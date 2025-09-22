Piyasalar Erdoğan-Trump görüşmesine kitlendi

Piyasaların gündemi yo­ğun. Bir taraf­ta CHP Kurultay davasına yöne­lik peş peşe gelen haber akışları di­ğer taraftan hem içeriden hem de dışarıdan gelen ekonomik veri­ler. 26 Ağustos’ta Borsa İstan­bul’da görülen 11 bin 605 pu­andaki tarihi zirvenin ardın­dan endeks hızlı bir düzeltme sürecine girmişti. Düşüşün fi­tilini aynı haziran ayında yük­selişi başlatan CHP Kurultay davasına yönelik gelişmeler et­kili oldu. Hatırlanacağı üzere haziran ayının ikinci yarısında mahkeme CHP Kurultay dava­sını 15 Eylül’e ertelemişti. Ay başında CHP İstanbul Kongre­si’nin mahkeme tarafından ip­tal edilmesi 15 Eylül’deki Ku­rultay davasına yönelik beklen­tileri şekillendirmiş ve endeks zirvesinden yüzde 11.5 geri çe­kilmişti. Geçen hafta CHP Ku­rultay davasının 24 Ekim’e er­telendiği açıklaması yine bor­sada alımları hızlandırdı ve endeks haftayı yüzde 9’a yakın bir değer artışıyla tamamladı. Borsa tarafındaki bu güçlü per­formans gibi Türkiye’nin ulus­lararası piyasalarda işlem gö­ren risk primi (CDS) 237.5 pu­an ile Şubat 2018’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Yurtdışı piyasalarda olumlu seyir

Küresel piyasaların gözü ise geride bıraktığımız hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) fa­iz kararındaydı. 9 ay sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini yüzde 4-4.25 aralığına çekti. Son projeksi­yonlarına göre, yetkililer bu yıl için 2 indirim daha öngörüyor.

Bu arada Trump’ın Fed Yö­netim Kurulu üyeliğine ata­dığı Stephen Miran’ın 50 baz puanlık indirimden ya­na oy kullanması dikkat çek­ti. Fed’den gelen faiz indirim kararı ve indirimlerin devam edeceğine yönelik sinyal, kü­resel hisse senedi piyasalarını olumlu etkiledi. Wall Street’te Nasdaq Endeksi haftayı yüzde 2.21, Dow Jones Endeksi yüz­de 1.05, S&P 500 Endeksi ise yüzde 1.22’lik yükselişle ta­mamladı. Avrupa borsaların­da da haftalık ortalama yüzde 1 civarı artışlar yaşandı.

VİOP akşam seansında uçtu!

Yeni haftada piyasa fiyatla­malarını etkileyecek öneme sahip iki gelişme var. Bunlar­dan ilki dün yapılan CHP’nin Olağanüstü Kurultay’ı son­rası yaşanabilecek siyasi ge­lişmeler. Diğeri ise cuma gü­nü ABD’de Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesa­bından yaptığı, Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağına yönelik açıkla­ma. Trump’ın mesajında kul­landığı ‘dostana’ üslüp, cuma günü vadeli işlemler piyasa­sında yukarı yönlü sert fiyat hareketine neden oldu. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’n­da (VİOP), akşam seansın­da BIST 30 kontratları yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı. Dolayısıyla ekstra bir geliş­me olmaması halinde borsa­nın yeni haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yapacağı görü­şü hakim. Ekonomik takvim açısından bugün açıklanacak ağustos ayı bütçe dengesi dı­şında hafta genelinde önemli bir gündem maddesi yok.

Borsa İstanbul tarafında tek­nik görünüme bakarsak… Cu­ma akşamı gelen Trump-Erdo­ğan görüşme haberinin ardın­dan VİOP’ta yaşanan sert fiyat hareketlerinin yansıması haf­tanın ilk gününde görülebilir. Cuma günü 2024 yılında gör­düğü eski zirvesi ve geçen sü­reçte geçmekte zorlandığı 11 bin 252 puan seviyesinin üze­rinde kapanan BIST 100 En­deksi, dolar bazlı direnç nok­taları olan 300-310 dolar se­viyelerini hedefleyebilir. Söz konusu seviyelerin Türk Li­rası bazlı karşılığı 12 bin 450 puana denk geliyor. Kısaca, Trump-Erdoğan görüşmesin­den olumsuz bir haber akışı olmadığı, CHP Kurultayı mer­kezli siyasi tansiyonun artma­dığı bir ortamda borsanın TL bazlı yeni zirvelerini test et­me ihtimali yüksek görülüyor. Tersi bir durumda yani negatif haber akışı halinde ilk destek noktası 11 bin puan seviyele­ri. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısı artabilir.