Nobel Ödüllü Mello ile tarımda buluştuk

İnsan türünün geleceği, seçimlerine bağlı. Etik, paylaşımcı, bilimsel tüm bunlardaki performansımız türümüzün ve gezegenin geleceğini belirleyecek. İktisadın "kıt kaynaklardan sonsuz istekleri karşılama motivasyonunda" en önemli argümanı bilim. Bilim yaratabilir, çoğaltabilir, riskleri minimize ederken, doğru kararlar almamızı sağlar.

Geleceğin tarımının ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgi/ teknoloji ve erk Bursa Orhangazi'de buluştu. İznik - Barcın Höyüğü'nde, zamanının ötesinde yürütülen tarımsal faaliyetler, sancılı neolitiğin cesur çiftçi öncüleri, Anadolu'dan Avrupa’ya tarım kültürünü taşıyan tarım ekosistemi şimdilerde yeniden ışıldıyor...

Sahip olduğumuz tüm konformist mirasın temeli Mezopotamya’da tahılların kültüre alınmasıyla atıldı. Yeşil devrim açlığa çözüm bulmak için yola çıkmışken zamanla erdemli gayesinden uzaklaştı. Modern insan türüne gereken tarım devrimi bambaşka bir renkte, Edirne kırmızısının kök saldığı, Orhangazi'nin verimli topraklarında yeşeriyor.

Hektaş, gezegeni hatta insan türünü koruyacak biyoteknoloji yatırımlarıyla tarımın geleceğini tasarlıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı 2030 yılında kimyasal pestisitleri yasaklayacak. Biyoteknoloji yıkıcı kimyasal ürünlerden sonra dünyayı iyileştirecek alternatifleriyle devrimsel nitelikte. Hektaş vizyonu Türkiye’yi dünya tarımında şampiyonlar ligine taşıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in "oğlum Orhan adil ol adaletli ol" dediği Orhangazi’de Hektaş’ın ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle düzenlenen 2. Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi’nde RNA etkileşimi üzerine yaptığı çalışmalarla 2006 yılı Nobel Tıp ödülünü kazanan Amerikalı biyoloji profesörü Craig Mello ile geleceğin tarımını konuştuk.

Nobel ödüllü bir bilim insanıyla geleceği konuşmak paha biçilemez. Mello, "yeni bilgiler heyecan verici, Türkiye'de bitkileri araştırmak köklü bir gelenek. Genetik bilgiler gerçek fırsatlar barındırıyor" diyerek tarım ve gıdanın hatta insanlığın geleceğinde biyoteknolojinin önemine dikkat çekti.

Orhangazi’deki Tarımsal İnovasyon Eğitim ve Deneyim Merkezi uzun vadede Türkiye markasının önemli bir "değeri" olacak. Müze, laboratuvarlar, dikey tarım alanları. Hektaş Farmhouse'un terası üzüm bağlarına, bilime açılıyor.

Sorumlu vatandaşlık sadece oy kullanırken değil, bilimle olan ilişkimizle de şekilleniyor. Son yıllarda çocuklar sosyal medya fenomeni, blogger olmak istiyor. Araştırmalar futbolcu olma isteğinde bile düşüş yaşandığını gösteriyor. Sebebi modern dünyanın uydurması "Şirinler'in tembellik hakkı ve bilim yoksunluğu." Tüm dünyada yıllarca süren bilimsel çalışmalar çarpan etkisiyle zamanla çığır açan buluşlara dönüşüyor.

Bilim insanı yetiştirmek köklü bir bilim atmosferi gerektiriyor. Barışı seçen savaşı ardında bırakıyor, bilim uygun iklimde ekilmeyince ilgi muhalefetine maruz kalıp yeşeremiyor. 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu'yu özünde çalışkanlık, cesaret olan "Anadolu mayasıyla" mayalayan atalarımızın izinden gidenler, bugün bu topraklarda geleceği, bilimle mayaladılar.. Dünyanın dört bir tarafından bilim insanlarıyla aynı havayı solurken gördüm, işittim, inandım...