Piyasalar bir kez daha Fed’i karşısına aldı

Başlıktan da anlaşılacağı üzere piyasa bir kez daha Fed’in karşısına çıkmış durumda.

Bu turu konuşmadan önce 1. ve 2. turları hatırlayalım. ABD’de enflasyonun ısınmaya başlamasının bir süre ardından Fed, piyasaların beklediği açıklamayı yapmış ve fiyatlardaki artışın “geçici” olduğunu söylemişti. Bu aslında piyasaların umduğu açıklama değildi ama zaten fiyatlamayı da kendi beklentisine göre yapmış, tahvillerde satışa başlamıştı.

Neden sonra Fed enflasyon konusunda yanıldığını kabul edip beklediklerinden daha uzun süreli bir enflasyonist ortam olabileceğini söylemiş ve bu raundda mağlubiyeti kabullenmişti. 2. raund ise piyasanın enflasyonun yenildiğine inancı ve bununla beraber tahvillerde ve hisselerde alım yapmasına dayanıyor. Gerçi işin bu kısmı tartışmaya açık.

Çünkü psikoloji, piyasanın “risk on” görüşe geçip hisseleri aldığını gösterse de hisse etf ’lerinn de para hareketine baktığımızda aslında durumun zayıf olduğu görülüyor. Yine de bu raund aslında enflasyonla işin bitmediğini ve piyasanın aşırı iyimser olduğunu söyleyen Fed’in olmuştu. Şimdi ise ard arda dizilen Rocky filmlerinde olduğu gibi yeniden piyasanın Fed’in karşısına dikildiğini görüyoruz.

Bu sefer de bir önceki gibi Fed faiz artışlarına devam edeceğini ve enflasyon anlamında yapılması gereken işler olduğunu, faizlerin uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğini söylüyor. Buna karşılık piyasa yine 2024’e kalmadan faizlerde düşüş olacağını fiyatlıyor. Ama bir fark var; bu sefer swap piyasasındaki fiyatlama çok çok daha sert.

Fed, bu sene faiz indirimi öngörmüyor

Öyle ki dün sabah itibarı ile Temmuz toplantısında 25 baz puanlık düşüş fiyatlanıyor ve hatta sene sonuna kadar 75 baz puan ya da 100 baz puan indirim beklentisi hakim.

Bu karşılaştırmayı yapmanın bir yolu da Fed fonlama faizi vadeli kontratlarında cari vade ile Aralık 2023 vade arasındaki farka bakmak olur. Söz konusu makas son bankacılık gelişmelerinin ardından -0,80 seviyesini gördü. Şimdi ise -0,65 puandan geçiyor. Yani piyasa bu kritere göre en kötü zamanda sene sonuna 75bps indirim fiyatlamış. Tekrar hatırlatayım; Fed hala bu sene faiz indirimi öngörmüyor!

Bankacılık sektöründe yaşananlar doğal olarak Powell’ın da dediği gibi kredi koşullarının kendiliğinden sıkılaşmasına neden olacaktır ve bu durumda Fed’in bunun üzerine faizi yükseltmesi gerçekten de biraz aşırı olabilir.

Bu nedenle artık artış döngüsünün sonuna geldiğini düşünmemiz için haklı nedenlerimiz var. Ama döngünün düşüş kısmı henüz Fed’in baz senaryosunda yok. Bu nedenle ben de piyasanın şimdilik biraz agresif fiyatladığını düşünüyorum.

Büyüme beklentileri pozitif

Diğer yandan son gelişmelerin yumuşak iniş senaryosuna ne kadar zarar vereceği hem para politikası hem de tahvil piyasası açısından oldukça önemli olacak. Bu noktada hisse ve altına, Dolar’a değinmiyorum çünkü artık faizin bu varlıkların fiyatları üzerindeki direkt etkisini hepimiz biliyoruz.

Tekrar beklentilere geri dönersek geçen haftaki toplantıda Fed’in aslında bir durgunluk senaryosuna hazırlandığı dikkatimden kaçmadı; önceki toplantıda 2023 için büyüme beklentisi %0,5’ken bu toplantıda %0,4’e çekilmiş. Manşet ve çekirdek enflasyon beklentilerini de sırası ile %3,1’den %3,3’e ve %3,5’ten %3,6’ya çekerek arzu edilmeyen büyümede yavaşlık, enflasyonda artış görünümüne yakınsanmış.

Değişimler çok çarpıcı büyüklükte değil, ama bundan 1 ay önceki koşulların ne kadar hızlı değiştiğini ve Fed’in bir kez daha 3 ay öncesine göre ne kadar farklı bir görüşe sahip olduğunu görünce insan “acaba bir sonraki 3 aylık dönemde neler göreceğiz?” diye soruyor.

Faizler düşsün veya çıksın, bundan sonrasında sofistike yatırımcının faiz kompleksinde oynayacağı oyun büyük ihtimalle tek yönlü olarak faizin ineceği veya çıkacağı yönünde olmaktan çok getiri eğrisinin dikleşmesine yönelik olacaktır. Yani kısa vade lehine açılan uzun vadeli faiz ile kısa vadeli faizin arasındaki farkın sıfıra yakınsamasına ve uzun vade lehine geçmesine yönelik pozisyon değişimleri görmemiz gerekiyor.