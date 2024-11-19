“Ölçmemeyi” değil “biçmemeyi” sorun gördükçe… (2)
Dünya Bankası iş birliğiyle 400 milyon dolar bütçeli “Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi” hazırlanmış…
81 ilde başta kadın, genç girişimci ve KOBİ'lere yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmaları desteklenecekmiş…
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Ayrıntı mı?
Bin 810 KOBİ'ye toplam 179,6 milyon dolar faizsiz finansman desteği;
Bin 150 mikro/küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliğine toplam 16 milyon dolar hızlandırıcı hibe desteği;
2 bin kadın ve genç girişimciye toplam 16 milyon dolar kuluçka hibe desteği;
175 istihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projesine toplam 172,6 milyon dolar hibe desteği sağlanacakmış…
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Bu yeni proje de, önceki yıl başlanıp tamamlanan proje gibi…
Kredi/hibelerden yararlanacaklara bakınca, önceki yıl ve 3 yıl önce başlatılan projelerin de benzeri…
Hatta 5 yıl, hatta 7 yıl önce de “aynı proje” denendi…
Hatta 9 yıl, 11 yıl, 13 yıl, 15 yıl önce de benzer miktarda hibeler verildi…
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2006 yılında, benzer bir kredi/hibe paketinin açıklandığı programdaydım, “Bölgesel dinamikler ve atıl potansiyel harekete geçirilecek; yerel kalkınma sayesinde göç önlenecek, işsiz kalmayacak” denmişti…
VELHASIL
Sahiden, ne oldu o paralar?
Bölgelerin potansiyelini değerlendirecek, göçü önleyecek yatırımlar?
Faturası ödenen tezgahlar, kafeler, mağazalar?
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Örneğin…
3/5/10 yıl önce, milletin parasını, “hibe kredi” olarak kullanan, bugün kaç kişiye istihdam sağlıyor?
Biliniyor mu?(!)
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Dün dikkat çektim: Ölçmüyoruz…
Ve hammadde, fikir, emek, zaman, sermaye gibi “maliyeti yüksek” varlıklarımız heba/israf etmiş oluyoruz…
Ve bu sayede, örneğin:
Konuttan soğana, makinadan ulaştırmaya “dünya örneklerinin uzağında”/“akıl dışı” fiyatlamalarla karşılaşıyoruz…