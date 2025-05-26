Para, “geliştirme/teknoloji/ üretim” getirmedi; Geliştirme/teknoloji/ üretim “para” getirdi…
2009-2021 arası…
12 yıl…
700 milyar liraya yakın KGF kefaletli kredi kullandırılmış…
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2009’da dolar kuru: 1.50 TL…
2017’de dolar kuru: 3.60 TL…
2021’de dolar kuru: 8.80 TL…
(Kredi kullanımı 100 milyar doları aşmış…)
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2017’nin Haziran ayı…
KGF Genel Müdürü ile yaptığım söyleşi sonrasında 3 aylık rekoru duyurmuştum DÜNYA’da:
“2017’nin sadece mart-nisan-mayıs aylarını kapsayan üç aylık döneminde,
107 milyar liralık (30 milyar dolar) kredi miktarına ulaşıldı…
Böylece KGF, son üç aylık performansıyla dünyanın en büyük kredi garanti kurumu haline geldi…”
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Küresel ekonominin de sunduğu fırsatla:
Yıllarca “ucuz para” kullandık…
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Sıcak para (her an karıyla çıkabilecek yerli/yabancı) ile değerlenen TL’yi;
Ve getirisi olan:
Geliştirmeden teknoloji ithal etmeyi;
Düşük teknoloji ile “emek yoğun/verimsiz” üretmeyi;
Ve “üretmeden tüketmeyi” sürdürülebilir sandık…
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Sonuç mu?
Yaşıyoruz!
VELHASIL
Sonuca bakarsak:
Para, “geliştirme/teknoloji/üretim” getirmemiş…
Seçili örneklere bakarsak:
Geliştirme/teknoloji/üretim “para” getirmiş…
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Hafta sonu TOBB Şurası’nda da yaşadık, işverenler: İşgücü maliyetlerine, işçilerin vergi dilimlerinin yeniden belirlenmesi gerekliliğine, SGK primlerinin yüksekliğine;
Karar alıcılar: Bütçe açıklarına;
İşçiler: Alım gücündeki düşüşe ve bu nedenle artan verimsizliğe;
Ekonomistler: Borç artışındaki tehlikeye dikkat çekiyor…
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Her seferinde ders almadan devam ettiğimiz ve bu nedenle onlarca yıldır yaşadığımız bu kısır döngünün kırılması mı?
Üretim, çalışma ve eğitim hayatında gerçekleşecek dönüşüm/değişime bağlı…