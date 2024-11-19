“Ölçmemeyi” değil “biçmemeyi” sorun gördükçe… (2)

Dünya Bankası iş birliğiyle 400 milyon dolar bütçeli “Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi” hazırlanmış…

81 ilde başta kadın, genç girişimci ve KO­Bİ'lere yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmaları desteklenecekmiş…

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Ayrıntı mı?

Bin 810 KOBİ'ye toplam 179,6 milyon do­lar faizsiz finansman desteği;

Bin 150 mikro/küçük girişimci, koopera­tif ve üretici birliğine toplam 16 milyon do­lar hızlandırıcı hibe desteği;

2 bin kadın ve genç girişimciye toplam 16 milyon dolar kuluçka hibe desteği;

175 istihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projesine toplam 172,6 milyon dolar hibe desteği sağlanacakmış…

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Bu yeni proje de, önceki yıl başlanıp ta­mamlanan proje gibi…

Kredi/hibelerden yararlanacaklara ba­kınca, önceki yıl ve 3 yıl önce başlatılan projelerin de benzeri…

Hatta 5 yıl, hatta 7 yıl önce de “aynı pro­je” denendi…

Hatta 9 yıl, 11 yıl, 13 yıl, 15 yıl önce de benzer miktarda hibeler verildi…

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2006 yılında, benzer bir kredi/hibe pake­tinin açıklandığı programdaydım, “Bölge­sel dinamikler ve atıl potansiyel harekete geçirilecek; yerel kalkınma sayesinde göç önlenecek, işsiz kalmayacak” denmişti…

VELHASIL

Sahiden, ne oldu o paralar?

Bölgelerin potansiyelini değerlen­direcek, göçü önleyecek yatırımlar?

Faturası ödenen tezgahlar, kafeler, mağazalar?

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Örneğin…

3/5/10 yıl önce, milletin parasını, “hibe kredi” olarak kullanan, bugün kaç kişiye istihdam sağlıyor?

Biliniyor mu?(!)

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Dün dikkat çektim: Ölçmüyoruz…

Ve hammadde, fikir, emek, zaman, sermaye gibi “maliyeti yüksek” varlık­larımız heba/israf etmiş oluyoruz…

Ve bu sayede, örneğin:

Konuttan soğana, makinadan ulaş­tırmaya “dünya örneklerinin uzağın­da”/“akıl dışı” fiyatlamalarla karşıla­şıyoruz…