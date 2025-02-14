Nohut, fasulye neden “Çin’den daha pahalı?”
Bakliyat…
Protein zenginliği ile sağlığa ve insan verimliliğine faydalı…
Yeterince tüketemiyoruz; çünkü pahalı!
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Örneğin fasulye…
1.4 milyar nüfuslu Çin’deki marketlerde, kg fiyatı 35- 55 TL bandında…
Bizde 65 liradan başlayıp, 150 liraya kadar çıkmakta…
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Neden bizde pahalı?
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35 yıl önce…
Nüfusumuz: 54 milyon…
Ağırladığımız turist sayısı:5 milyon…
O dönem: Yıllık 2 milyon ton bakliyat (mercimek, nohut, fasulye vb) üretiyormuşuz…
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35 yıl sonra bugün…
Nüfusumuz: 85.3 milyon… Ağırladığımız turist sayısı: 62 milyon…
Sığınmacı ve yabancı çalışan: 5 milyonun üzerinde…
Yıllık bakliyat üretimimiz:
1.3 milyon ton civarında…(Resmi/TÜİK verisi)
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(Borsalarda alım/satıma bakıldığında 1.1 milyon tonu dahi göremiyoruz!)
VELHASIL
Formül ortada…
Üretirsen (arzı artırırsan) fiyatı düşürür, tüketir; verimliliğini ve alım gücünü de artırırsın…
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Kendimize yetecek, fazlasını da işleyip ihraç edebilecek kadar üretebilir miyiz?
Potansiyele baktığımızda fazlasını da üretebiliriz… (Pazartesi ayrıntılarıyla yazacağım)
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bakliyat üreticisi ve ihracatçısıyla konuştuğunu ve potansiyeli harekete geçirmek için çalışma başlattığını duydum…
Destekleme politikalarında/aracılıkta/taşımacılıkta/toplulaştırmadaki yanlışlıkların ve bürokrasideki hantallığın giderilmesi “kaliteli,/ucuz bakliyat” gibi, “kaliteli/ucuz gıdanın” da formülü…