Petrol üretme şansı/ çabasına mı sevinelim? Kaçak tüketimin yoğunluğuna mı üzülelim?
Dün Şırnak’taydık...
Ekonomik gelişim için, doğal (tarım, turizm, genç işgücü…) potansiyele sahipken;
Tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 71’ini kayıt dışı (kaçak) kullanması ile tanıdığımız Şırnak’ta…
***
Solumuzda:
Tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 72’sini kayıt dışı (kaçak)kullanan Mardin…
Sağımızda:
Enerjisinin yüzde 63’ünü kayıt dışı (kaçak) kullanan Hakkari…
Sol üstümüzde:
Enerjisinin yüzde 67’sini kayıt dışı (kaçak) kullanan Batman…
***
Altımızda…
Benzinin litresinin 20 liradan satıldığı Musul ve Kerkük…
***
Binlerce konut, yüzlerce üretici “kaçak enerji” kullanırken…
Dün Gabar’da binlerce konutun, yüzlerce üreticinin “enerji ihtiyacını karşılayacak” “petrolümüzle” tanıştık…
***
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın anlattıkları (haberi gazetemizde) ile umutlarımızı artırdık…
***
Sevindik/heyecanlıydık…
Çünkü petrol:
Arz yetersizliği ve dışa bağımlılık nedeniyle “pahalı tükettiğimiz” ürünler arasında…
***
Bu arada…
“Enerji kaynaklarımız (petrol, doğalgaz, su, kömür…) kıt” diyoruz…
Ama…
Enerji üretilebilecek doğal kaynaklarımızı (güneş, rüzgar, bio yakıt, akarsular, jeotermal…) ve potansiyeli atıl bırakabiliyoruz; değerlendirdiğimiz kısmın ciddi bölümünü ise israf edebiliyoruz…
VELHASIL
“Ciddi çabalarla değerlendirip”, “büyük umut ve heyecanla üretime aldığımız” potansiyelimizin (enerji, tarımsal ürünler…) ciddi bir oranını:
Teknoloji ve lojistik eksiği, kayıt dışı, haksız rekabet ve kültürel yozlaşma gibi nedenlerle iletim ve dağıtımda kaybediyoruz…
***
Bulunan kaynakları:
Gerçek üreticiye rekabet avantajı sağlamak; Bakan Bayraktar’ın da dikkat çektiği gibi fikri ve gayreti olan genç girişimcilere sermaye sağlamak; işveren ve çalışanın maliyetlerini düşürüp, verimliliğini artırmak için kullanmak “ne güzel olur”…