Panama Kanalı’na zam, ekmeğe zam

Dünyanın en önemli lojistik devleri MSC, CMA artan maliyetleri telafi etmek için Panama kanalı gibi bazı ticaret hatlarındaki kargo fiyatlarına zam yaptı. Zamlar Güney­doğu Asya ile ABD arasındaki ticaret yolla­rını ve Güney Amerika ile Kanada arasında­ki hatları etkileyecek. ABD’den Doğu Asya’ya giden en uygun fiyatlı ticari yol.

2023 yılın­da ABD soya fasulyesinin yüzde 29’u, mısırın yüzde 18’i, sorgumun yüzde 91’i Panama Ka­nalı’ndan taşındı. Panama Kanalı’nda düşük su seviyeleri yüzünden gemi sayısı azaltıldı, bazı ürünler başka yollara yönlendirildi. Ka­nal, Uzun Vadeli Slot Tahsili (LOTSA) adı verilen yeni bir rezervasyon sistemine geç­ti. Sisteme göre vaktinden önce giden kargo­lar için indirim gibi çeşitli yeni düzenleme­ler var. Panama Kanalı’na gelen zamlar Tür­kiye’nin ABD’den aldığı soya, mısır gibi pek çok tarım ürününde zam anlamına geliyor.

İngiltere Una Folik Asit Katarak Bebek Hastalıklarını Önleyecek

İngiltere, 2026 yılına kadar tam tahıllar dışındaki unlara folik asit takviyesini zorun­lu kılarak annedeki folik asit eksikliği nede­niyle bebeklerde ortaya çıkan hastalıkları yüzde 20 düşürmeyi ve 20 milyon Sterlinlik sağlık harcamasında tasarruf etmeyi plan­lıyor. Hamilelikte folik asit eksikliği bebek­lerde beyin ve omurgada gelişim sorunlarına yol açıyor.

Aldi, Atık Ekmeklerden Bira Yaptı

Dünyanın önemli süpermarket zincirle­rinden Aldi, satılamayan ekmekler ve ku­surlu meyvelerden geri dönüşüm bira yaptı. İsraf edilen gıdalar hayvan yemi olmaktan kurtarılırken atıklar değerli gıdaya dönüştü­rüldü. Ekmek Türkiye gibi İngiltere’de de en çok israf edilen gıdalardan. Aldi, 2030’a ka­dar gıda israfını yüzde 50 azaltmayı hedefli­yor.

EFSA, Fazla Dozda Kahve Öldürür

AB Gıda Otoritesi EFSA, Kafein Kont­rol Kılavuzu yayınladı. Amaç, kahve, çay gi­bi içeceklerde doğal olarak bulunan kafeinin dozu konusunda bilgilendirme yapmak. Ye­tişkin biri günde maksimum 400 mg, hami­leler 200mg’a kadar kafein tüketebilir. Bu, iki kupa hazır kahve veya bir kupa filtre kah­veye eşdeğer. İngiltere’de geçtiğimiz günler­de günde 200 fincan kahve tüketen biri haya­tını kaybetmişti.

Un Kurdu Proteini Diyabeti, Kanseri Önlüyor

Seul Üniversitesi bilim insanları, 2015’de AB’de ilk defa gıda olarak onaylanan karbon ayak izi düşük, proteince zengin un kurdu­nun proteininin ayrıştırılma yöntemlerini incelendi.

Alkali ekstraksiyonu ile elde edi­len konsantrelerin et ikameleri ve protein barlarında kullanılabileceği. Ekstraksiyon sırasında un kurtlarının besin değeri artar­ken aynı zamanda antioksidan kapasitesinin de arttığı, kalp hastalığı ve kanser gibi pek çok kronik hastalığa karşı etkili olabileceği ortaya çıktı. Tuz destekli ekstraksiyon yön­temi ile de un kurdundan elde edilen protei­nin kardiyovasküler hastalıklarda, diyabetik rahatsızlıklarda kullanılabileceği ortaya çık­tı. Dr. Yookyung Kim, “benzer yöntemlerin diğer yenilebilir böcekler için de uygulan­ması durumunda geleneksel yöntemlere gö­re protein elde etmede çığır açıcı bir gelişme yaşanacağını” vurguluyor.

Güneş Panelleriyle Çöl Yeşerecek

Çinlilerin alametifarikası Çin Seddi’nin yüzyıllardır ayakta kalmasını sağlayan ve onu yaşayan bir deri gibi koruyan biyokabuk tabakası son yıllarda çölleri onarmak için kullanılıyor. Biyokabuk, “toprak yüzeyin­de ince, yapışkan bir tabaka oluşturan siyo­nabakteriler, alg gibi canlı organizmalardan oluşan bir karışım. Araştırmaya göre Çölle­re kurulacak güneş panelleri altında biyo­kabuklar üretilebilir, ekosisteme, halk sağ­lığına ve güneş enerjisinin verimli kullanıl­masına katkı sağlanabilir.

Biyokabuklar aynı zamanda toprağı gübreler onu aşınmaktan korur. Biyokabuklardan olan mikroalgler ev­rendeki en yoğun proteine sahip canlılardan, güneş panelleri altında yetişmesi çok kolay. Arizona Üniversitesi aştırmasına göre; gü­neş panelleri altındaki biyokabuklar açık alandaki biyokabuklara göre üç kat daha hız­lı çoğalıyor. Güneş panelleri altında büyüyen biyokabuklar taşınarak çöller de restore edi­lip, ekosistem onarılabilir.

Ezcümle; yumurtanın fiyatı tavan yapmış, ekmeğe zam gelmiş, tarım ihracatı riske gir­miş, ahlaksız ticaret yapanlar maaşlara yapı­lan zamları beklemeden etiketleri değiştir­miş, pestisit dezenformasyonlarıyla halk ga­leyana getirilmiş kimin umurunda bilim hala umut dolu.