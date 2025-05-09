  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. OSB lojmanları: Konut, kira, ulaşım fiyatlarını düşürüp, çalışan verimliliğini yükseltecekse, neden geciktik?

OSB lojmanları: Konut, kira, ulaşım fiyatlarını düşürüp, çalışan verimliliğini yükseltecekse, neden geciktik?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Yıllardır anlatmaya çalış­mıştık:

“Kira ve eğitim/bakım mas­raflarının “alınan ücreti” aş­ması; sadece işçinin değil, iş­yerinin de verimliliğini düşü­rür…

Ve gençleri üretimden, reel sektörde çalışmaktan uzaklaş­tırır…”

***

2009 yılında, bu köşede yaz­mış, sonrasında da sıklıkla tekrarlamışım:

“Acilen…

Sanayi bölgeleri ve çevre­sinde:

Çalışanların, konut ihtiyacı­nı karşılamak amacıyla yapı­lan/yapılacak konut ve sosyal yaşam inşaatları desteklen­meli…

(Çalışanın ki­ra ve yol/ulaşım masraflarını dü­şürür ve verimlili­ği artırır)

***

Ayrıca…

Sanayi bölgeleri ve çevresine:

Çalışanların ço­cuklarının ve/ve­ya yaşlılarının eğitimi/bakımı amacıyla;

yapılan/yapılacak kreş/ okul/meslek okullarının inşa­atları ve işletmeleri desteklen­meli…(Çalışanların eğitim ve bakım masraflarını düşürür ve daha önemlisi verimliliği artı­rır)

Ayrıca…

Çalışanların gıdaya ulaşma­sı için OSB’lere yakın tarım arazilerinde hayvancılık/ta­rımsal üretim (seralar, mand­ralar…) desteklenmeli…

(Çalışanların gıda/protein ihtiyacı karşılanır, sağlık mas­raflarını düşürür, daha önem­lisi verimliliğini artırır)

VELHASIL

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde…İçerisinde 15 bin konut, meslek liseleri, kreşlerin de olacağı yaşam alanının ilk etabının temeli atıldı…

Mülkiyet OSB’nin, kira fiyatları ise merkeze gö­re yüzde 70 indirimli ola­cak...

***

(Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin de 30 bin konutluk projeye baş­layacağını; Ankara, Adana gibi OSB’lerde de hazırlık yapıldığını öğrendim…)

***

16 yıl önce yazdığımı tekrarlayayım:

Sosyal donatıları, mes­lek liseleri, kreşleri, bakım evleri ile (kadın istihda­mının artmasını sağlaya­cak) bir yaşam alanı olacak OSB lojmanları:

Konut, kira, kreş, bakı­mevi, eğitim, ulaşım fi­yatlarını düşürecek; çalı­şan verimliliğini ve genç­lerin sanayide çalışma isteğini artıracak…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Plansız yatırımlar” “yüksek kayıt dışı” “haksız rekabet” ve “ödenemez derecede yüksek vergi” 08 Mayıs 2025
“Mevcut yatırımlarla” üretebileceğimiz ürünlerin, “toplam ithalattaki” payı yüzde 16’ya yaklaştı… 07 Mayıs 2025
Eğitimin fiyatı/ maliyeti/niteliksizliği durdurulamazken; Gıda, enerji, kira fiyatları nasıl düşecek 06 Mayıs 2025
Düşük değerli banknotların avantajı: Kredi kartı kullanımına (kayıtlı alışverişe) zorlaması… 05 Mayıs 2025
Bilimsel veri: Büyük ölçek verimliliği artırıyor. Bizdeki gerçek: Küçük ölçekli orta ölçeği eritiyor 02 Mayıs 2025
“Çalışıp kazandığıyla, tasarruf da yapabilen” işçilerin “çoğunlukta olduğu” nice bayramlara… 01 Mayıs 2025
“Koyunu güderim, viyolamı da çalarım”, “Gübremi atarım, ameliyatı da yaparım” kültürünün getirisi… 30 Nisan 2025
Yanlış yanlışı; Doğru doğruyu büyütüyorsa… 29 Nisan 2025
Neyi, nasıl, ne kadar ürettiğimizi bilmeyince… 28 Nisan 2025
Resmi veriye göre: Tekstil/makine sanayicimiz yüzde 70 kapasite ile üretiyor… 25 Nisan 2025