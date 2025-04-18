Olmalı mı? Olmamalı mı?

Başlıkta kast edilen varolmanın dayanıl­maz hafifliğine bir atıf değil şüphesiz… 19 Mart sonrası başlayan süreç ile beraber makul bir şekilde devam eden para politi­kasında yine yan yola geçtik. Haftalık poli­tika faizini değiştirmeden önceki başkan­lardan Erdem Başçı'nın içeride literatüre kattığı faiz koridoru uygulaması bir kez da­ha sahne aldı. Gecelik borç verme faizi acil toplantı ile yüzde 46 seviyesine çekildi ve fonlama buradan yapılmaya başlandı.

Şimdi dün gelen karar ile politika faizi ile gecelik faiz arasındaki farktan oluşan dual yapı yeniden basitleştirildi. Bu sadeleşme politikasının tutarlı olmak adına ve özel­likle yabancı yatırımcının kafa karışıklığı­nın giderilmesi açısından çok önemli oldu­ğunu düşünüyorum. Tabii ki kararın diğer bir yönü de yaşanan durumun geçici bir za­man zarfı için geçerli olmayacağının teyit edilmesi. İlk planda BIST başta olmak üze­re sermaye piyasalarında yaşanan şaşkın­lık biraz da bu yüzden oldu. Hem politika faizini hem de faiz koridorunu yukarı çe­ken TCMB için belirleyici olan nedir? Çok kısa zamanda önemli ölçüde azalış kayde­den döviz rezervlerinin kararda etkili oldu­ğunu söyleyebiliriz. Zira altın stokları kay­naklı değer artışı ve ihracatçılardan alınan dövizler de beraber düşünüldüğünde son bir ayda yapılan müdahalenin toplam mik­tarının NDF ile beraber düşünüldüğünde 50 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla verilen mesaj net, TL karşısında bir pozisyon almak istiyorsanız bunun maliyetine katlanacaksınız.

Gerçekten dışarıda tarife savaşları kay­naklı bir türbülans varken, yani zaten ge­lişen piyasalar üzerinde kara bulutlar do­laşırken, içeride de devam eden gerilimin yansıması ile mücadele etmek kolay değil. Çoğu piyasa profesyoneli de rasyonel ola­rak yapılanın arkasında duracaktır. Bu fa­izle üretim olur mu ya da krediler ne olacak tarzı yakınmaları da duyabiliriz ve salt bü­yüme odaklı bakacak olursak bunlara kıs­men hak da verilebilir. Ancak diğer yandan sadece bizim için değil herkes için geçerli olan şu kuralı da unutmayalım, stabilite ol­madan hiçbir şey olmaz, TCMB durumun nedenleriyle değil sonuçlarıyla mücadele ediyor görev tanımı gereği.