkisi sert oldu.

İki farklı ABD’li yetkilinin de doğruladığı bu konuşma, Nobel Barış Ödülü’nü almayı kafa­sına koymuş olan Trump’ın, sadece Netanya­hu’yu savaşı sona erdirmeye ikna etme konu­sunda ne kadar kararlı olduğunu değil, aynı za­manda gerekirse ve Nobel ödülü alma yolunda kendisine engel olarak görürse İsrail Başbaka­nı’na bile küfürü basabileceğini gösteriyor.

Trump, cumartesi günü Axios’a verdiği mü­lakatta, Netanyahu’ya aba altından sopa gös­terdi: “Onun (Netanyahu) için sorun değildi. Bunu kabul etmek zorunda. Başka seçeneği yok. Benimle iyi olmak zorundasın” dedi.

Nitekim Netanyahu ile yaptığı görüşmeden kısa bir süre sonra Trump, İsrail’i Gazze’deki hava saldırılarını durdurmaya çağıran bir açık­lama yaptı. Üç saat sonra da Netanyahu, saldı­rıları durdurma emrini verdi.

Her şeye rağmen İsrail, yapılan anlaşmayı kendi emellerine ulaşmak için yeterli bulmu­yorsa bundan sonra da sürecin baltalanması için birçok şey yapabilir.