OSB lojmanları: Konut, kira, ulaşım fiyatlarını düşürüp, çalışan verimliliğini yükseltecekse, neden geciktik?
Yıllardır anlatmaya çalışmıştık:
“Kira ve eğitim/bakım masraflarının “alınan ücreti” aşması; sadece işçinin değil, işyerinin de verimliliğini düşürür…
Ve gençleri üretimden, reel sektörde çalışmaktan uzaklaştırır…”
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2009 yılında, bu köşede yazmış, sonrasında da sıklıkla tekrarlamışım:
“Acilen…
Sanayi bölgeleri ve çevresinde:
Çalışanların, konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan/yapılacak konut ve sosyal yaşam inşaatları desteklenmeli…
(Çalışanın kira ve yol/ulaşım masraflarını düşürür ve verimliliği artırır)
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Ayrıca…
Sanayi bölgeleri ve çevresine:
Çalışanların çocuklarının ve/veya yaşlılarının eğitimi/bakımı amacıyla;
yapılan/yapılacak kreş/ okul/meslek okullarının inşaatları ve işletmeleri desteklenmeli…(Çalışanların eğitim ve bakım masraflarını düşürür ve daha önemlisi verimliliği artırır)
Ayrıca…
Çalışanların gıdaya ulaşması için OSB’lere yakın tarım arazilerinde hayvancılık/tarımsal üretim (seralar, mandralar…) desteklenmeli…
(Çalışanların gıda/protein ihtiyacı karşılanır, sağlık masraflarını düşürür, daha önemlisi verimliliğini artırır)
VELHASIL
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde…İçerisinde 15 bin konut, meslek liseleri, kreşlerin de olacağı yaşam alanının ilk etabının temeli atıldı…
Mülkiyet OSB’nin, kira fiyatları ise merkeze göre yüzde 70 indirimli olacak...
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(Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin de 30 bin konutluk projeye başlayacağını; Ankara, Adana gibi OSB’lerde de hazırlık yapıldığını öğrendim…)
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16 yıl önce yazdığımı tekrarlayayım:
Sosyal donatıları, meslek liseleri, kreşleri, bakım evleri ile (kadın istihdamının artmasını sağlayacak) bir yaşam alanı olacak OSB lojmanları:
Konut, kira, kreş, bakımevi, eğitim, ulaşım fiyatlarını düşürecek; çalışan verimliliğini ve gençlerin sanayide çalışma isteğini artıracak…