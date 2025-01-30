Pırlantanın “pahalısı” da, ”ucuzu” da aynı kömürden çıkar…

Elmas:

Kömürün içinde gizlidir…

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Biri:

Kömüre, “kömür” demekle yetinir…

Diğeri:

“Bu kömürde elmas var; kıymetini bile­lim...” diye direnir…

Kimi:

Kömürün farklı tekniklerle kalorisini güç­lendirmekle ilgilenir…

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Bilen, bildiğini dillendiren/paylaşan, bil­gisi ile potansiyeli harekete geçirebilenler gerekli…

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Kömürde elmas olduğu kabullenildi…

Ve masaya geldi… İş biter mi?

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Yeni başlar… Ve kömürün içindeki elmas, kendisini pırlantaya çevirecek ustalara ge­rek duyar…

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Pırlantada ise gram/karat fiyatı olmaz…

Değeri “ustalar” katar…Elmasın çıkarılması, kesilmesi, parlaklık verilmesi ve işçiliği:

Ortaya çıkan pırlantanın fiyatını milyon­larca lira farklılaştırabilir…

VELHASIL

Kömüre “kömür” diyenler de var; kömür­de elmas olabilir olasılığı ile hareket eden­ler de… Elmasa parçalayarak ulaşabilenler de var; elması parçalamadan çıkarma titizliğine sahip olanlar da…Kesimine, parlaklığına za­man ayırmayan, kolaycı ustalar da var; kesimi ve parlaklığına ömrünü adayan ustalar da…

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Hangisi kazanır/kazandırır?

İşin ehlini yetiştirmemiz/bulmamız ve işi meraklısına, araştıranına, sevenine, sayanı­na, özen gösterenine, doğru yapanına teslim etmek; onu desteklemek, yıldırmamak gere­kiyor her alanda…

Farklı düşünen, fark yaratmaya odakla­nan, tehditlere/fırsatlara karşı uyaran ka­zandırıyor…

En azından ezbercilikten kurtarıyor…

İşin ehlini yetiştirmemiz/bulmamız ve işi meraklısına, araştıranına, sevenine, özen gösterenine, doğru yapanına teslim edip, desteklemek, yıldırmamak gerekiyor her alanda… Eğitimimden tarımına, borundan kromuna, üzümünden pamuğuna, habercili­ğinden otelciliğine, siyasetinden taşımacılı­ğına, her alanda…