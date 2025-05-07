Petrol shortlar; dikkat!

Geçen haftaya ithafen ufak bir flashba­ck yaparsak; petrolde illa bir iş yap­mak zorunda olsam kısa vadede alış tara­fında, uzun vadede satış tarafında olmak isteyeceğimi yazmıştım. Ardından OPE­C+’ın beklenen üretim kısıntısı haberi geldi ve önce piyasayı satıp hemen erte­sinde almaya başladılar.

Şimdi tam da kü­çük yatırımının “işte haber de geldi, gözü­mü kapatıp shorta basarım” dediği bir or­tam. Sıklıkla böyle zamanlarda önce çok az para kazandırır, sonra tam tersi yönde büyük hareket yaptırırlar ve küçük yatı­rımcıyı bir tur daha tokatlarlar. Yani pet­rolde önümüzdeki 10 günde petrolde yu­karı sert hareketler beklenir olmalı. Ama ilerleyen haftalarda acayip bir büyüme hi­kayesi gündeme gelmezse petrolün 54.50 doların altına kaymasıyla biraz daha za­yıflık olacaktır.

Fiyatların düşmesi daha önce bahsetti­ğim üzere ABD dahil birçok ülkenin enf­lasyon kontrolüne pozitif etki edecektir. Ayrıca ABD’nin stratejik petrol rezerv­lerini yeniden doldurması için iyi bir or­tam yaratacak. Hatta aslına bakarsanız ABD’nin rezervleri, 2022’de petrol çok daha yüksek fiyatlardayken erittiğini dü­şünürsek şimdi yerine koyarken çok ciddi bir kar bile etmiş olacak.

ABD hisselerinde inceden alarm

ABD hisse endeksleri dip alıcılarının yüzünü bir kez daha güldürdü. Nitekim ben de geçen hafta özellikle teknoloji his­selerinin güçlü ralli yapabileceklerini de­ğerlendirmiştim. Ancak gelinen nokta hem S&P 500 hem de Nasdaq 100 endeks­leri için oldukça kritik sayılır. Çünkü hem yükselişin tabana yayılmadan ve piyasa genişliği indikatörlerini fazla hareket et­tirmeden geldiğini görüyoruz, hem de her iki ana endeks de 200 günlük hareketli or­talamalarına gelmiş durumda.

Piyasa genişliği neden önemli? Çünkü hareketin tabana yayılıp yayılmadığının en iyi göstergesi bu piyasa genişliği indük­törleridir ve ne yazık ki yükselen endekse hisseler genelinin eşlik etmediğini ve be­lirli ağırlıktaki hisselerin çalıştığını görü­yorum. Bu da 2 seçenek ortaya koyuyor, ya giden büyüklerin ardından sıra nispeten küçüklere gelecek ya da ralli buralarda so­lacak. Tam da 200 günlük hareketli ortala­ma civarında…

Hangisinin olacağı konusunda 2 kamp­tan birinde olmak serbest. Ben bu nokta­da piyasa pozisyonlanmasındaki bir deği­şimden bahsedeceğim. Hedge fonlar VIX kontratlarında önceki haftadan geçen haf­taya short pozisyon sayılarını yaklaşık 26bin taneden 9bin taneye indirmişler. Yani artık VIX’de daha fazla düşüş fiyat­lanmıyor.

Tabi bunu VIX yükselecek, demek ki en­deksler düşecek diye yorumlamak biraz acemi işi olur. Çünkü VIX zaten hiçbir şey olmadığı durumda kendi kendine de futu­res kontratı bazında eriyen ve düşen bir kıymet. O yüzden endeksler aşağı gelecek diyemeyiz piyasadaki VIX’in düşüşüne yönelik pozisyonların azalması nedeniyle. Ama şunu yapabiliriz; eğer o zamana ka­dar endeksler yüksek marjlı bir hareketi zaten yapmazlarsa bu Cuma akşamı açık­lanacak CFTC verisinde fonların longa ge­çip geçmediğini yakından takip edebiliriz. Kaldı ki, hedge fonların ve varlık yöneti­cilerinin toplam pozisyonu -14bin’den +11bine gelerek VIX’de satıştan alışa geç­miş durumda. Amman dikkat!

Almanya’da siyasi belirsizlik

Ben bu yazıyı hazırlarken ajanslara dü­şen habere göre Almanya’da Merz parla­mentodan güven oyu alamadı. Alması ge­reken 316 oy yerine 310 oy yakalayabildi. Bundan sonra 14 gün içinde yeni oylama yapılması gerekiyor. Bir işte zaman sınırı varsa piyasa bunu risk olarak fiyatlamayı çok sever.

İlk fiyatlamayı Euro’da ve Alman tahvil­lerinde satış olarak görmeyi umuyordum ama her ikisinde de neredeyse hiç tepki olmadı. Şimdilik bu gelişme piyasada fi­yatlanmıyor ama göz ucuyla da olsa takip etmeye devam etmek gerek. Çünkü 14 gün içinde mutlu son gelmezse Alman varlık­larında aşağı yönlü bir fiyatlama kaçınıl­maz olmalı.

… Aslında ikinci kere düşününce 14 gün artık çok çok uzun bir zaman, o kadar sü­rede belki de düşünceleri 2 kere takla attı­racak işler olur, kim bilir?