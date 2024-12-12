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Parası olanı desteklemek!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs ayında dikkat çek­mişti:

“ABD’yi ABD yapan birkaç özellikten biri sermaye piyasalarının derinliği­dir…

Üreticiler finansman ihtiyacının üçte ikisini sermaye piyasalarından, üçte bi­rini bankalardan karşılar…

Bizde ise finansman ihtiyacının yüz­de 88’i bankalardan karşılanır…”

***

Önceki gün ise Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yılmaz anlattı…

Özetle:

“Bankacılık sektörü:

‘Parası olanları’ ve ‘paraya çok ihtiya­cı olmayanları’ destekleyen bir sistem…

Halbuki...

Bizim asıl yapmamız gereken:

İyi projeleri olan, girişimci, yenilik­çi ama finans boyutu itibarıyla eksikli­ği olan kesimleri destekleyici yapıları güçlendirmektir…”

***

Ekledi Yılmaz:

“Geçen yıl 54 şirket, halka arz yoluyla piyasadan 80 milyar lira fon temin etti…

Bu yıl ise bugüne kadar 31 şirketimiz halka arz yoluyla piyasadan 56 milyar lira kaynak sağladı…”

VELHASIL

Küçük/büyük fark etmeden…

“Tarımdan sanayiye” iyi projesi olan, girişimci, yenilikçi ama pa­rası olmayanı desteklememiz ge­rekiyor…

Ya da “sayelerinde kalkınmak/ refah arttırmak için” bu “ayrıca­lıklı insanları” destekleyen, des­terkleyenlerin de kazandığı/kaza­nacağı bir sistem kurmamız gere­kiyor…

***

İhtiyacımız olan bu girişimci­lerimizin, kaynak sağlamak için bankalar ve/veya çeşitli devlet teşvikleri dışında şansı olmadığı biliniyor…

Gelişmiş ülkelerin gençlerinin/ üreticilerinin, iyi düzenlenen/de­netlenen sermaye piyasalarında, her aracı (Örneğin: Nasdaq Bor­sası Modeli) rahatlıkla kullandığı “başarılı modeller” ise senelerdir “bize” uzaktan göz kırpıyor!

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