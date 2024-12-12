Parası olanı desteklemek!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs ayında dikkat çekmişti:
“ABD’yi ABD yapan birkaç özellikten biri sermaye piyasalarının derinliğidir…
Üreticiler finansman ihtiyacının üçte ikisini sermaye piyasalarından, üçte birini bankalardan karşılar…
Bizde ise finansman ihtiyacının yüzde 88’i bankalardan karşılanır…”
***
Önceki gün ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz anlattı…
Özetle:
“Bankacılık sektörü:
‘Parası olanları’ ve ‘paraya çok ihtiyacı olmayanları’ destekleyen bir sistem…
Halbuki...
Bizim asıl yapmamız gereken:
İyi projeleri olan, girişimci, yenilikçi ama finans boyutu itibarıyla eksikliği olan kesimleri destekleyici yapıları güçlendirmektir…”
***
Ekledi Yılmaz:
“Geçen yıl 54 şirket, halka arz yoluyla piyasadan 80 milyar lira fon temin etti…
Bu yıl ise bugüne kadar 31 şirketimiz halka arz yoluyla piyasadan 56 milyar lira kaynak sağladı…”
VELHASIL
Küçük/büyük fark etmeden…
“Tarımdan sanayiye” iyi projesi olan, girişimci, yenilikçi ama parası olmayanı desteklememiz gerekiyor…
Ya da “sayelerinde kalkınmak/ refah arttırmak için” bu “ayrıcalıklı insanları” destekleyen, desterkleyenlerin de kazandığı/kazanacağı bir sistem kurmamız gerekiyor…
***
İhtiyacımız olan bu girişimcilerimizin, kaynak sağlamak için bankalar ve/veya çeşitli devlet teşvikleri dışında şansı olmadığı biliniyor…
Gelişmiş ülkelerin gençlerinin/ üreticilerinin, iyi düzenlenen/denetlenen sermaye piyasalarında, her aracı (Örneğin: Nasdaq Borsası Modeli) rahatlıkla kullandığı “başarılı modeller” ise senelerdir “bize” uzaktan göz kırpıyor!