“Okul” üretimden uzaklaştırırken; “hayat” üretime zorluyor…

Tarımda:

2004 yılında çalışan erkeklerin yüz­de 38’i 35 yaş altında…

2024’te bu oran yüzde 22 civarında…

2025 ağustos ayı itibarıyla, maalesef yüz­de 21’in altına sarkmış durumda…

***

Tarım sektöründe çalışan erkeklerin yaş ortalaması 2004’te 42,1 iken 2024’te 47,8’e çıkmıştı…

Kadınların yaş ortalaması ise 39.8’den 46’ya ulaşmıştı…

***

8 ay sonra, yani 2025’in ağustos ayı ve­rilerine göre, tarım sektöründe çalışan er­keklerde yaş ortalaması 49’a yaklaştı….

Kadınlarda ise 47’yi aştı…

***

Sanayide de benzer durum yaşanıyor…

2004 yılında sanayi sektöründe 35 yaş al­tı erkeklerin oranı yüzde 55…

2024’te yüzde 41…

2004 yılında sanayi sektöründe çalışan 35 yaş altı kadınların oranı yüzde 60..

2024 yılında yüzde 40’ın altında…

***

Sanayide çalışan kadınların yaş orta­lamasındaki artış mı?

Son 20 yılda 8 yaşı aştı ve 40’a yaklaştı…

VELHASIL

Gençlerimizi…

En verimli çağlarında, üretimin dı­şında tuttuğumuz biliniyor… Niteliksiz “eğitim ve çalışma hayatı” sayesinde inşa edilen sosyo kültürel yapı ile, “üretimden” uzak kalacakları da biliniyor..

***

Bu arada “hayat” boş durmuyor…

“Üretme zorunluluğumuzu” çeşitli vesile ve musibetlerle, gecikmeli de olsa herkese hatırlatıyor…

***

Ve yetenek geliştirip, deneyim/tecrü­be kazanmakta:

Hayatın verdiği/vereceği bu nitelikli derslerin rolü büyüyor…

***

Sonuç mu?

Örneğin tarımda 65 ve üzeri yaştaki er­kek çalışan payı, 20 yıl önce yüzde 10’un al­tındayken, bugün yüzde 20’ye yaklaşıyor…

Ve herkes seyrediyor…