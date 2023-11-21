Dünyanın en büyük çip üreticilerinin başında gelen Nvidia aynı zamanda S&P 500 endeksinin ünlü “Muhteşem 7’li”sinden birisi. Çünkü Bloomberg verisine göre geçen hafta kapanışı ile piyasa büyüklüğü 1 trilyon USD’nin üzerinde olan 6 S&P 500 şirketinin arasında bulunuyor.

Peki bu Nvidia nasıl oldu da 2019 başında 80 milyar Dolar olan piyasa büyüklüğünü sadece 5 senede 1,22 trilyon Dolar’a çıkardı? İlk olarak, bilgisayarların işlemcilerinin temeli olan CPU’ların (merkezi işlem birimi) daha verimli ve daha hızlı çalışmasını sağlayan GPU’ları (grafik işlem birimi) yaptılar, o sıralarda zaten yapmışlardı, geliştirdiler diyelim. Ancak ilerleyen teknoloji GPU’ların önemini daha da artırdı.

Dahası, GPU’ların aynı zamanda 3 boyutlu modellemeleri mümkün kılan komponent olması ve dünyada yapılan hemen hemen her üretimin artık 3 boyutlu sanal modelinin yapılması ve gerekli dizaynın bunlar üzerinden yürümesi talebin önüne geçilemez şekilde artmasına neden oldu. Ayrıca modern dünyada Çin başta olmak üzere birçok ülkede vatandaşlarını yüz tanıma teknolojisi ile takip etme eğiliminin güç kazanması ve bu işin GPU’lar vasıtası ile yapılabilmesi sonucu Nvidia’nın üretimine talep inanılmaz hızla arttı.

O sıralar anlamlı bir rakibin de piyasada olmaması bir nev’i tekel oluşmasına neden olmuştu. Hatta ironik bir şekilde Nvidia’nın rakibinin yine Nvidia olduğu bir dönem bile olmuştur. Şöyle ki; Nvidia yani sürüm bir GPU çıkardığında bu içerikle üretilen makinaları satın alan eski müşteriler ellerindeki birkaç senelik eski sürümleri ikinci el fiyatından elden çıkarmak istemişlerdi.

Ancak Nvidia buna karşı çıkarak ürünlerinin sadece ilk alıcısı olan müşterilerine lisansladığını ve elden alınan ürünlerin lisanssız olması nedeniyle hukuki süreçlere neden olacağını açıklamıştı. Böylece ikinci el ürünleri farklı fiyattan yeniden satarak kendisine bitmeyen, yeni bir Pazar açmıştı. Akıllı bir manevra doğrusu. Sonuçta 5 senede şirket büyüklüğünü %1476 artıran bir şirkete bakıyoruz ve bu akşam seans sonrasında bilanço açıklıyor.

Ağustos ayında 3.kez beklenti üstü satış açıkladıktan bu yana şirket için kar beklentileri artıyor. Ayrıca CFO’nun yaptığı açıklamalara göre şirket 25 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacak. Hissenin büyüklüğünü düşününce, iyi gelebilecek bir bilanço bu akşam endeks vadelisinin bile seans sonrasında yukarı gitmesine neden olabilir. Kenarda bulunsun.

ABD’nin en büyük ara tatil dönemi geliyor

Şükran Günü ve Noel Tatili bir kez daha Amerikalı tüketicilerin kapısında. Bir keresinde tam da böyle bir dönemin ortasında Los Angeles Havaalanı’nda kaldığımı hatırlıyorum. Alana biraz geç gelebilmem nedeniyle İstanbul uçuşuma yetişememe durumum olmuştu.

Ama sağ olsun iki adam büyüklüğündeki bir siyahi arkadaş bizi bir araçla uçuşa yetiştirmişti. İşte o zaman, onların da bayram-seyran zamanlarında ulaşım merkezlerinin ne kadar zorlu olduğunu anlamıştım. Şimdi yine öyle bir zaman geliyor. Hemen öncesinde Kara Cuma ve Siber Pazartesi indirimleri alışveriş çılgınlığının ve harcamanın tavan yapacağı bir dönem olacak. Aynı şekilde bu tatil döneminde otoriterler 29.9 milyon kişinin ailesine ulaşmak için uçacağını hesaplıyor.

Bu büyüklük tüm zamanların en fazla yolcusunu ifade ediyor. Aynı şekilde geçen senenin aynı dönemine göre %9 daha fazla kişinin uçak bileti alacağını söylüyor. Kovid öncesine göre ise 1.7 milyon kişi daha fazla. Sonuç olarak TSA (Ulaşım Güvenlik Yönetimi) önümüzdeki günlerde kontrol noktasından geçen yolcu sayılarında rekor bekliyor. Görünüşe göre elimizde bir talep patlaması olacak.

Hazır faizlerin başını aşağı eğmesiyle birlikte alıcı bulan hisse senedi piyasaları varken ve Temmuz’daki zirvesinden %41 düşmüş ABD havayolu endeksi varken, piyasa bu durumu ciddi bir fırsat olarak görebilir. Sırf bu talep patlaması nedeniyle havayolu şirketlerini yakından izlemek gerekir. İlerleyen 2-3 haftalık süreçte bu şirketlerin hisselerinde yüksek hacimli alımlar göreceğimize inanıyorum.