Nitelikli/vasıflı çalışan olmayınca, büyüme olsa da, refah yakalanamıyor…
Çalışan ve çalışma ortamı/iklimi bilimden uzak ve dolayısıyla verimsiz olunca:
Ekonomik faaliyetler zarar yönünde işliyor…
Yani…
Nitelikli/vasıflı/verimli çalışan olmayınca, ekonomik faaliyet/büyüme olsa da:
Refah yakalanamıyor…
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Ekonomi bilimi asırlardır anlatıyor:
Ekonomilerin temelini beceri/yetenek geliştiren/geliştirmeyen veya geliştiremeyen “beşeri sermaye” oluşturuyor…
* * *
“Beşeri sermayenin geliştirilmesi için atılacak adımlar”, bizde de yıllardır planlara/ programlara yazılıyor;
Ama bir türlü uygulamaya geçilemiyor…
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2013 yılı ekim ayı…
Yine manşetimizdi Ulusal İstihdam Stratejisi…
Şöyle denmişti:
“Eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilecek…”
Ve…
İşgücünün eğitim düzeyinin, işgücü verimliliği ve buna bağlı olarak ekonomik büyüme imkanları açısından olumsuz bir tablo sergilediğine dikkat çekilmişti.
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Erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlayarak temel beceri ve yetkinlikler kazandırılacağı, genel ve mesleki eğitimin kalitesinin ve etkinliğinin artırılacağı dile getirilmişti…
VELHASIL
Almanya gibi gelişmişlerin “gelişmelerinin nedeni” olarak bildiğimiz “mesleki eğitim sistemlerini” uygulamakta oldukça geciktik…
Ama… Bu modellerin seçeneğimiz değil zorunluluğumuz olduğunu ve uygulama için hiçbir zaman geç olmayacağını yıllarca dillendirdik…
Bugün…
Yeni kurulacak Sanayi ve Teknoloji Kolejlerinde, Almanya’da uygulanan “dual sistemin” model alınacağını (bugünkü haberimizde ayrıntılarıyla işledik) öğrendik…
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Bu kararın planda, rafta, lafta kalmaması gerekliliğini; üreticimizin, ihracatçımızın ve dolayısıyla ekonomimizin son durumu anlatıyor…