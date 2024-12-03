Para kazanamayan “üretim”/”ihracat” yapar mı?
Para kazanamayan “üretim”/”ihracat” yapar mı?
Kasım ayı…
İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 oranında azaldı…
22 milyar dolarda kaldı…
***
İthalat mı?
Yüzde 2.4 artışla 30 milyar dolara yaklaştı…
***
1 ayda 30 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz…
İthal ettiğimiz ürünlerin en az yarısının, yerli imkanlarla üretilebileceğini bile bile, “borçla” ithalat artırıyoruz…
***
Dün arkadaşım anlattı…
11 yaşında oğlu:
“Belediye meclis üyesi olacağım; nasıl olunuyor?!” diye sormuş…
***
Çok değil, 20-30 yıl önce, sosyal imkanlarını göz önünde bulundurarak:
“Sümerbank’ta mühendis olacağım…”
“Türkiye petrollerinde mühendis olacağım…”
“Tekstil/gıda/endüstri mühendisi olacağım…” diye, hedef belirleyebiliyordu çocuklar…
VELHASIL
Örneğin:
Fizik Mühendisi dayısının/teyzesinin alım gücünü gören, “Fizik Mühendisi olacağım; insanların hayatını kolaylaştıracak ürünler üreteceğim…” diye hayal kurabilir mi?
Verimsizliği tescilli olanların alım gücünün yükseldiğini görerek büyüyen, “Ben verimli olmalıyım” hedefi koyabilir mi?
***
Üretenin/ihracatçının kazanamadığını gören üretici/ihracatçı olur mu?
***
İthal ettiğimiz ürünlerin en az yarısının, yerli imkanlarla üretilebileceğini ve bu yapı için hangi şartların sağlanması gerektiğini biliyoruz ama tersi adımlar atıyoruz…
Sonuçta:
Verileri makyajlamak (sorunu “doğal” göstermek, normalleştirmek) için icat ettiğimiz “Enerji hariç”, “Altın hariç” gibi söylemlere ihtiyaç duyuyor; gerçek ihtiyaçlarımıza odaklanamıyoruz…