Para eski rotasına dönmeye başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yöneticilerine yönelik operasyon ile içeride başlayan gerilim ve ardından dünyada patlak veren ticaret savaşları ile büyüyen ekonomik belirsizlik sürecinde Türkiye’den ani sıcak para çıkışı ve yurt içi yerleşiklerin dövize akın furyası şeklinde baş gösteren fırtına son haftalarda dinmeye başladı.
İBB yöneticilerine yönelik 19 Mart’taki ilk operasyon kapsamında gözaltı ve tutuklamalar üzerine başlayan toplumsal protesto eylemleri ile içeride siyasi gerginlik zirveye çıkmış, nisan başında buna ABD’nin açıkladığı ve birçok ülkeye fahiş gümrük vergileri içeren şok tarife nedeniyle kızışan küresel ticaret savaşlarının küresel planda yol açtığı belirsizlik eklenmişti.
Bu gelişmeler, Türkiye’deki yabancı sıcak parada çıkış, yerlilerde dövize atak şeklinde sert hareketlere yol açmıştı. Merkez Bankası, giderek artan kırılganlık nedeniyle içeride yaşanan dövize atak sürecinde kurları baskılamak için yüklü miktarda satışlarla rezervlerini eritirken, aralık ayında başlattığı kademeli indirim sürecinden geri adımla, yeniden faiz artırmak zorunda kalmıştı.
Yabancı yeniden alıma geçti
Merkez Bankası’nın haftalık bazdaki verilerine göre, iç ve dış gelişmelere bağlı olarak yaşanan kırılganlıkta sıcak paradaki hareketi görmek için 19 Mart öncesi son veri olan
14 Mart baz alındığında 2 Mayıs’a kadar olan sürede 11 milyar dolara yaklaşan yabancı sıcak para çıkışlarının, son iki haftada ise net alımlarla yerini yeniden girişe bıraktığı gözlendi.
Piyasa fiyatı ve kur/parite etkisinden arındırılmış verilere göre anılan hafta yabancı yatırımcılar 14 Mart-2 Mayıs arasındaki yedi haftalık dönemde BIST’teki hisse senedi portföylerinden net 1 milyar 298,8 milyon, Türk devlet tahvillerinden net 9 milyar 306,8 milyon ve özel sektör tahvillerinden net 367,3 milyon dolarlık satış yaptı.
Böylece anılan dönemde Türkiye’den 10 milyar 973 milyon dolarlık sıcak para çıkışı yaşandı. Yabancı yatırımcılar 2-9 Mayıs haftasında hisse senetlerinde 102 milyon, tahvilde 933,7 milyon dolarla net alıma geçti, özel sektör kağıtlarında 7,3 milyon dolarlık bir satış yaptı. 9-16 Mayıs haftasında da hisse senetlerinde 245,2 milyon, devlet tahvillerinde 1 milyra 875,6 milyon dolarlık net yabancı alımı, özel sektör tahvillerinde ne 10,9 milyon dolar satış gerçekleşti.
Buna göre son iki haftadaki net yabancı alımları yoluyla sıcak para girişi, kur farkından arındırıldığında 3 milyar 138,3 milyon dolar oldu. Veriler, 16 Mayıs itibarıyla 14 Mart’a göre kümülatif bazda ise 7 milyar 834,7 milyon dolarlık bir çıkışa işaret ediyor. Başka deyişle gerilim sürecindeki sıcak para çıkışının 2 Mayıs itibarıyla 11 milyar dolara yaklaşan kümülatif tutarı son iki haftadaki net alımlarla 16 Mayıs itibarıyla 8 milyar doların altına geriledi.
Yaşanan sıcak para çıkışları sürecinde yurt dışı yerleşiklerin Türk menkul kıymetlerinden oluşan portföyünün (stok) piyasa değeri ise 14 Mart’tan 2 Mayıs’a kadar olan dönemde 20 milyar 148,6 milyon dolar küçülürken, son iki haftada 4 milyar 386,7 milyon dolar arttı. Yabancıların 14 Mart’taki 57 milyar 420,4 milyon dolarlık düzeyinden 2 Mayıs itibarıyla 37 milyar 271,8 milyon dolara kadar inen toplam Türk menkul kıymetleri portföyü, 16 Mayıs itibarıyla 41 milyar 658,9 milyon dolara çıktı. Ancak söz konusu portföy son iki haftadaki artışa rağmen 14 Mart düzeyinin 15 milyar 761,9 milyon dolar altında gerçekleşti.
