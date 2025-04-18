Olmalı mı? Olmamalı mı?
Başlıkta kast edilen varolmanın dayanılmaz hafifliğine bir atıf değil şüphesiz… 19 Mart sonrası başlayan süreç ile beraber makul bir şekilde devam eden para politikasında yine yan yola geçtik. Haftalık politika faizini değiştirmeden önceki başkanlardan Erdem Başçı'nın içeride literatüre kattığı faiz koridoru uygulaması bir kez daha sahne aldı. Gecelik borç verme faizi acil toplantı ile yüzde 46 seviyesine çekildi ve fonlama buradan yapılmaya başlandı.
Şimdi dün gelen karar ile politika faizi ile gecelik faiz arasındaki farktan oluşan dual yapı yeniden basitleştirildi. Bu sadeleşme politikasının tutarlı olmak adına ve özellikle yabancı yatırımcının kafa karışıklığının giderilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kararın diğer bir yönü de yaşanan durumun geçici bir zaman zarfı için geçerli olmayacağının teyit edilmesi. İlk planda BIST başta olmak üzere sermaye piyasalarında yaşanan şaşkınlık biraz da bu yüzden oldu. Hem politika faizini hem de faiz koridorunu yukarı çeken TCMB için belirleyici olan nedir? Çok kısa zamanda önemli ölçüde azalış kaydeden döviz rezervlerinin kararda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Zira altın stokları kaynaklı değer artışı ve ihracatçılardan alınan dövizler de beraber düşünüldüğünde son bir ayda yapılan müdahalenin toplam miktarının NDF ile beraber düşünüldüğünde 50 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla verilen mesaj net, TL karşısında bir pozisyon almak istiyorsanız bunun maliyetine katlanacaksınız.
Gerçekten dışarıda tarife savaşları kaynaklı bir türbülans varken, yani zaten gelişen piyasalar üzerinde kara bulutlar dolaşırken, içeride de devam eden gerilimin yansıması ile mücadele etmek kolay değil. Çoğu piyasa profesyoneli de rasyonel olarak yapılanın arkasında duracaktır. Bu faizle üretim olur mu ya da krediler ne olacak tarzı yakınmaları da duyabiliriz ve salt büyüme odaklı bakacak olursak bunlara kısmen hak da verilebilir. Ancak diğer yandan sadece bizim için değil herkes için geçerli olan şu kuralı da unutmayalım, stabilite olmadan hiçbir şey olmaz, TCMB durumun nedenleriyle değil sonuçlarıyla mücadele ediyor görev tanımı gereği.