On-chain verilerle kripto para fiyat tahmini

Kripto para dünyası karma­şık görünebilir, ancak bu yapıyı çözmenin yolu, sadece fiyatları izlemenin ötesinde çok daha derinlerde; sistemin kalbi olan on-chain verileri an­lamaktan geçer. Bu veriler, her kripto para işleminden geriye kalan şeffaf izlerdir ve blok zin­cir üzerindeki her işlem, adres hareketi ve token transferi gi­bi detaylar, herkesin görebileceği bir deftere kaydedilir. Bu şeffaflık, bu teknolojiye güven sağlayan en önemli unsurdur.

Fiyatlar yalnızca görünen yüz­dür; asıl etkiyi, ağdaki hareketlili­ği izleyerek ortaya koyan on-cha­in veriler belirler. Geçtiğimiz hafta düzenlediğimiz “Bitcoin 101: Yeni Döngü, Yeni Dinamikler” etkinli­ğimizde, on-chain verilerin piya­sa dinamiklerini nasıl yansıttığını ve yatırım stratejilerine nasıl dö­nüştürülebileceğini Amerika’dan davet ettiğimiz sevgili hocamız Dr. Burak Tamaç’tan dinledik.

Blokzincirlerin sağladığı bu şef­faflık, yatırımcıların ağdaki hare­ketleri takip ederek daha bilinçli ve stratejik kararlar almasına olanak tanır. Bu hafta, on-chain verilerin nasıl çalıştığını ve yatırımcılara ne gibi avantajlar sunduğunu detaylı­ca ele alacağız.

On-chain veriler: Blok zincirin şeffaflığıyla gelen öngörü

On-chain veriler, blok zincir üzerindeki tüm işlem kayıtları ve kullanıcı etkileşimlerinden olu­şur. Örneğin, Bitcoin ve Ethereum ağlarında yapılan işlemler zinci­re kaydedilir ve herkes tarafın­dan doğrulanabilir hale gelir. Bu şeffaflık, kripto paraların sundu­ğu en büyük avantajlardan biridir. Geleneksel finans sistemlerinde işlem kayıtlarına erişim sınırlıy­ken, blok zincirinde tüm işlemler herkese açıktır.

Bu yapı sayesinde ağda gerçekle­şen her hareket izlenebilir. Bir cüz­dana gelen, çıkan ve mevcut Bitco­in miktarı anlık olarak görüntüle­nebilir. On-chain veriler yalnızca fiyat ve hacimle sınırlı değildir; ak­tif adres sayısı, balina hareketle­ri ve borsa giriş-çıkışları gibi gös­tergeler, piyasa psikolojisini ve olası fiyat hareketlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Gerçek hayattan örneklerle on-chain veri kullanımı

Diyelim ki fiyatının artacağını düşünüp Bitcoin almak istiyorsu­nuz. On-chain veriler, yatırımınızı daha güvenli hâle getirecek önemli bilgiler verebilir. Aktif adres sayısı buna iyi bir örnektir. Eğer Bitcoin ağındaki aktif adres sayısı artıyor­sa bu Bitcoin’e olan talebin arttığı­na işaret eder. Yani ağda daha fazla işlem yapılıyor demektir. Eğer bu artış, fiyatın da yükseldiği bir döne­me denk geliyorsa bu güçlü bir ha­reketin habercisi olabilir.

Bir diğer örnek ise balina hare­ketleridir. Kripto para dünyasın­da “balina” olarak adlandırılan bü­yük yatırımcılar, piyasa üzerinde etkilidir. Bir balina, cüzdanında­ki büyük miktar Bitcoin’i borsaya gönderirse bu genellikle bir satış sinyali olarak yorumlanır. On-c­hain veriler sayesinde bu tür ha­reketler anında tespit edilebilir ve yatırımcılar bu sinyalleri dikkate alarak pozisyonlarını yeniden değerlendirilebilir.

On-chain veriler, yalnızca yatırımcılar için değil, aynı za­manda güvenlik ve dolandırı­cılık tespiti için de büyük öne­me sahiptir. Blok zincir üze­rindeki her işlem geriye dönük izlenebilir ve manipüle edile­mez. Bu sayede şüpheli hare­ketler izlenebilir ve dolandırı­cılık ya da kara para aklama gibi fa­aliyetler tespit edilebilir.

On-chain veriler KYC ve AML süreçlerini destekler; çünkü her iş­lem kaydedilir ve suçluların izini sürmek kolaylaşır. 2022’deki bü­yük DeFi hack’inde, on-chain ana­listler çalıntı fonları takip ederek saldırganların bulunmasına yar­dım etmişti.

On-chain verileri okumayı öğrenmek

On-chain veriler, piyasa hare­ketlerinin ardındaki gizli sinyalle­ri açığa çıkaran bir pusula gibidir. Borsalardaki giriş çıkışlar, balina hareketleri, staking oranları ve ak­tif adres sayısı gibi göstergeler, ya­tırımcının analizini derinleştirir. Ancak, bu verileri doğru yorumla­mak için uygun araçlar ve yakla­şımlar gerekir. Bu şeffaf ve kesinti­siz veri akışını izlemek, yatırımcı­lara önemli bir avantaj sağlar.

Kripto yatırımlarınızı ileri ta­şımak istiyorsanız, on-chain ve­rileri okumayı öğrenmek finansal okuryazarlığınıza güçlü bir kat­kı sunar. Unutmayın, verinin izi­ni sürmek, geleceğin finans dün­yasında stratejik bir avantajdır. On-chain verilere göz atabilece­ğiniz bazı popüler siteler şunlar­dır: Glassnode, Etherscan, Cr­yptoQuant, Nansen ve IntoT­heBlock. Bu platformlar, piyasa verilerini derinlemesine incele­menize ve stratejik kararlar alma­nıza yardımcı olacaktır.