Parite etkisi hariç artış 7,9 milyar dolar
16 Mayıs itibarıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatları 14 Mart’taki düzeyinin 6 milyar 814,9 milyon, tüzel kişilere ait hacim 6 milyar 51,5 milyon ve toplam yurt içi döviz hesapları 12 milyar 866,4 milyon dolar üzerinde oluştu. Ancak bu artışın 4 milyar 902,1 milyon dolarlık bölümü parite etkisinden kaynaklandı. Parite etkisi düşüldüğünde toplam yurt içi yabancı para mevduat hacminde iç ve dış gerilimin damgasını vurduğu yaklaşık iki aylık dönemdeki artış 7 milyar 964,3 milyon dolar oldu.
Bu dönemde gerçek kişilere ait toplam döviz mevduat hacmi parite etkisi düşüldüğünde net 3 milyar 25,5 milyon dolar; şirketlere ait hesapların hacmi 4 milyar 938,8 milyon dolar büyüdü. Dolar dışındaki para birimleri cinsinden mevduatlar bankalarca dolar cinsinden bildirildiği için bu birimle yayımlanıyor ancak parite etkisi hesaplanıyor. Gram olarak bildirilen altın cinsi mevduatlarda da stoktaki miktarsal değişim ortalama altın fiyatı (USD/Gr) ile çarpılarak parite etkisinden arındırılmış değişimin dolar karşılığı bulunuyor.
Dövize yöneliş hız kesti
Gerçek kişiler altıncı, şirketler dolarcı 16 Mayıs itibarıyla bankacılık sektöründeki yurt içi yerleşiklere ait döviz mevduat hesaplarının yüzde 38,3 oranındaki 73,4 milyar dolarlık bölümünü ABD doları, yüzde 31,6 oranındaki 60,6 milyar dolarını Euro, yüzde 2,8 oranındaki 5,4 milyar dolarını diğer ülke dövizleri ve yüzde 27,3 oranındaki 52,2 milyar dolarlık bölümünü kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.
Gerçek kişilere ait döviz mevduat hacminde 47,6 milyar dolar ve yüzde 40,8 payla en büyük ağırlığı kıymetli maden hesapları oluşturuyor. Döviz mevduat hacminin 38 milyar dolarla yüzde 32,6’lık bölümü ABD dolarından oluşan gerçek kişiler, 27,2 milyar dolarla yüzde 23,3 oranında da Euro’ya yatırım yapmış bulunuyor. Bu kesimin döviz mevduatında diğer dövizler ise toplam 3,9 milyar dolarla yüzde 3,3 pay alıyor.
Şirketlere ait döviz mevduatlarının ise 35,4 milyar dolarla yüzde 47,2’si dolar, 33,4 milyar dolarla yüzde 44,6’sı Euro olmak üzere büyük bölümü iki döviz cinsinden. Bu kesimin döviz hesaplarında diğer dövizler 1,6 milyar dolarla yüzde 2,1, kıymetli maden depo hesapları ise 4,6 milyar dolarla yüzde 6,1 pay alıyor.
Dövize yöneliş hız kesti
Mart sonrası giderek hızlanan dövize atakla, yurttaşların bankalardaki döviz mevduatlarının hacmi özellikle gerilim sürecinin birinci ayında çok hızlı bir artış gösterdi. Söz konusu hesapların bakiyesi 14 Mart-18 Nisan arasındaki beş haftalık dönemde toplam net 16 milyar 815,5 milyon dolarlık bir nominal artışla 195 milyar 556,6 milyon dolara ulaştı.
Bu dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatları 9 milyar 925,2 milyon dolar artarak 119 milyar 864,5 milyon dolara, banka, şirket gibi tüzel kişilerin hesapları 6 milyar 890 milyon dolar artışla 75 milyar 692,1 milyon dolara çıktı. Bu dönemde döviz büroları ve diğer kanallardan olmak üzere piyasadan satın alınarak yastık altına giden dövizler ise buna dahil bulunmuyor.
18 Nisan-16 Mayıs arasındaki son bir ayda ise bu alandaki hareketler tersine döndü; gerçek kişilerin döviz mevduatları nominal olarak 3 milyar 110,3 milyon dolar azalarak 116 milyar 754,3 milyon dolara, tüzel kişi hesapları 838,5 milyon dolar azalışla 74 milyar 853,6 milyon dolara, böylece toplam döviz mevduatı hacmi 3 milyar 948,8 milyon dolar azalışla 191 milyar 607,8 milyon dolara geriledi.