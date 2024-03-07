‘Nitelikli işgücü göçü'nde üçüncü aşama haziranda

Dünkü yazımda Almanya’da yürürlüğe giren “Nitelikli İşgücü Göçü Yasası”nın 2’nci aşamasını yazmıştım. Bugün de önce 1’inci aşamayı hatırlayalım, ardından da 3’üncü aşamaya bakalım…

Geçtiğimiz haziran ayında yürürlüğe giren ilk aşamada Almanya'da diploma denkliği alanlar ve akademisyenlerin çalışmalarına olanak sağlanmıştı. “Mavi Kart” uygulamasında kolaylaştırmaya gidilmiş ve aile birleşimine kolaylıklar getirilmişti.

Nitelikli İşgücü Yasası’nın 1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan 3. aşamasıyla, iş aramak için Almanya’ya gelecek kişilerde aranan, konuşulan yabancı diller, meslek deneyimi, yaş ve Almanya ile bağlantı gibi ölçülere yer verilen “puanlama sistemi”ne dayanan “Fırsat Kartı” uygulaması da devreye girecek. “Fırsat Kartı”nda bir meslek veya yüksek okul diploması olan, Almancası (A2 seviyesinde) bulunan, mesleki tecrübeye sahip ve Almanya ile bir bağı bulunan kişilerin Almanya’ya gelmesi kolaylaştırılacak. Bilgisayar ve bilişim alanlarında çalışan nitelikli işgücü sıfatı taşıyan kişilerden yüksek eğitim diploması şartı aranmayacak.

Türkiye’den Almanya’ya gelenler 6’ncı sırada

Almanya Tabipler Odası’nın son verilerine göre Almanya’da 63 binin üzerinde yabancı doktor görev yapıyor. Türkiye’den gelip Almanya’da çalışan doktor sayısı ise 2.628’e ulaştı.

Yabancı doktorlar listesinin sıralamasında Suriye, Romanya, Avusturya’dan gelen doktorlar ilk üç sırada yer alıyor. Türkiye’den gelen doktorlar Almanya Tabipler Odası listesinin 6. sırasında.

Türkiye Tabipler Birliği (TTB) verilerine göre TTB’den “iyi hal belgesi” almak isteyen doktorların sayısı 2020’de 931 iken 2023’te ise 3.025 olmuş.

Almanya Federal Meclisi “Nitelikli İşgücü Göçü Yasası”nı geçtiğimiz haziran ayında kabul etti. Haziran ayından sonra dört kez Türkiye’ye geldim. Gittiğim her yerde en çok soru “nitelikli işçi gücü göçü”ne dair…