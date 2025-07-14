Özkaynaklar, faizi seçerken; “Nefes” gibi krediler, neyi seçer?
2025’in ilk yarısında borçlanma rekoru kıran Hazine’miz…
(Nakit dengesi böyle söylüyor; Çarşamba günü açıklanacak merkezi yönetim bütçesinde daha net göreceğiz…)
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Mart ayında yurtdışından borçlanmadı…
Nisan ayında da yurtdışından borçlanmadı…
Haziran ayında da yabancıdan borçlanmadı…
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Bu verilerden şu anlamlar çıkıyor:
Hazinemiz, “yüksek açığımızı” kapatmak için “yüksek borçlanmaya” ihtiyaç duyuyor…
Son 6 ay:
1.3 trilyon lirayı aşan nakit açığı ve 1.2 trilyon lirayı bulan borçlanma bunu anlatıyor…
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Ve…
O ihtiyacı, “yerli yatırımcının teveccühü” sayesinde, yurtiçinden karşılayabiliyor…
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Daha doğrusu:
“Doğrudan üretim yatırımını” değil, “faiz yatırımını” tercih eden;
Ve bu yatırımı “daha kazançlı bulan” yerli yatırımcı sayesinde;
Yabancıya ihtiyaç duymuyor…
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Ayrıca…
Son 3 yıl:
“Faiz yatırımını tercih eden”, diğerlerinden katbekat fazla kazanabiliyor…
Bu:
Yerli yatırımcının doğru tercihi yaptığını da gösteriyor…
VELHASIL
Soru şu:
“Faiz yatırımı”, üretime ve diğer yatırımlara göre fazla kazandırıyorsa;
Ve bu, son 3 yıldır, “doğru tercih” diye nitelendiriliyorsa;
Sevindirici mi, üzücü mü, düşündürücü mü?
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Diğer soru:
1 trilyon lira civarındaki özkaynak, “mal/ hizmet üretiminden kazancı” değil, faiz kazancını seçerken…
“Nefes” gibi krediler nereye yönelir?