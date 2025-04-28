Neyi, nasıl, ne kadar ürettiğimizi bilmeyince…

En büyük sorunumuz:

Neyi, nasıl, ne kadar ürettiğimizi tam olarak bilmiyoruz…

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O nedenle:

Bir üründe arz/kapasite fazlası verirken;

Diğer üründe ithalata bağımlı kalıyoruz…

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Maliyetleri düşüremezken;

İsrafı artırıyoruz; üretimi hızlandıramıyoruz…

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““Komşum Ne İş Yapıyor?” bilmiyorum, bilmiyoruz” demişti 15 yıl önce, OSBDER Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay…

Eklemişti:

“Aynı OSB’de faaliyet gösteren firma­ların, komşusu tarafından yanı başında üretilen ürünü, başka bir ilden ya da yurt­dışından aldığına şahit oluyoruz…”

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Yıl 2025, aynen devam ediyoruz…

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Yüzlerce örnekten diğeri:

Dijital, doğru veri çağındayız ve bir tuş­la, ne kadar pirinç üretebildiğimizi görebil­meliyiz…

Ama…

Pirinci ile meşhur bir ilçemizdeki üreti­ci, “İlçede ne kadar pirinç üretildi?” soru­suna, yuvarlak rakam dahi veremiyor…

VELHASIL

ASO Başkanı Seyit Ardıç soruyor ban­kalara:

“Üretim gücümüzün korunabilmesi için; ihtiyaçlara göre özel finansman mekaniz­maları geliştiriyor musunuz?”

“Uzun vadeli projelerde kullandırabile­ceğiniz özel kredi ürünleri geliştiriyor mu­sunuz?”

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Ekliyor:

“Kredi sürecinin etkin ve sağlıklı işleme­si için sizin bakış açınızdan sanayiciler ne­ler yapmalı?”

“Ankaralı sanayicilerimizle ortak pro­jeler geliştirerek sektörlerin büyümesini sağlayacağız. Bankalar olarak bu konularda nasıl bir strateji izleyeceksiniz?”

“Ankaralı firmaların potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz, hangi alanlarda bü­yüme bekliyorsunuz?”

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Neyi, nasıl, ne kadar ürettiğimizi tam ola­rak bilmememiz:

Dijital ve doğru veri çağında, bu gibi so­ruları mecburen sormamıza ve zaman harcamamıza da vesile oluyor…