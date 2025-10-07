Netanyahu, Trump’a bile “İllallah” dedirtti
ABD’nin İsrail’in dünyadaki en büyük destekçisi olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hele de ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde, yani bu senenin başında oluşturduğu kabinenin son derece İsrail yanlısı bir kabine olduğu su götürmez.
Şimdi bazı okurlar bana itiraz edebilir, “ABD her zaman İsrail yanlısıydı, Joe Biden döneminde de durum farklı değildi” diyebilir. Kısmen doğru, kısmen değil. Evet, Amerikan yönetiminde İsrail lobisinin ne kadar kuvvetli olduğu, hatta ABD’yi 2003’te Irak’la savaş sokan en büyük lobinin sanıldığı gibi petrol değil, İsrail lobisi olduğu biliniyor. Ancak geçmiş Amerikan başkanları hiçbir dönemde bu kadar kör gözüne parmağı İsrail taraftarlığı yapmadı. Unutmayın, on yıllardır Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımayan ABD’de, Kudüs’ün başkent olarak tanınması bile Trump’ın ilk başkanlık dönemine denk geliyor.
Hâl böyleyken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’de 70 bine yakın Filistinlinin ölümüne sebep olan ve Birleşmiş Milletler tarafından resmen “soykırım” ilan edilen saldırılarını durdurmaya yanaşmaması artık Trump’ı bile çileden çıkartmış durumda.
Malum ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir Gazze’de İsrail ile Hamas arasında ulaşılması hedeflenen bir barış planı üzerinde çalışıyor. Nihayet, cumartesi günü kendi sosyal medya platformu “Truth Social” üzerinden paylaştığı mesajında, İsrail’in “müzakereler sonunda ilk geri çekilme hattını kabul ettiğini” belirterek Hamas’ın kabul etmesi halinde ateşkesin “derhal” yürürlüğe gireceğini belirtti.
Trump, “Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk geri çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında, ateşkes derhal yürürlüğe girecek, rehine ve esir değişimi başlayacak ve biz bu 3000 yıllık felaketin sonuna yaklaştıracak olan bir sonraki geri çekilme aşaması için gerekli koşulları yaratacağız” ifadelerini kullandı.
Hamas, Trump’ın planına verdiği resmi yanıtta, savaşın sona ermesi ve İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi karşılığında kalan tüm rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu söylemişti. Ancak örgüt, pek çok ayrıntı üzerinde müzakere yapılmasını da talep etti.
“Bu, İsrail için harika bir şey”
Hamas’ın, ABD Başkanı Trump’ın Gazze barış önerisine bazı konular haricinde büyük ölçüde olumlu yanıtı vermesinin ardından Trump, pazar günü bir açıklama yaparak “Bu, İsrail için harika bir şey. Tüm Arap dünyası için, tüm dünya için, herkes için harika bir anlaşma” dedi.
Ardından Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu arayarak iyi haber olarak gördüğü konuyu görüştü.
Netanyahu ise farklı düşünüyordu. Amerikan basını, “Bibi (Netanyahu), Trump’a bunun kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi” diye yazdı. Yine Amerikan basınının yazdığına göre Trump, bunun üzerine Netanyanu’ya sert tepki gösteri.
Trump Netanyahu’ya küfür etti iddiası
Axios haber sitesinin “atlatma haber” başlığıyla verdiği habere göre Netanyahu, bu cevabıyla Trump’ı çok kızdırdı ve Trump kendisine şöyle karşılık verdi: “Neden her zaman bu kadar s…… negatif olduğunu anlamıyorum. Bu bir zafer. Al bu zaferi!”
Axios’a konuşan ABD’li yetkililere göre Trump, Netanyahu’yu aradığında İsrail başbakanının tepkisi beklediği gibi olmadı, tam da bu nedenle Trump’ın tepkisi sert oldu.
İki farklı ABD’li yetkilinin de doğruladığı bu konuşma, Nobel Barış Ödülü’nü almayı kafasına koymuş olan Trump’ın, sadece Netanyahu’yu savaşı sona erdirmeye ikna etme konusunda ne kadar kararlı olduğunu değil, aynı zamanda gerekirse ve Nobel ödülü alma yolunda kendisine engel olarak görürse İsrail Başbakanı’na bile küfürü basabileceğini gösteriyor.
Trump, cumartesi günü Axios’a verdiği mülakatta, Netanyahu’ya aba altından sopa gösterdi: “Onun (Netanyahu) için sorun değildi. Bunu kabul etmek zorunda. Başka seçeneği yok. Benimle iyi olmak zorundasın” dedi.
Nitekim Netanyahu ile yaptığı görüşmeden kısa bir süre sonra Trump, İsrail’i Gazze’deki hava saldırılarını durdurmaya çağıran bir açıklama yaptı. Üç saat sonra da Netanyahu, saldırıları durdurma emrini verdi.
Her şeye rağmen İsrail, yapılan anlaşmayı kendi emellerine ulaşmak için yeterli bulmuyorsa bundan sonra da sürecin baltalanması için birçok şey yapabilir.
|Borsa
|10.734,87
|-1,14 %
|Dolar
|41,6927
|0,00 %
|Euro
|48,8739
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1713
|0,02 %
|Altın (GR)
|5.323,27
|0,27 %
|Altın (ONS)
|3.972,24
|0,30 %
|Brent
|65,3700
|1,73 %