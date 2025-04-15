Nitelikli/vasıflı çalışan olmayınca, büyüme olsa da, refah yakalanamıyor…

Çalışan ve çalışma ortamı/iklimi bilimden uzak ve dolayısıyla verimsiz olunca:

Ekonomik faaliyetler zarar yönünde iş­liyor…

Yani…

Nitelikli/vasıflı/verimli çalışan olmayın­ca, ekonomik faaliyet/büyüme olsa da:

Refah yakalanamıyor…

* * *

Ekonomi bilimi asırlardır anlatıyor:

Ekonomilerin temelini beceri/yetenek ge­liştiren/geliştirmeyen veya geliştiremeyen “beşeri sermaye” oluşturuyor…

* * *

“Beşeri sermayenin geliştirilmesi için atı­lacak adımlar”, bizde de yıllardır planlara/ programlara yazılıyor;

Ama bir türlü uygulamaya geçilemiyor…

* * *

2013 yılı ekim ayı…

Yine manşetimizdi Ulusal İstihdam Stratejisi…

Şöyle denmişti:

“Eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güç­lendirilecek…”

Ve…

İşgücünün eğitim düzeyinin, işgücü ve­rimliliği ve buna bağlı olarak ekonomik bü­yüme imkanları açısından olumsuz bir tablo sergilediğine dikkat çekilmişti.

* * *

Erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlayarak temel beceri ve yetkinlikler kazandırılacağı, genel ve mesleki eğitimin kalitesinin ve etkinliği­nin artırılacağı dile getirilmişti…

VELHASIL

Almanya gibi gelişmişlerin “gelişmele­rinin nedeni” olarak bildiğimiz “mesleki eğitim sistemlerini” uygulamakta olduk­ça geciktik…

Ama… Bu modellerin seçeneğimiz de­ğil zorunluluğumuz olduğunu ve uygulama için hiçbir zaman geç olmayacağını yıllarca dillendirdik…

Bugün…

Yeni kurulacak Sanayi ve Teknoloji Ko­lejlerinde, Almanya’da uygulanan “du­al sistemin” model alınacağını (bugün­kü haberimizde ayrıntılarıyla işledik) öğrendik…

* * *

Bu kararın planda, rafta, lafta kalmama­sı gerekliliğini; üreticimizin, ihracatçımı­zın ve dolayısıyla ekonomimizin son duru­mu anlatıyor…