OVP konusunda ne beklenmeli?
Eylül ayında açıklanması beklenen orta vadeli plan konusunda beklentiler şekillenmeye başlıyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun son toplantısında konunun ele alındığı ve sıkı para politikasının elden geldiği kadar sıkı bir maliye politikası ile desteklenmeye çalışılacağı düşünülmekte.
Ancak önceki örneklerde de deneyimlediğimiz gibi yapılması istenilen reformlar daha kuvvetli iş dünyası tarafından esnetilebiliyor ve planlanan sonuç doğmuyor. Enflasyon ile mücadelenin ilk kurallarından biri kamunun topladığı vergiden fazla harcamaması yani bütçe açığı oluşturmamasıdır. Çünkü bu durum karşılığı olmayan bir talep ile fiyatları yukarı iter.
Bütçe dengesinin sağlanması noktasında vergi tabanının genişletilmesi çok önemlidir. Toplumsal mutabakat için özellikle yüksek gelir grubundaki kişilerin ve kurumların toplanan vergiye gelirleri ölçüsünde katkıda bulunması gerekmektedir. Ancak yakın zamanda örneklerini gördüğümüz gibi çok yüksek harcamalar gerçekleştiren kişilerin vergi mükellefi olmadıklarının görülmesi burada gidilecek çok yol olduğunu göstermekte.
Asgari ücret tartışmaları
Beyan ile vergi veren küçük ve orta boy işletmelerin de daha yakından denetlenmesi noktasında yapılan çalışmaların da benzer şekilde artırılması gerekiyor. Aksi takdirde, zaten aylık olarak Türk-İş tarafından açıklanan açlık sınırının altında ücret ile hayatını idame ettirmeye çalışan büyük çoğunluğun daha da talebini baskılamaya çalışmak pek verimli bir sonuç doğurmayacaktır.
Dezenflasyon süreci ya da enflasyon ile mücadele sosyal devlet olmanın minimum gereklilikleri ile çelişmemelidir. Dolayısıyla gelecek yılın başında yaşanan enflasyonun üzerine belirli bir refah payı koyarak asgari ücret ve diğer emekliler ile memurların maaşının belirlenmesi bu konuda verilecek en yakın sınav olarak gözükmekte.
İhracat rakamları aşağı gelebilir
Diğer yandan ekonomik aktivitenin azalması ve ihracat pazarlarımızda yaşanan zayıf seyir ile ara malı ithalatının hız kestiğini görüyoruz. Bu durum ister istemez önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarının da aşağıya gelmesi demek, dolayısıyla kısa vadeli kazanımlar ile övünmeden önce nedenlerini anlamaya çalışmak daha doğru diye düşünüyorum.