Petrol shortlar; dikkat!
Geçen haftaya ithafen ufak bir flashback yaparsak; petrolde illa bir iş yapmak zorunda olsam kısa vadede alış tarafında, uzun vadede satış tarafında olmak isteyeceğimi yazmıştım. Ardından OPEC+’ın beklenen üretim kısıntısı haberi geldi ve önce piyasayı satıp hemen ertesinde almaya başladılar.
Şimdi tam da küçük yatırımının “işte haber de geldi, gözümü kapatıp shorta basarım” dediği bir ortam. Sıklıkla böyle zamanlarda önce çok az para kazandırır, sonra tam tersi yönde büyük hareket yaptırırlar ve küçük yatırımcıyı bir tur daha tokatlarlar. Yani petrolde önümüzdeki 10 günde petrolde yukarı sert hareketler beklenir olmalı. Ama ilerleyen haftalarda acayip bir büyüme hikayesi gündeme gelmezse petrolün 54.50 doların altına kaymasıyla biraz daha zayıflık olacaktır.
Fiyatların düşmesi daha önce bahsettiğim üzere ABD dahil birçok ülkenin enflasyon kontrolüne pozitif etki edecektir. Ayrıca ABD’nin stratejik petrol rezervlerini yeniden doldurması için iyi bir ortam yaratacak. Hatta aslına bakarsanız ABD’nin rezervleri, 2022’de petrol çok daha yüksek fiyatlardayken erittiğini düşünürsek şimdi yerine koyarken çok ciddi bir kar bile etmiş olacak.
ABD hisselerinde inceden alarm
ABD hisse endeksleri dip alıcılarının yüzünü bir kez daha güldürdü. Nitekim ben de geçen hafta özellikle teknoloji hisselerinin güçlü ralli yapabileceklerini değerlendirmiştim. Ancak gelinen nokta hem S&P 500 hem de Nasdaq 100 endeksleri için oldukça kritik sayılır. Çünkü hem yükselişin tabana yayılmadan ve piyasa genişliği indikatörlerini fazla hareket ettirmeden geldiğini görüyoruz, hem de her iki ana endeks de 200 günlük hareketli ortalamalarına gelmiş durumda.
Piyasa genişliği neden önemli? Çünkü hareketin tabana yayılıp yayılmadığının en iyi göstergesi bu piyasa genişliği indüktörleridir ve ne yazık ki yükselen endekse hisseler genelinin eşlik etmediğini ve belirli ağırlıktaki hisselerin çalıştığını görüyorum. Bu da 2 seçenek ortaya koyuyor, ya giden büyüklerin ardından sıra nispeten küçüklere gelecek ya da ralli buralarda solacak. Tam da 200 günlük hareketli ortalama civarında…
Hangisinin olacağı konusunda 2 kamptan birinde olmak serbest. Ben bu noktada piyasa pozisyonlanmasındaki bir değişimden bahsedeceğim. Hedge fonlar VIX kontratlarında önceki haftadan geçen haftaya short pozisyon sayılarını yaklaşık 26bin taneden 9bin taneye indirmişler. Yani artık VIX’de daha fazla düşüş fiyatlanmıyor.
Tabi bunu VIX yükselecek, demek ki endeksler düşecek diye yorumlamak biraz acemi işi olur. Çünkü VIX zaten hiçbir şey olmadığı durumda kendi kendine de futures kontratı bazında eriyen ve düşen bir kıymet. O yüzden endeksler aşağı gelecek diyemeyiz piyasadaki VIX’in düşüşüne yönelik pozisyonların azalması nedeniyle. Ama şunu yapabiliriz; eğer o zamana kadar endeksler yüksek marjlı bir hareketi zaten yapmazlarsa bu Cuma akşamı açıklanacak CFTC verisinde fonların longa geçip geçmediğini yakından takip edebiliriz. Kaldı ki, hedge fonların ve varlık yöneticilerinin toplam pozisyonu -14bin’den +11bine gelerek VIX’de satıştan alışa geçmiş durumda. Amman dikkat!
Almanya’da siyasi belirsizlik
Ben bu yazıyı hazırlarken ajanslara düşen habere göre Almanya’da Merz parlamentodan güven oyu alamadı. Alması gereken 316 oy yerine 310 oy yakalayabildi. Bundan sonra 14 gün içinde yeni oylama yapılması gerekiyor. Bir işte zaman sınırı varsa piyasa bunu risk olarak fiyatlamayı çok sever.
İlk fiyatlamayı Euro’da ve Alman tahvillerinde satış olarak görmeyi umuyordum ama her ikisinde de neredeyse hiç tepki olmadı. Şimdilik bu gelişme piyasada fiyatlanmıyor ama göz ucuyla da olsa takip etmeye devam etmek gerek. Çünkü 14 gün içinde mutlu son gelmezse Alman varlıklarında aşağı yönlü bir fiyatlama kaçınılmaz olmalı.
… Aslında ikinci kere düşününce 14 gün artık çok çok uzun bir zaman, o kadar sürede belki de düşünceleri 2 kere takla attıracak işler olur, kim bilir?