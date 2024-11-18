“Ölçmemeyi” değil “biçmemeyi” sorun gördükçe…
İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı, talebin yüksek olduğu eylülde de, ekimde de yüzde 75’in altını zorluyor…
Bazı sektörler ise yüzde 30 kapasite kullanımı nedeniyle, maliyet düşüremiyor…
Bu nedenle çoğunluk, çareyi, fiyat artışında arıyor…
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Ayrıca…
Bu veri, imalat yapan on binlerce tesisin 2 bine yakınından alınabilen, “doğruluğu da sorgulanabilecek” bir veri…
Öyle ya…
Tesisi/arazisi olup çalışmayan/üretmeyen, atıl bırakılan ve/veya yüzde 10-20 kapasite ile çalışan yüzlerce tesis/arazi de var…
Boş bekletilen binlerce bina/konut/ofis de var…
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“Ölçmeden de biçebilirim” diyenlerin ürünleri:
Ya bedene uymuyor…
Ya bol geliyor…
Ya eğri büğrü duruyor…
Sonuçta, atıl kalıyor…
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Sonuç mu?
Hammadde, fikir, emek, zaman, sermaye gibi “maliyeti yüksek” varlıklarımız heba/israf edilmiş oluyor…
Konuttan soğana, makinadan ulaştırmaya “dünya örneklerinin uzağında”/“akıl dışı” fiyatlamalarla karşılaşılıyor…
VELHASIL
Ölçmüyoruz ve/veya ölçemiyoruz…
Bu nedenle “verimli” biçemiyoruz veya “verimsiz” biçiyoruz…
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Ölçmeden de biçebileceğimizi/biçilebileceğini sanıyoruz…
Yanılıyoruz...
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Sonuç mu?
Ölçmemeyi değil “biçmemeyi” veya “fazla biçmeyi” veya “talep edilmeyeni biçmeyi” sorun ediyoruz…
Ve dolayısıyla ilerleyemiyoruz…