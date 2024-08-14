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Olimpiyat hayalleri

Fikret AYDEMİR
Fikret AYDEMİR fikret.aydemir@dunya.com

Kökeni Antik Yunan kenti Olimpiya’da milattan 18’inci yüzyıla dayanan Olim­piyat Oyunları’nın modern yapısı, 1896 yı­lında şimdiki halini aldı.

Fransa ile Almanya arasındaki 1870- 1871 savaşında Fransa’nın yenilgisini, ül­kede fiziksel eğitim verilmemesine bağ­layan Fransız Baron Pierre De Coubertin, 1892’de Paris Sorbonne Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada modern olimpiyat oyunlarının fikrini ortaya attı. Aradan ge­çen 128 yıl sonra olimpiyat oyunlarına geç­tiğimiz günlerde Paris ev sahipliği yaptı.

Olimpiyat Oyunları’nın özellikle açılış ve kapanış törenlerinde her defasında çı­ta biraz daha yukarı çıkartılıyor. Törenler inanılmaz görsel şölen sunuyor izleyicile­re. Törenler Paris 2024 oyunlarında zir­veye ulaştı. Los Angeles 2028’in törenleri, şimdiden merak konusu.

Paris 2024 Olimpiyatları’na dünyanın 204 ülkesinden toplam 10 bin 500 sporcu 37 farklı disiplinde mücadele etti. Türki­ye’nin 101 sporcuyla katıldığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na “100. Yıl Ekibi” 18 spor dalında yarıştı.

Türkiye, olimpiyatları 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere, toplam 8 madalya ile tamamladı. Madalya kazanan ülkeler sıra­lamasında 84 ülkeden 64’üncü sırada yer aldı. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’ndan bu yana ilk kez Olimpiyat Oyunları’ndan altın madalya alamadan ay­rıldı.

Olimpiyat Oyunları’nın gediklisi ABD 40 altın, 44 gümüş ve 42 bronz madalya ile toplamda 126 madalya kazanarak yine birinci oldu. Çin 91 madalya ile ikinci, Ja­ponya 45 madalya ile üçüncü oldu.

Yaşadığım 11 milyon nüfuslu Belçika 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere top­lam 10 madalya ile Paris 2024’ü 25’inci sı­rada tamamladı.

11,1 milyar euroluk fayda

Paris 2024 Fransa ekonomisine toplam­da 9,7 milyar euro maliyeti olacağı tahmin ediliyor. Oxford Üniversitesi’nin yaptı­ğı bir araştırmaya göre ise günümüzde yaz olimpiyat oyunlarının ortalama maliyeti 8 milyar dolar. Uluslararası Olimpiyat Komi­tesi (IOC) bütçeye 4,38 milyar euro destek sağlıyor. Bütçenin geri kalanının sponsor­luk, ülkelerin kamu bütçesi, bilet satışları, lisans ve televizyon yayın haklarından elde edilmesi bekleniyor.

Kalıcı yapıların inşası için ayrılan bütçe­nin 4,4 milyar euro olan Paris 2024 Olim­piyat Oyunları’nın, 3 ila 5 milyar euro ara­sında kamu parasına mal olacağı açıklandı.

Limoges Üniversitesi (UL) Olimpiyat Oyunları’nın Paris ekonomisine etkisi­ni araştırdı. Bu araştırmaya göre, 2018 ile 2034 tarihleri arasında Olimpiyat Oyunla­rı’nın Paris’e 6,7 milyar ila 11,1 milyar euro arasında ekonomik fayda sağlayacağı belir­tiliyor.

İmamoğlu: Bir hayalim var!

Paris 2024’te mücadele eden Kadın Vo­leybol Milli Takımımızın maçlarını yerin­de izleyen Ekrem İmamoğlu, “olimpiyatla­rı İstanbul’a getirme”nin en büyük hayali olduğunu açıkladı.

Paris’in ünlü moda müzesi Galliera Sa­rayı’nda kurulan ‘İstanbul Evi’nin açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Baş­kanı Ekrem İmamoğlu, VOA Türkçe’den deneyimli gazeteci Arzu Çakır-Morin’e özel bir röportaj verdi…

“Bir hayalim var. Paris’teki Eyfel Kule­si’nde olimpiyat halkalarını görmek, ger­çekten ilham vericiydi. Halkaları bir gün İstanbul’da, boğaz üzerinde Avrupa ve As­ya’yı birbirine bağlayan köprüyü süsler­ken görmeyi hayal ediyorum” diye konu­şan İmamoğlu, “Beş yaşından beri takip ettiğim olimpiyatları kentimize kazandır­mak, 2036’da konumumuz ne olursa olsun, o keyfi bir İstanbullu olarak, bir T.C. vatan­daşı olarak yaşamak belki de en büyük ha­yalim” dedi.

Güney Amerika’da 1 kez, Avusturalya’da 1 kez, Asya kıtasında 7 kez, Kuzey Ame­rika’da 10 Kez ve 35 kez Avrupa kıtasında düzenlenen Olimpiyat Oyunları İstanbul’a gelir mi bilinmez ama Boğaz Köprüsü’nde ‘Olimpiyat Halkaları’nın hayalini kurmak bile güzel.

Siyahi lider Martin Luther King’in o ef­sane konuşması ‘I Have a Dream’i hatır­latan Ekrem İmamoğlu’nun “Bir hayalim var” cümlesi de umarım gerçek olur…

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