 Nohut, fasulye neden “Çin’den daha pahalı?”

Bakliyat…

Protein zenginliği ile sağlığa ve insan verimliliği­ne faydalı…

Yeterince tüketemiyo­ruz; çünkü pahalı!

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Örneğin fasulye…

1.4 milyar nüfuslu Çin’de­ki marketlerde, kg fiyatı 35- 55 TL bandında…

Bizde 65 liradan başlayıp, 150 liraya kadar çıkmakta…

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Neden bizde pahalı?

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35 yıl önce…

Nüfusumuz: 54 milyon…

Ağırladığımız turist sayı­sı:5 milyon…

O dönem: Yıllık 2 milyon ton bakliyat (mercimek, nohut, fasulye vb) üretiyor­muşuz…

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35 yıl sonra bugün…

Nüfusumuz: 85.3 mil­yon… Ağırladığımız turist sayısı: 62 milyon…

Sığınmacı ve yabancı ça­lışan: 5 milyonun üzerin­de…

Yıllık bakliyat üretimi­miz:

1.3 milyon ton civarın­da…(Resmi/TÜİK verisi)

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(Borsalarda alım/satıma bakıldığında 1.1 milyon to­nu dahi göremiyoruz!)

VELHASIL

Formül ortada…

Üretirsen (arzı artırır­san) fiyatı düşürür, tüketir; verimliliğini ve alım gücü­nü de artırırsın…

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Kendimize yetecek, fazla­sını da işleyip ihraç edebile­cek kadar üretebilir miyiz?

Potansiyele baktığımız­da fazlasını da üretebiliriz… (Pazartesi ayrıntılarıyla ya­zacağım)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bakli­yat üreticisi ve ihracatçısıy­la konuştuğunu ve potansi­yeli harekete geçirmek için çalışma başlattığını duy­dum…

Destekleme politikala­rında/aracılıkta/taşıma­cılıkta/toplulaştırmadaki yanlışlıkların ve bürokrasi­deki hantallığın giderilme­si “kaliteli,/ucuz bakliyat” gibi, “kaliteli/ucuz gıdanın” da formülü…