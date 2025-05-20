  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Petrol üretme şansı/ çabasına mı sevinelim? Kaçak tüketimin yoğunluğuna mı üzülelim?

Petrol üretme şansı/ çabasına mı sevinelim? Kaçak tüketimin yoğunluğuna mı üzülelim?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Dün Şırnak’taydık...

Ekonomik gelişim için, doğal (tarım, turizm, genç işgücü…) potansiyele sahipken;

Tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 71’ini kayıt dışı (kaçak) kullanması ile tanıdığımız Şırnak’ta…

***

Solumuzda:

Tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 72’sini kayıt dışı (kaçak)kullanan Mardin…

Sağımızda:

Enerjisinin yüzde 63’ünü kayıt dışı (ka­çak) kullanan Hakkari…

Sol üstümüzde:

Enerjisinin yüzde 67’sini kayıt dışı (ka­çak) kullanan Batman…

***

Altımızda…

Benzinin litresinin 20 liradan satıldığı Mu­sul ve Kerkük…

***

Binlerce konut, yüzlerce üretici “kaçak enerji” kullanırken…

Dün Gabar’da binlerce konutun, yüzler­ce üreticinin “enerji ihtiyacını karşılayacak” “petrolümüzle” tanıştık…

***

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın anlat­tıkları (haberi gazetemizde) ile umutlarımı­zı artırdık…

***

Sevindik/heyecanlıydık…

Çünkü petrol:

Arz yetersizliği ve dışa bağımlılık nedeniy­le “pahalı tükettiğimiz” ürünler arasında…

***

Bu arada…

“Enerji kaynaklarımız (petrol, doğalgaz, su, kömür…) kıt” diyoruz…

Ama…

Enerji üretilebilecek doğal kaynaklarımı­zı (güneş, rüzgar, bio yakıt, akarsular, jeoter­mal…) ve potansiyeli atıl bırakabiliyoruz; de­ğerlendirdiğimiz kısmın ciddi bölümünü ise israf edebiliyoruz…

VELHASIL

“Ciddi çabalarla değerlendirip”, “büyük umut ve heyecanla üretime aldığımız” po­tansiyelimizin (enerji, tarımsal ürünler…) ciddi bir oranını:

Teknoloji ve lojistik eksiği, kayıt dışı, hak­sız rekabet ve kültürel yozlaşma gibi neden­lerle iletim ve dağıtımda kaybediyoruz…

***

Bulunan kaynakları:

Gerçek üreticiye rekabet avantajı sağla­mak; Bakan Bayraktar’ın da dikkat çektiği gibi fikri ve gayreti olan genç girişimcilere sermaye sağlamak; işveren ve çalışanın ma­liyetlerini düşürüp, verimliliğini artırmak için kullanmak “ne güzel olur”…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Üretimden soğutan sosyal yapı” ve geleceğimiz gençlerin bayramı... 19 Mayıs 2025
55 yaş ortalamasındaki 2 milyon çiftçi, 150 milyon kişiyi (nüfus+turist) besleyebilir mi?… 16 Mayıs 2025
Vergi reformu şart; Ama “Şimdi zamanı değil…” 15 Mayıs 2025
Üretim ve ihracatla büyüyeceğiz dedik; üretene faizi %95’e çıkardık, tüketene %42’ye indirdik 14 Mayıs 2025
Riskin yüksekliği değil; riske karşı önlem almamak tehlikeli… 13 Mayıs 2025
Mevduattan daha fazla kazandıran; Ve mevduatları da artıracak “yatırım”… 12 Mayıs 2025
OSB lojmanları: Konut, kira, ulaşım maliyetlerini düşürüp verimliliği artıracaksa neden geciktik? 09 Mayıs 2025
“Plansız yatırımlar” “yüksek kayıt dışı” “haksız rekabet” ve “ödenemez derecede yüksek vergi” 08 Mayıs 2025
“Mevcut yatırımlarla” üretebileceğimiz ürünlerin, “toplam ithalattaki” payı yüzde 16’ya yaklaştı… 07 Mayıs 2025
Eğitimin fiyatı/ maliyeti/niteliksizliği durdurulamazken; Gıda, enerji, kira fiyatları nasıl düşecek 06 Mayıs 2025