Pırlantanın “pahalısı” da, ”ucuzu” da aynı kömürden çıkar…
Elmas:
Kömürün içinde gizlidir…
***
Biri:
Kömüre, “kömür” demekle yetinir…
Diğeri:
“Bu kömürde elmas var; kıymetini bilelim...” diye direnir…
Kimi:
Kömürün farklı tekniklerle kalorisini güçlendirmekle ilgilenir…
***
Bilen, bildiğini dillendiren/paylaşan, bilgisi ile potansiyeli harekete geçirebilenler gerekli…
***
Kömürde elmas olduğu kabullenildi…
Ve masaya geldi… İş biter mi?
***
Yeni başlar… Ve kömürün içindeki elmas, kendisini pırlantaya çevirecek ustalara gerek duyar…
***
Pırlantada ise gram/karat fiyatı olmaz…
Değeri “ustalar” katar…Elmasın çıkarılması, kesilmesi, parlaklık verilmesi ve işçiliği:
Ortaya çıkan pırlantanın fiyatını milyonlarca lira farklılaştırabilir…
VELHASIL
Kömüre “kömür” diyenler de var; kömürde elmas olabilir olasılığı ile hareket edenler de… Elmasa parçalayarak ulaşabilenler de var; elması parçalamadan çıkarma titizliğine sahip olanlar da…Kesimine, parlaklığına zaman ayırmayan, kolaycı ustalar da var; kesimi ve parlaklığına ömrünü adayan ustalar da…
***
Hangisi kazanır/kazandırır?
İşin ehlini yetiştirmemiz/bulmamız ve işi meraklısına, araştıranına, sevenine, sayanına, özen gösterenine, doğru yapanına teslim etmek; onu desteklemek, yıldırmamak gerekiyor her alanda…
Farklı düşünen, fark yaratmaya odaklanan, tehditlere/fırsatlara karşı uyaran kazandırıyor…
En azından ezbercilikten kurtarıyor…
İşin ehlini yetiştirmemiz/bulmamız ve işi meraklısına, araştıranına, sevenine, özen gösterenine, doğru yapanına teslim edip, desteklemek, yıldırmamak gerekiyor her alanda… Eğitimimden tarımına, borundan kromuna, üzümünden pamuğuna, haberciliğinden otelciliğine, siyasetinden taşımacılığına, her alanda…