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Para, “geliştirme/teknoloji/ üretim” getirmedi; Geliştirme/teknoloji/ üretim “para” getirdi…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

2009-2021 arası…

12 yıl…

700 milyar liraya yakın KGF kefaletli kredi kullandırılmış…

***

2009’da dolar kuru: 1.50 TL…

2017’de dolar kuru: 3.60 TL…

2021’de dolar kuru: 8.80 TL…

(Kredi kullanımı 100 milyar doları aş­mış…)

***

2017’nin Haziran ayı…

KGF Genel Müdürü ile yaptığım söyleşi sonrasında 3 aylık rekoru duyurmuştum DÜNYA’da:

“2017’nin sadece mart-nisan-mayıs ayla­rını kapsayan üç aylık döneminde,

107 milyar liralık (30 milyar dolar) kre­di miktarına ulaşıldı…

Böylece KGF, son üç aylık performansıy­la dünyanın en büyük kredi garanti kurumu haline geldi…”

***

Küresel ekonominin de sunduğu fırsatla:

Yıllarca “ucuz para” kullandık…

***

Sıcak para (her an karıyla çıkabilecek yerli/yabancı) ile değerlenen TL’yi;

Ve getirisi olan:

Geliştirmeden teknoloji ithal etmeyi;

Düşük teknoloji ile “emek yoğun/verim­siz” üretmeyi;

Ve “üretmeden tüketmeyi” sürdürülebi­lir sandık…

***

Sonuç mu?

Yaşıyoruz!

VELHASIL

Sonuca bakarsak:

Para, “geliştirme/teknoloji/üretim” ge­tirmemiş…

Seçili örneklere bakarsak:

Geliştirme/teknoloji/üretim “para” ge­tirmiş…

***

Hafta sonu TOBB Şurası’nda da yaşadık, işverenler: İşgücü maliyetlerine, işçilerin vergi dilimlerinin yeniden belirlenmesi ge­rekliliğine, SGK primlerinin yüksekliğine;

Karar alıcılar: Bütçe açıklarına;

İşçiler: Alım gücündeki düşüşe ve bu ne­denle artan verimsizliğe;

Ekonomistler: Borç artışındaki tehlike­ye dikkat çekiyor…

***

Her seferinde ders almadan devam et­tiğimiz ve bu nedenle onlarca yıldır ya­şadığımız bu kısır döngünün kırılması mı?

Üretim, çalışma ve eğitim hayatında ger­çekleşecek dönüşüm/değişime bağlı…

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