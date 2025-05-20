Petrol üretme şansı/ çabasına mı sevinelim? Kaçak tüketimin yoğunluğuna mı üzülelim?

Dün Şırnak’taydık...

Ekonomik gelişim için, doğal (tarım, turizm, genç işgücü…) potansiyele sahipken;

Tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 71’ini kayıt dışı (kaçak) kullanması ile tanıdığımız Şırnak’ta…

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Solumuzda:

Tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 72’sini kayıt dışı (kaçak)kullanan Mardin…

Sağımızda:

Enerjisinin yüzde 63’ünü kayıt dışı (ka­çak) kullanan Hakkari…

Sol üstümüzde:

Enerjisinin yüzde 67’sini kayıt dışı (ka­çak) kullanan Batman…

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Altımızda…

Benzinin litresinin 20 liradan satıldığı Mu­sul ve Kerkük…

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Binlerce konut, yüzlerce üretici “kaçak enerji” kullanırken…

Dün Gabar’da binlerce konutun, yüzler­ce üreticinin “enerji ihtiyacını karşılayacak” “petrolümüzle” tanıştık…

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın anlat­tıkları (haberi gazetemizde) ile umutlarımı­zı artırdık…

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Sevindik/heyecanlıydık…

Çünkü petrol:

Arz yetersizliği ve dışa bağımlılık nedeniy­le “pahalı tükettiğimiz” ürünler arasında…

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Bu arada…

“Enerji kaynaklarımız (petrol, doğalgaz, su, kömür…) kıt” diyoruz…

Ama…

Enerji üretilebilecek doğal kaynaklarımı­zı (güneş, rüzgar, bio yakıt, akarsular, jeoter­mal…) ve potansiyeli atıl bırakabiliyoruz; de­ğerlendirdiğimiz kısmın ciddi bölümünü ise israf edebiliyoruz…

VELHASIL

“Ciddi çabalarla değerlendirip”, “büyük umut ve heyecanla üretime aldığımız” po­tansiyelimizin (enerji, tarımsal ürünler…) ciddi bir oranını:

Teknoloji ve lojistik eksiği, kayıt dışı, hak­sız rekabet ve kültürel yozlaşma gibi neden­lerle iletim ve dağıtımda kaybediyoruz…

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Bulunan kaynakları:

Gerçek üreticiye rekabet avantajı sağla­mak; Bakan Bayraktar’ın da dikkat çektiği gibi fikri ve gayreti olan genç girişimcilere sermaye sağlamak; işveren ve çalışanın ma­liyetlerini düşürüp, verimliliğini artırmak için kullanmak “ne güzel olur”…