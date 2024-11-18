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“Ölçmemeyi” değil “biçmemeyi” sorun gördükçe…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

İmalat sanayinde kapasite kullanım ora­nı, talebin yüksek olduğu eylülde de, ekimde de yüzde 75’in altını zorluyor…

Bazı sektörler ise yüzde 30 kapasite kul­lanımı nedeniyle, maliyet düşüremiyor…

Bu nedenle çoğunluk, çareyi, fiyat artı­şında arıyor…

***

Ayrıca…

Bu veri, imalat yapan on binlerce tesisin 2 bine yakınından alınabilen, “doğruluğu da sorgulanabilecek” bir veri…

Öyle ya…

Tesisi/arazisi olup çalışmayan/üretme­yen, atıl bırakılan ve/veya yüzde 10-20 ka­pasite ile çalışan yüzlerce tesis/arazi de var…

Boş bekletilen binlerce bina/konut/ofis de var…

***

“Ölçmeden de biçebilirim” diyenlerin ürünleri:

Ya bedene uymuyor…

Ya bol geliyor…

Ya eğri büğrü duruyor…

Sonuçta, atıl kalıyor…

***

Sonuç mu?

Hammadde, fikir, emek, zaman, ser­maye gibi “maliyeti yüksek” varlıkları­mız heba/israf edilmiş oluyor…

Konuttan soğana, makinadan ulaştırma­ya “dünya örneklerinin uzağında”/“akıl dı­şı” fiyatlamalarla karşılaşılıyor…

 VELHASIL

Ölçmüyoruz ve/veya ölçemiyoruz…

Bu nedenle “verimli” biçemiyo­ruz veya “verimsiz” biçiyoruz…

***

Ölçmeden de biçebileceğimizi/bi­çilebileceğini sanıyoruz…

Yanılıyoruz...

***

Sonuç mu?

Ölçmemeyi değil “biçmemeyi” ve­ya “fazla biçmeyi” veya “talep edil­meyeni biçmeyi” sorun ediyoruz…

Ve dolayısıyla ilerleyemiyoruz…

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