Piyasada konkordato endişesi devam ediyor

Değerli okurlar, özellikle son dönem­lerde farklı sektörlerden konkor­dato ilanlarıyla ilgili haberlerin geldi­ği herkesin malumudur. “Anlaşmalı if­las” şeklinde sözlüklerde tanımı yapılan konkordato müessesesi 7101 sayılı “İc­ra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” la işlerlik kazanmıştır. Konkordato mü­essesesi borçlarını ödemede zorlanan borçluların borçlarını ödeyebilir duru­ma getirmeleri için belirli bir süre veril­mesi şeklinde uygulanan bir müessese­dir.

Bu uygulamada alacaklı ve borçlula­rın konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK hafta sonu katıldığı bir programda konkorda­to ilan eden firmalarla ilgili olarak “bü­tün göstergelere baktığınız zaman kon­kordato ilan eden bütün firmaların reel sektör içerisindeki payı yüzde 1'in altın­da.” şeklinde açıklama yapmış olmasına rağmen piyasada konkordato tedirginli­ğinin devam ettiğini söyleyebiliriz.

Konkordato süreci nasıl işler?

Vadesi geldiği hâlde borçlarını öde­yemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir, başvuru As­liye Ticaret Mahkemelerine yapılır.

Konkordato talebi üzerine, mahke­me tarafından üç aylık geçici mühlet kararı verilir. Mahkeme bu üç aylık sü­re dolmadan borçlunun veya geçici ko­miserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir.

Konkordatonun başarıya ulaşamaya­cağının anlaşılması hâlinde bir yıllık ke­sin mühlet verilir, bu süre gerekirse altı ay daha uzatılabilir. Kesin mühlet süre­sinde borçlu aleyhine Amme Alacakları­nın Tahsil Usulü Hakkında Kanuna gö­re yapılan takipler de dahil olmak üzere takip yapılamaz ve daha önce başlamış takipler durur. İhtiyatî tedbir ve ihti­yatî haciz kararları uygulanmaz. Borç­lu, konkordato kapsamında belirlenen konkordato şartlarını yerine getirir ve borçlarını öderse süreç başarıyla so­nuçlanmış olur. Eğer borçlu konkordato planına uymaz ve ödemelerini yapmaz ise, konkordato iptal edilebilir ve bu du­rumda iflas süreci gündeme gelebilir.

Konkordato yoluyla vazgeçilen alacakların gider yazılması

Konkordato sürecinin neticelenme­si sonucunda alacaklılar alacakları­nın bir kısmından vazgeçebilmekte, bir kısmı yeniden yapılandırılmakta, borçlu ise borcunun bir bölümünü öde­mekten kurtulmuş olmakta ve borcunu yapılandırmış olmaktadır. Alacaklının anlaşma yoluyla vazgeçtiği tutar Ver­gi Usul Kanunu 324. Maddesine göre “Vazgeçilen Alacaklar” olarak özel bir karşılık hesabına alınır bu tutar üç yıl içinde zararla kapatılmadığı takdirde kâr hesabına alınarak gelir yazılır.

Konkordato sürecinde şüpheli alacak ayrılması

Dava veya icra safhasında olmasa da­hi konkordato başvurusunda bulunan mükelleflerden olan alacaklar için bu başvurunun yapıldığı hesap dönemin­de vazgeçtiği alacaklar hariç, geçici mühlet kararının ilan edildiği dönem­de şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir. Ancak gider yazılan bu karşılıklar ala­cağın ilerde tahsil edilmesi durumun­da gelir yazılmalıdır.

Konkordato tasdikiyle birlikte alacakların değersiz hale gelmesi

Mahkemece tasdik edilen konkorda­to projesiyle alacağın vazgeçilmeyen kısmı şüpheli alacak olma vasfını kay­bedeceğinden, söz konusu alacaklar için ayrılmış olan karşılıkların, kon­kordatonun tasdiki kararının ilan edil­diği hesap dönemi itibariyle düzeltile­rek zarar yazılması gerekmektedir.