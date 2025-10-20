“Okul” üretimden uzaklaştırırken; “hayat” üretime zorluyor…
Tarımda:
2004 yılında çalışan erkeklerin yüzde 38’i 35 yaş altında…
2024’te bu oran yüzde 22 civarında…
2025 ağustos ayı itibarıyla, maalesef yüzde 21’in altına sarkmış durumda…
***
Tarım sektöründe çalışan erkeklerin yaş ortalaması 2004’te 42,1 iken 2024’te 47,8’e çıkmıştı…
Kadınların yaş ortalaması ise 39.8’den 46’ya ulaşmıştı…
***
8 ay sonra, yani 2025’in ağustos ayı verilerine göre, tarım sektöründe çalışan erkeklerde yaş ortalaması 49’a yaklaştı….
Kadınlarda ise 47’yi aştı…
***
Sanayide de benzer durum yaşanıyor…
2004 yılında sanayi sektöründe 35 yaş altı erkeklerin oranı yüzde 55…
2024’te yüzde 41…
2004 yılında sanayi sektöründe çalışan 35 yaş altı kadınların oranı yüzde 60..
2024 yılında yüzde 40’ın altında…
***
Sanayide çalışan kadınların yaş ortalamasındaki artış mı?
Son 20 yılda 8 yaşı aştı ve 40’a yaklaştı…
VELHASIL
Gençlerimizi…
En verimli çağlarında, üretimin dışında tuttuğumuz biliniyor… Niteliksiz “eğitim ve çalışma hayatı” sayesinde inşa edilen sosyo kültürel yapı ile, “üretimden” uzak kalacakları da biliniyor..
***
Bu arada “hayat” boş durmuyor…
“Üretme zorunluluğumuzu” çeşitli vesile ve musibetlerle, gecikmeli de olsa herkese hatırlatıyor…
***
Ve yetenek geliştirip, deneyim/tecrübe kazanmakta:
Hayatın verdiği/vereceği bu nitelikli derslerin rolü büyüyor…
***
Sonuç mu?
Örneğin tarımda 65 ve üzeri yaştaki erkek çalışan payı, 20 yıl önce yüzde 10’un altındayken, bugün yüzde 20’ye yaklaşıyor…
Ve herkes seyrediyor…
