Odaklanınca yapılamayacak şey yok: Çin’in “güneşten elektrik üretim kapasitesi” 3 ayda, yüzde 43 arttı…
“Ben güçlüyüm” demekle (ABD dahil) “güçlü” olunmuyor…
“Ekonomik güç”, “rekabet gücü” konuşarak artırılamıyor…
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Şartları somut olarak hazırlayan, lafta bırakmayan ise, “Ben güçlüyüm” demese de, gücüyle korkutuyor…
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Örneğin: Çin…
Polemiğe girmiyor…
Sorun olabilecek ihtiyaçları ortaya koyuyor…
Ve o ihtiyaç, soruna/kangrene dönüşmeden, yatırımlara başlıyor…
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Lojistikte de böyle;
Eğitimde de;
Tarımda, konutta, enerjide de…
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Örneğin…
2023 yılında açıkladı Çin:
“2026 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 2 kat artıracağız”
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Dün açıkladılar:
“Elektrik üretimi için kurulu kapasite, Ocak-Mart 2025 döneminde 3.43 milyar kilovata ulaştı…
Bu dönemde nükleer santrallerden üretim kapasitesi yüzde 6.9, güneş enerjisinden yüzde 43.3, rüzgar enerjisinden ise yüzde 17.2 arttı…”
VELHASIL
Sorunu ve/veya sorun olabilecek bir ihtiyacı ortaya koyuyor…
Çözüm için özel sektörden fikirler alıyor…
Ve…
“10 yıl içinde şunu yapacağız”, “20 yıl içinde bunu başaracağız.” demeden, uygulamaya geçiyor…
Sonuç: Gücüne güç katıyor…
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Aynı Çin…
2024 yılı başında açıklamıştı:
“Elektrik dağıtım ve iletiminde sıkıntılarımız var. Çözeceğiz.”
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Dün açıkladı:
“Yılın ilk çeyreğinde nakil hatlarına yapılan yatırımlar yüzde 24.8 arttı.”