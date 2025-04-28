Neyi, nasıl, ne kadar ürettiğimizi bilmeyince…
En büyük sorunumuz:
Neyi, nasıl, ne kadar ürettiğimizi tam olarak bilmiyoruz…
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O nedenle:
Bir üründe arz/kapasite fazlası verirken;
Diğer üründe ithalata bağımlı kalıyoruz…
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Maliyetleri düşüremezken;
İsrafı artırıyoruz; üretimi hızlandıramıyoruz…
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““Komşum Ne İş Yapıyor?” bilmiyorum, bilmiyoruz” demişti 15 yıl önce, OSBDER Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay…
Eklemişti:
“Aynı OSB’de faaliyet gösteren firmaların, komşusu tarafından yanı başında üretilen ürünü, başka bir ilden ya da yurtdışından aldığına şahit oluyoruz…”
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Yıl 2025, aynen devam ediyoruz…
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Yüzlerce örnekten diğeri:
Dijital, doğru veri çağındayız ve bir tuşla, ne kadar pirinç üretebildiğimizi görebilmeliyiz…
Ama…
Pirinci ile meşhur bir ilçemizdeki üretici, “İlçede ne kadar pirinç üretildi?” sorusuna, yuvarlak rakam dahi veremiyor…
VELHASIL
ASO Başkanı Seyit Ardıç soruyor bankalara:
“Üretim gücümüzün korunabilmesi için; ihtiyaçlara göre özel finansman mekanizmaları geliştiriyor musunuz?”
“Uzun vadeli projelerde kullandırabileceğiniz özel kredi ürünleri geliştiriyor musunuz?”
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Ekliyor:
“Kredi sürecinin etkin ve sağlıklı işlemesi için sizin bakış açınızdan sanayiciler neler yapmalı?”
“Ankaralı sanayicilerimizle ortak projeler geliştirerek sektörlerin büyümesini sağlayacağız. Bankalar olarak bu konularda nasıl bir strateji izleyeceksiniz?”
“Ankaralı firmaların potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz, hangi alanlarda büyüme bekliyorsunuz?”
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Neyi, nasıl, ne kadar ürettiğimizi tam olarak bilmememiz:
Dijital ve doğru veri çağında, bu gibi soruları mecburen sormamıza ve zaman harcamamıza da vesile oluyor…