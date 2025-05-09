OSB lojmanları: Konut, kira, ulaşım fiyatlarını düşürüp, çalışan verimliliğini yükseltecekse, neden geciktik?

Yıllardır anlatmaya çalış­mıştık:

“Kira ve eğitim/bakım mas­raflarının “alınan ücreti” aş­ması; sadece işçinin değil, iş­yerinin de verimliliğini düşü­rür…

Ve gençleri üretimden, reel sektörde çalışmaktan uzaklaş­tırır…”

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2009 yılında, bu köşede yaz­mış, sonrasında da sıklıkla tekrarlamışım:

“Acilen…

Sanayi bölgeleri ve çevre­sinde:

Çalışanların, konut ihtiyacı­nı karşılamak amacıyla yapı­lan/yapılacak konut ve sosyal yaşam inşaatları desteklen­meli…

(Çalışanın ki­ra ve yol/ulaşım masraflarını dü­şürür ve verimlili­ği artırır)

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Ayrıca…

Sanayi bölgeleri ve çevresine:

Çalışanların ço­cuklarının ve/ve­ya yaşlılarının eğitimi/bakımı amacıyla;

yapılan/yapılacak kreş/ okul/meslek okullarının inşa­atları ve işletmeleri desteklen­meli…(Çalışanların eğitim ve bakım masraflarını düşürür ve daha önemlisi verimliliği artı­rır)

Ayrıca…

Çalışanların gıdaya ulaşma­sı için OSB’lere yakın tarım arazilerinde hayvancılık/ta­rımsal üretim (seralar, mand­ralar…) desteklenmeli…

(Çalışanların gıda/protein ihtiyacı karşılanır, sağlık mas­raflarını düşürür, daha önem­lisi verimliliğini artırır)

VELHASIL

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde…İçerisinde 15 bin konut, meslek liseleri, kreşlerin de olacağı yaşam alanının ilk etabının temeli atıldı…

Mülkiyet OSB’nin, kira fiyatları ise merkeze gö­re yüzde 70 indirimli ola­cak...

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(Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin de 30 bin konutluk projeye baş­layacağını; Ankara, Adana gibi OSB’lerde de hazırlık yapıldığını öğrendim…)

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16 yıl önce yazdığımı tekrarlayayım:

Sosyal donatıları, mes­lek liseleri, kreşleri, bakım evleri ile (kadın istihda­mının artmasını sağlaya­cak) bir yaşam alanı olacak OSB lojmanları:

Konut, kira, kreş, bakı­mevi, eğitim, ulaşım fi­yatlarını düşürecek; çalı­şan verimliliğini ve genç­lerin sanayide çalışma isteğini artıracak…