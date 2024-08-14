Olimpiyat hayalleri
Kökeni Antik Yunan kenti Olimpiya’da milattan 18’inci yüzyıla dayanan Olimpiyat Oyunları’nın modern yapısı, 1896 yılında şimdiki halini aldı.
Fransa ile Almanya arasındaki 1870- 1871 savaşında Fransa’nın yenilgisini, ülkede fiziksel eğitim verilmemesine bağlayan Fransız Baron Pierre De Coubertin, 1892’de Paris Sorbonne Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada modern olimpiyat oyunlarının fikrini ortaya attı. Aradan geçen 128 yıl sonra olimpiyat oyunlarına geçtiğimiz günlerde Paris ev sahipliği yaptı.
Olimpiyat Oyunları’nın özellikle açılış ve kapanış törenlerinde her defasında çıta biraz daha yukarı çıkartılıyor. Törenler inanılmaz görsel şölen sunuyor izleyicilere. Törenler Paris 2024 oyunlarında zirveye ulaştı. Los Angeles 2028’in törenleri, şimdiden merak konusu.
Paris 2024 Olimpiyatları’na dünyanın 204 ülkesinden toplam 10 bin 500 sporcu 37 farklı disiplinde mücadele etti. Türkiye’nin 101 sporcuyla katıldığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na “100. Yıl Ekibi” 18 spor dalında yarıştı.
Türkiye, olimpiyatları 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere, toplam 8 madalya ile tamamladı. Madalya kazanan ülkeler sıralamasında 84 ülkeden 64’üncü sırada yer aldı. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’ndan bu yana ilk kez Olimpiyat Oyunları’ndan altın madalya alamadan ayrıldı.
Olimpiyat Oyunları’nın gediklisi ABD 40 altın, 44 gümüş ve 42 bronz madalya ile toplamda 126 madalya kazanarak yine birinci oldu. Çin 91 madalya ile ikinci, Japonya 45 madalya ile üçüncü oldu.
Yaşadığım 11 milyon nüfuslu Belçika 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile Paris 2024’ü 25’inci sırada tamamladı.
11,1 milyar euroluk fayda
Paris 2024 Fransa ekonomisine toplamda 9,7 milyar euro maliyeti olacağı tahmin ediliyor. Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre ise günümüzde yaz olimpiyat oyunlarının ortalama maliyeti 8 milyar dolar. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bütçeye 4,38 milyar euro destek sağlıyor. Bütçenin geri kalanının sponsorluk, ülkelerin kamu bütçesi, bilet satışları, lisans ve televizyon yayın haklarından elde edilmesi bekleniyor.
Kalıcı yapıların inşası için ayrılan bütçenin 4,4 milyar euro olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın, 3 ila 5 milyar euro arasında kamu parasına mal olacağı açıklandı.
Limoges Üniversitesi (UL) Olimpiyat Oyunları’nın Paris ekonomisine etkisini araştırdı. Bu araştırmaya göre, 2018 ile 2034 tarihleri arasında Olimpiyat Oyunları’nın Paris’e 6,7 milyar ila 11,1 milyar euro arasında ekonomik fayda sağlayacağı belirtiliyor.
İmamoğlu: Bir hayalim var!
Paris 2024’te mücadele eden Kadın Voleybol Milli Takımımızın maçlarını yerinde izleyen Ekrem İmamoğlu, “olimpiyatları İstanbul’a getirme”nin en büyük hayali olduğunu açıkladı.
Paris’in ünlü moda müzesi Galliera Sarayı’nda kurulan ‘İstanbul Evi’nin açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, VOA Türkçe’den deneyimli gazeteci Arzu Çakır-Morin’e özel bir röportaj verdi…
“Bir hayalim var. Paris’teki Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek, gerçekten ilham vericiydi. Halkaları bir gün İstanbul’da, boğaz üzerinde Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprüyü süslerken görmeyi hayal ediyorum” diye konuşan İmamoğlu, “Beş yaşından beri takip ettiğim olimpiyatları kentimize kazandırmak, 2036’da konumumuz ne olursa olsun, o keyfi bir İstanbullu olarak, bir T.C. vatandaşı olarak yaşamak belki de en büyük hayalim” dedi.
Güney Amerika’da 1 kez, Avusturalya’da 1 kez, Asya kıtasında 7 kez, Kuzey Amerika’da 10 Kez ve 35 kez Avrupa kıtasında düzenlenen Olimpiyat Oyunları İstanbul’a gelir mi bilinmez ama Boğaz Köprüsü’nde ‘Olimpiyat Halkaları’nın hayalini kurmak bile güzel.
Siyahi lider Martin Luther King’in o efsane konuşması ‘I Have a Dream’i hatırlatan Ekrem İmamoğlu’nun “Bir hayalim var” cümlesi de umarım gerçek olur…