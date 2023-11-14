Petrol tankerleri hikayesi

Beni sosyal medyadan, TV’den veya Youtube videolarından takip edenler bilir; genelde herkesin iyi bildiği hisseleri söz konusu etmeyi çok tercih etmem çünkü onlar alçak daldaki, herkesin toplayacağı meyvelerdir.

O nedenle tanker hisseleri gibi pek kimsenin bilmediği, okumadığı hisse gruplarını yazmayı, alıp satmayı severim. Bugün size tanker hisseleri ile ilgili bir piyasa dinamiğini ve şimdilerde traderlar arasında konuşulan bir konuyu anlatacağım. Hepimizin bildiği gibi normal koşullarda taşımacılık/nakliye piyasası ekonomik durgunluk dönemlerinde iyice yavaşlar.

Hatta benim için göstergelerden birisi de UPS, DHL gibi perakende taşımacılık şirketlerinin teslimat sayılarıdır. Eğer resesyon endişelerinin artmaya başladığı zamanlarda bu şirketlerin teslimatları da gerçekten düşüyorsa ekonomi zora girmiş demektir.

Oysa şimdi içinde bulunduğumuz gibi krizsel gelişmeler petrol tankerleri için aslında bulunmaz bir fırsat. Hatta henüz resesyonun etkisini göstermediği ama faizin yüksek olduğu, enflasyonun var gücüyle kendisini gösterdiği zamanlarda mal taşımacılığı oldukça pahalı bir faaliyet haline gelir.

Savaş ise bambaşka bir hikaye; sıcak bölgeden petrol ihracatı için tanker firmalarının istedikleri ücretler ikiye katlamış durumda. Dolayısıyla bu sektör aslında krizlerden faydalanan bir sektördür. Bu krizi kaçıranlar bir sonraki kriz için konuyu kenarda tutsunlar.

Sonuçta insanın olduğu yerde güzelliklerin bitmediği gibi krizler de bitmiyor. Diğer konu ise dikkate değer bir piyasa dedikodusu ki eminim haber değeri vardır. Petrol haberlerini takip edenlerin son haftalarda radarlarına takılmıştır, ABD’nin petrol ihracatı son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Doğal olarak bu işi tankerlerle yapıyorlar.

Talebi karşılamak için rekor sayıda süper tankerin taşımacılık şirketlerinde ABD limanlarına gönderildiği konuşuluyor. Anlaşılan o ki savaş bölgesindeki taşımacılığın yanı sıra bir de bu ABD petrolü hikayesi bir sonraki bilançolarda tanker şirketlerinde kendisini olumlu yönde gösterecek.

Yapay zeka oyuncakları

Yapay zeka aslında yıllardır neredeyse en ilkel formuyla hayatımızda ama her geçen gün becerileri ve kapasitesi artarak güncelleniyor.

Havaya atılan bir nesnenin olağan koordinatlarını matematiksel olarak modelleyip, zaman boyutunu da katarak 3 boyutlu uzayda, ne zaman hangi noktada olacağını hesaplayan bilgisayarla donanmış bir yapa zeka robotu söz konusu nesneyi havada yakalayabiliyor. Bence gündelik kullanım amacı dahilinde gelinen en üst noktalardan birisi bu.

Ama şimdi size başka bir cihazdan bahsedeceğim. Karı-koca Apple’a 20 yılını vermiş bir çiftin kurduğu Humane şirketi, şimdilerde önemli bir konu haline gelen ekran bağımlılığından insanları kurtarabilecek, ama yine de teknoloji sayesinde interaktif hayatın sürdürülmesine yarayabilecek, AI Pin adını verdikleri bir cihaz üretti.

Cihaz bir yaka rozeti büyüklüğünde, ekranı olmayan ve giysilerimizin yaka kısmına takabileceğimiz büyüklükte. Bir iletişim aracı olarak telefonun yaptığı her işi yapabiliyor; telefon etmenize, cevaplamanıza, emaillerinizi duymanıza, cevaplamanıza yarıyor.

Hatta sizin hiç bilmediğiniz bir dilde söyleneni anlamanıza ve cevap vermenize imkan tanıyor. Sizin sesinizden anlık çeviri yapıyor. Küçük bir lazer ekranını elinize yansıtarak gelen aramanın kimden olduğunu yazıyor. Dahası kendisine sorduğunuz birçok soruyu yapay zeka sayesinde yanıtlıyor.

Peki neyi yapamıyor? Sosyal medyada fink atamıyorsunuz mesela. Youtube videolarında saatlerinizi yakamıyorsunuz. Ki zaten aslında istenen de bu; ekran bağımlılığını azaltmak ve hayatı bir camın arkasından değil de, gözlerinizle gerçekten görmek. Anladığım kadarıyla bir negatif tarafı var, o da sevdiklerinizle özlem gidermek veya bir işi çözmek için kullandığımız görüntülü görüşme fonksiyonu bu cihazda yok.

Ancak düşünüyorum da; özellikle sınav dönemindeki çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak ve doğru yerlere odaklanmalarını sağlamak için işe yaracak bir cihaza benziyor. Ya da benim gibi hafta içi saatlerini cam ekranlara bakarak geçirenler için hafta sonu iletişimde kalmaya devam ederken ekranlardan bir kurtuluş imkanı verebilir. Gelecek hafta ABD’de $699’dan satışa başlayacak. Tabi ki bir hat almak gerekecek