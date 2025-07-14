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Özkaynaklar, faizi seçerken; “Nefes” gibi krediler, neyi seçer?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

2025’in ilk yarısında borçlanma rekoru kıran Hazine’miz…

(Nakit dengesi böyle söylüyor; Çarşamba günü açıklanacak merkezi yönetim bütçe­sinde daha net göreceğiz…)

***

Mart ayında yurtdışından borçlanmadı…

Nisan ayında da yurtdışından borçlan­madı…

Haziran ayında da yabancıdan borçlan­madı…

***

Bu verilerden şu anlamlar çıkıyor:

Hazinemiz, “yüksek açığımızı” kapat­mak için “yüksek borçlanmaya” ihtiyaç du­yuyor…

Son 6 ay:

1.3 trilyon lirayı aşan nakit açığı ve 1.2 trilyon lirayı bulan borçlanma bunu an­latıyor…

***

Ve…

O ihtiyacı, “yerli yatırımcının teveccü­hü” sayesinde, yurtiçinden karşılayabili­yor…

***

Daha doğrusu:

“Doğrudan üretim yatırımını” değil, “faiz yatırımını” tercih eden;

Ve bu yatırımı “daha kazançlı bulan” yer­li yatırımcı sayesinde;

Yabancıya ihtiyaç duymuyor…

***

Ayrıca…

Son 3 yıl:

“Faiz yatırımını tercih eden”, diğerle­rinden katbekat fazla kazanabiliyor…

Bu:

Yerli yatırımcının doğru tercihi yaptığını da gösteriyor…

VELHASIL

Soru şu:

“Faiz yatırımı”, üretime ve diğer yatırım­lara göre fazla kazandırıyorsa;

Ve bu, son 3 yıldır, “doğru tercih” diye ni­telendiriliyorsa;

Sevindirici mi, üzücü mü, düşündürücü mü?

***

Diğer soru:

1 trilyon lira civarındaki özkaynak, “mal/ hizmet üretiminden kazancı” değil, faiz ka­zancını seçerken…

“Nefes” gibi krediler nereye yönelir?

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