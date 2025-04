Piyasadaki sıcak başlık

Aslında “Sıcak Başlık” yani “Hot Topic” deyince mevcut konjonktürde insanın aklına 2 saniyede 4-5 konu gelir. Haklısı­nız; öyle bir zamandan geçiyoruz ki her biri küresel ticareti, ekonominin seyrini ve ya­tırım algısını etkileyecek nitelikte birden fazla konu var.

Ancak benim kısaca bahset­mek isteyeceğim hepimizin profesörü ol­duğu altın. Daha dün sabah haftaya yeni bir rekorla başlangıç yaptı. Oysa cumadan bu­güne bilmediğimiz bir gelişme olmadı. Bi­len var, bilmeyen var, Ben izninizle bir kez daha altında ne var da bu kadar alıyorlar hatırlatayım, sonra acaba aşırı alım mı var, yoksa yeni mi başlıyoruz konuşalım.

Sonu yakın olmayan riskler

Öncelikle haftaya rekorla başlayan tek kıymet altın değil. Onun yükselişinde ro­lü de olan dolar endeksi “interim low” ge­çici bir dip yaptığı için altın bir kere ora­dan bu sabahın gazını yemiş olmalı. Ama bu sadece fiyat reaksiyonu ve sebep sonuç ilişkisini açıklayan bir durum değil. Hay­di bir de sebeplere bakalım…

İlk olarak ta­bi ki Trump’ın hem yurt içi hem yurt dışı politikaları hemen her konuda – uluslara­rası ilişkiler, ticaret, diplomasi, ülke sınır­larının belirlenmesi, Powell ve Fed mese­lesi – riskler içeriyor. İşin kötü tarafı ise bu risklerin hiç birisinin sonu yakınmış gi­bi durmuyor. Başka bir zorluk ise, normal­de riskten kaçan paranın ABD tahvilleri­ne girmesine rağmen bu sefer problem Fed ve Fed’in başı ile ilgili olduğu için piyasa muhtemelen Amerikan ekonomi otorite­sine de güvenemiyor ve tahvile abanmıyor.

Nakde geçenlere dikkat

Hal böyle olunca özellikle Amerikan var­lıkları risk açısından biraz fazla ağır basıyor ve o cenahtan diğer taraflara doğru ciddi bir kaçış oluyor. Bu noktada lütfen hatırlayalım; Warren Buffet gibi güçlü bir uzun dönem ya­tırımcısından Jamie Dimon gibi dünyanın en önemli bankalarından birisinin CEO’su­na kadar bu işi en iyi okuması beklenen kişi­ler son aylarda hisse pozisyonlarını likidite ederek nakde geçtiler.

Tesadüf mü? “Olabi­lir” derseniz size çok naif bir insan olduğu­nuzu söylerim. ABD varlıklarından kaçış sa­dece hisse satmak olmuyor tabi, Dolar’dan da çıkış oluyor ki bunun da zaten Dolar En­deksi’nde görüyoruz. Yani bir zamanların kaliteye kaçış kapıları artık çalınmaz oldu.

Eh… merkez bankalarının altın alımlarını artık çok söz konusu etmiyorum ama şunu hatırlamak lazım, genellikle MB’lerin işlem­leri tek yönlü oluyor, alan bir daha malını kolay kolay kaptırmıyor. Dolayısıyla ralli­ye tam destek, full destek. Şimdilik faiz in­dirimlerine çok var gibi gözüküyor. Bir de o konu gündeme geldiğinde altına daha fazla paranın kayması işten bile değil. Bunun üs­tüne bir de piyasayı gazlayan ve hedef yük­selten kurum raporları gelince tsunaminin önünde durmamak gerek.

'Trump trade' şu anda altın

Bütün bunlardan etkilenen yatırım dün­yası tabi ki soluğu altında alıyor. Fiziki al­tın talebini veya tezgah üstü piyasada açılıp uzun süre taşınan FX pozisyonlarını objek­tif olarak ölçüp bir argüman sunmak müm­kün değil. Ama ETF’lerdeki para akışını net bir şekilde görebiliyorum.

Şu kadarını söy­lemeliyim ki, altının rekor üstüne rekor kır­dığı şu haftalarda henüz ETF’lerin toplam USD cinsinden büyüklüğü 2020’deki zirve seviyenin yüzde 23 aşağısında. Yani bir do­yuma ulaşmaktan bahsetmek için henüz çok erken. Aslında altına şöyle bakıyorum; hani Trump ilk seçildiğinde petrol şirketlerinin hisseleri “Trump Trade” olarak anlıyordu, hatırladınız mı? Bence gerçek Trump Trade şu anda altın.

Çünkü yaptığı her iş, imzala­dığı her karar, yaptığı her açıklama risk fak­törlerini güçlendirdiği gibi, söylediği hemen hemen hiçbir şeyi sonuca bağlayamadı. Sa­dece piyasalara rahatlama rallisi yaptırabi­lecek zaman uzatımları yaptı ama onlar da rahatlama rallisi yaptırmadı. Ama yukarı­da bahsettiğim her husus altına alım getir­di. Trump böyle devam ettikçe altına devam!