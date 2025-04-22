Piyasadaki sıcak başlık
Aslında “Sıcak Başlık” yani “Hot Topic” deyince mevcut konjonktürde insanın aklına 2 saniyede 4-5 konu gelir. Haklısınız; öyle bir zamandan geçiyoruz ki her biri küresel ticareti, ekonominin seyrini ve yatırım algısını etkileyecek nitelikte birden fazla konu var.
Ancak benim kısaca bahsetmek isteyeceğim hepimizin profesörü olduğu altın. Daha dün sabah haftaya yeni bir rekorla başlangıç yaptı. Oysa cumadan bugüne bilmediğimiz bir gelişme olmadı. Bilen var, bilmeyen var, Ben izninizle bir kez daha altında ne var da bu kadar alıyorlar hatırlatayım, sonra acaba aşırı alım mı var, yoksa yeni mi başlıyoruz konuşalım.
Sonu yakın olmayan riskler
Öncelikle haftaya rekorla başlayan tek kıymet altın değil. Onun yükselişinde rolü de olan dolar endeksi “interim low” geçici bir dip yaptığı için altın bir kere oradan bu sabahın gazını yemiş olmalı. Ama bu sadece fiyat reaksiyonu ve sebep sonuç ilişkisini açıklayan bir durum değil. Haydi bir de sebeplere bakalım…
İlk olarak tabi ki Trump’ın hem yurt içi hem yurt dışı politikaları hemen her konuda – uluslararası ilişkiler, ticaret, diplomasi, ülke sınırlarının belirlenmesi, Powell ve Fed meselesi – riskler içeriyor. İşin kötü tarafı ise bu risklerin hiç birisinin sonu yakınmış gibi durmuyor. Başka bir zorluk ise, normalde riskten kaçan paranın ABD tahvillerine girmesine rağmen bu sefer problem Fed ve Fed’in başı ile ilgili olduğu için piyasa muhtemelen Amerikan ekonomi otoritesine de güvenemiyor ve tahvile abanmıyor.
Nakde geçenlere dikkat
Hal böyle olunca özellikle Amerikan varlıkları risk açısından biraz fazla ağır basıyor ve o cenahtan diğer taraflara doğru ciddi bir kaçış oluyor. Bu noktada lütfen hatırlayalım; Warren Buffet gibi güçlü bir uzun dönem yatırımcısından Jamie Dimon gibi dünyanın en önemli bankalarından birisinin CEO’suna kadar bu işi en iyi okuması beklenen kişiler son aylarda hisse pozisyonlarını likidite ederek nakde geçtiler.
Tesadüf mü? “Olabilir” derseniz size çok naif bir insan olduğunuzu söylerim. ABD varlıklarından kaçış sadece hisse satmak olmuyor tabi, Dolar’dan da çıkış oluyor ki bunun da zaten Dolar Endeksi’nde görüyoruz. Yani bir zamanların kaliteye kaçış kapıları artık çalınmaz oldu.
Eh… merkez bankalarının altın alımlarını artık çok söz konusu etmiyorum ama şunu hatırlamak lazım, genellikle MB’lerin işlemleri tek yönlü oluyor, alan bir daha malını kolay kolay kaptırmıyor. Dolayısıyla ralliye tam destek, full destek. Şimdilik faiz indirimlerine çok var gibi gözüküyor. Bir de o konu gündeme geldiğinde altına daha fazla paranın kayması işten bile değil. Bunun üstüne bir de piyasayı gazlayan ve hedef yükselten kurum raporları gelince tsunaminin önünde durmamak gerek.
'Trump trade' şu anda altın
Bütün bunlardan etkilenen yatırım dünyası tabi ki soluğu altında alıyor. Fiziki altın talebini veya tezgah üstü piyasada açılıp uzun süre taşınan FX pozisyonlarını objektif olarak ölçüp bir argüman sunmak mümkün değil. Ama ETF’lerdeki para akışını net bir şekilde görebiliyorum.
Şu kadarını söylemeliyim ki, altının rekor üstüne rekor kırdığı şu haftalarda henüz ETF’lerin toplam USD cinsinden büyüklüğü 2020’deki zirve seviyenin yüzde 23 aşağısında. Yani bir doyuma ulaşmaktan bahsetmek için henüz çok erken. Aslında altına şöyle bakıyorum; hani Trump ilk seçildiğinde petrol şirketlerinin hisseleri “Trump Trade” olarak anlıyordu, hatırladınız mı? Bence gerçek Trump Trade şu anda altın.
Çünkü yaptığı her iş, imzaladığı her karar, yaptığı her açıklama risk faktörlerini güçlendirdiği gibi, söylediği hemen hemen hiçbir şeyi sonuca bağlayamadı. Sadece piyasalara rahatlama rallisi yaptırabilecek zaman uzatımları yaptı ama onlar da rahatlama rallisi yaptırmadı. Ama yukarıda bahsettiğim her husus altına alım getirdi. Trump böyle devam ettikçe altına devam!