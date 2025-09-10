Orta Vadeli Program’da açıklanan TES: 15 maddede Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi

Türkiye’nin gündemine yeniden gi­ren Tamamla­yıcı Emeklilik Sistemi (TES), Orta Vadeli Prog­ram’da 2026 yılı­nın ikinci çeyre­ğinde başlayacak şekilde planlan­dı.

Yani Nisan–Haziran 2026 döneminde yeni sistemin yü­rürlüğe girmesi bekleniyor. Peki TES nedir, ne değildir? Çalışanlara, işverenlere ve devlete nasıl yansıyacak? İş­te kafalardaki soru işaretleri­ni giderecek şekilde 15 mad­dede TES…

1-BES ve TES’in tanımı

-BES/OKS: 2017’den bu yana uygulanan, 45 yaş altı çalışanların otomatik katıldı­ğı, maaşlardan kesinti yapılan bireysel emeklilik sistemidir.

-TES: Hem çalışanın hem işverenin katkı yaptığı, SGK’dan bağımsız ikinci ba­samak zorunlu emeklilik sis­temi olacak.

2 Başlangıç tarihi

Orta Vadeli Program’a gö­re TES, 2026 yılının 2. çeyre­ğinde (Nisan–Haziran) başla­yacak. Dolayısıyla sistemin 1 Nisan–30 Haziran 2026 ara­sında yürürlüğe girmesi bek­leniyor.

3 Katılım zorunluluğu

-BES’te yalnızca 45 yaş al­tı çalışanlar otomatik olarak katılıyor.

-TES’te ise tüm çalışanlar için zorunlu katılım olacak.

4 Cayma ve çıkış hakkı

-BES’te girişten sonra­ki ilk 2 ay içinde cayma hakkı mevcut.

-TES’te en az 10 yıl sis­temde kalma şartı var; erken çıkış neredeyse imkânsız ola­cak.

5 Çalışan katkısı

-Hem BES’te hem de TES’te maaştan %3 kesinti yapılacak.

-Bu durum özellikle düşük maaşlı çalışanlarda gelir kay­bına yol açabilir.

6 İşveren katkısı

-BES’te işveren katkısı yok.

-TES’te işveren de aynı oranda (%3) katkı yapmak zo­runda olacak.

7 Devlet katkısı

-Hem BES’te hem TES’te %30 devlet katkısı var.

-Ekstra bir devlet katkısı öngörülmüyor.

8 Fonların yönetimi

-BES’te fonlar bireysel emeklilik şirketleri üzerin­den işletiliyor.

-TES’te fonlar daha mer­kezi, devlet denetiminde ola­cak.

9 Birikimlere ne zaman ulaşılacak?

-BES’te isteyen istediği zaman çıkabilir; 10 yıl kalıp 56 yaşını dolduran emeklilik geliri bağlatabilir.

-TES’te ise birikimlere erişim SGK’daki emeklilik ya­şına paralel olacak.

-09.09.1999–30.04.2008 arasında sigortalı olanlar: Ka­dın 58, erkek 60.

-01.05.2008 sonrası sigor­talılar: Kadın 58–65, erkek 60–65 (kademeli).

10 Sağlanan gelir

-BES: Toplu para veya emekli maaşı olarak alınabi­lir.

-TES: SGK’dan alınan ma­aşa ek, tamamlayıcı maaş bağ­lanacak.

-11 Esneklik

-BES esnek, çıkış serbest.

-TES katı ve zorunlu, çıkış sınırlı.

12 Çalışan açısından avantajlar – dezavan­tajlar

-Avantaj: Uzun vadede ek gelir imkânı.

-Dezavantaj: Düşük maaş­lardan yapılan %3 kesinti, ya­şam standardını olumsuz et­kileyebilir.

13 İşveren açısından avantajlar – dezavan­tajlar

-Avantaj: Çalışanlara ek güvence sağlanması.

-Dezavantaj: %3 katkı iş­verenin maliyetini artıracak. Kıdem tazminatı, SGK prim­leri gibi yüklerle birleşince ek baskı yaratacak.

14 Devlet açısından

-TES, devlet için dev bir tasarruf fonu yaratacak.

-Bu fonlar uzun süre kul­lanılabilecek; kamu yatırım­larına kaynak olacak.

15 BES ile TES’in birleştirilmesi

TES başladığında otoma­tik BES uygulaması bu siste­min içine dahil edilecek. Yani maaştan ayrı ayrı BES ve TES kesintisi yapılmayacak. Sade­ce TES için %3 kesinti olacak.

Sonuç olarak;

Tamamlayıcı Emeklilik Sis­temi (TES), emeklilikte ikinci bir maaş yaratacak önemli bir adım.

Ancak hem çalışan hem iş­veren açısından yeni mali­yetler ve zorunlu kesintiler anlamına geliyor. Maaşların düşüklüğü düşünüldüğün­de, kısa vadede tepki çekmesi muhtemel. Öte yandan devle­tin amacı, tasarruf oranlarını artırmak ve sosyal güvenlik sistemini desteklemek.

TES, 2026’nın ikinci çey­reğinde hayatımıza girdiğin­de, en çok tartışılacak başlık maaşlardan yapılacak zorun­lu kesinti ve işveren katkısı olacak.