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  4. Odaklanınca yapılamayacak şey yok: Çin’in “güneşten elektrik üretim kapasitesi” 3 ayda, yüzde 43 arttı…

Odaklanınca yapılamayacak şey yok: Çin’in “güneşten elektrik üretim kapasitesi” 3 ayda, yüzde 43 arttı…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

“Ben güçlüyüm” demekle (ABD dahil) “güçlü” olunmuyor…

“Ekonomik güç”, “rekabet gücü” konuşa­rak artırılamıyor…

***

Şartları somut olarak hazırlayan, lafta bı­rakmayan ise, “Ben güçlüyüm” demese de, gücüyle korkutuyor…

***

Örneğin: Çin…

Polemiğe girmiyor…

Sorun olabilecek ihtiyaçları ortaya ko­yuyor…

Ve o ihtiyaç, soruna/kangrene dönüş­meden, yatırımlara başlıyor…

***

Lojistikte de böyle;

Eğitimde de;

Tarımda, konutta, enerjide de…

***

Örneğin…

2023 yılında açıkladı Çin:

“2026 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 2 kat artıracağız”

***

Dün açıkladılar:

“Elektrik üretimi için kurulu kapasite, Ocak-Mart 2025 döneminde 3.43 milyar kilovata ulaştı…

Bu dönemde nükleer santrallerden üre­tim kapasitesi yüzde 6.9, güneş enerjisin­den yüzde 43.3, rüzgar enerjisinden ise yüzde 17.2 arttı…”

VELHASIL

Sorunu ve/veya sorun olabilecek bir ihtiyacı ortaya koyuyor…

Çözüm için özel sektörden fikirler alıyor…

Ve…

“10 yıl içinde şunu yapacağız”, “20 yıl içinde bunu başaracağız.” deme­den, uygulamaya geçiyor…

Sonuç: Gücüne güç katıyor…

***

Aynı Çin…

2024 yılı başında açıklamıştı:

“Elektrik dağıtım ve iletiminde sıkın­tılarımız var. Çözeceğiz.”

***

Dün açıkladı:

“Yılın ilk çeyreğinde nakil hatlarına yapılan yatırımlar yüzde 24.8 arttı.”

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