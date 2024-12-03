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Para kazanamayan “üretim”/”ihracat” yapar mı?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Para kazanamayan “üretim”/”ihracat” yapar mı?

Kasım ayı…

İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 oranında azaldı…

22 milyar dolarda kaldı…

***

İthalat mı?

Yüzde 2.4 artışla 30 milyar dolara yaklaş­tı…

***

1 ayda 30 milyar dolarlık ithalat yapıyo­ruz…

İthal ettiğimiz ürünlerin en az yarısının, yerli imkanlarla üretilebileceğini bile bile, “borçla” ithalat artırıyoruz…

***

Dün arkadaşım anlattı…

11 yaşında oğlu:

“Belediye meclis üyesi olacağım; nasıl olunuyor?!” diye sormuş…

***

Çok değil, 20-30 yıl önce, sosyal imkan­larını göz önünde bulundurarak:

“Sümerbank’ta mühendis olacağım…”

“Türkiye petrollerinde mühendis olaca­ğım…”

“Tekstil/gıda/endüstri mühendisi ola­cağım…” diye, hedef belirleyebiliyordu ço­cuklar…

 VELHASIL

 Örneğin:

Fizik Mühendisi dayısının/teyze­sinin alım gücünü gören, “Fizik Mü­hendisi olacağım; insanların hayatını kolaylaştıracak ürünler üreteceğim…” diye hayal kurabilir mi?

Verimsizliği tescilli olanların alım gücünün yükseldiğini görerek büyü­yen, “Ben verimli olmalıyım” hedefi koyabilir mi?

***

Üretenin/ihracatçının kazanamadı­ğını gören üretici/ihracatçı olur mu?

***

İthal ettiğimiz ürünlerin en az yarı­sının, yerli imkanlarla üretilebileceği­ni ve bu yapı için hangi şartların sağ­lanması gerektiğini biliyoruz ama ter­si adımlar atıyoruz…

Sonuçta:

Verileri makyajlamak (sorunu “doğal” göstermek, normalleştirmek) için icat ettiğimiz “Enerji hariç”, “Altın hariç” gibi söylemlere ihtiyaç duyuyor; gerçek ihtiyaçlarımıza odaklanamıyoruz…

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