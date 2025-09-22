Piyasalar Erdoğan-Trump görüşmesine kitlendi
Piyasaların gündemi yoğun. Bir tarafta CHP Kurultay davasına yönelik peş peşe gelen haber akışları diğer taraftan hem içeriden hem de dışarıdan gelen ekonomik veriler. 26 Ağustos’ta Borsa İstanbul’da görülen 11 bin 605 puandaki tarihi zirvenin ardından endeks hızlı bir düzeltme sürecine girmişti. Düşüşün fitilini aynı haziran ayında yükselişi başlatan CHP Kurultay davasına yönelik gelişmeler etkili oldu. Hatırlanacağı üzere haziran ayının ikinci yarısında mahkeme CHP Kurultay davasını 15 Eylül’e ertelemişti. Ay başında CHP İstanbul Kongresi’nin mahkeme tarafından iptal edilmesi 15 Eylül’deki Kurultay davasına yönelik beklentileri şekillendirmiş ve endeks zirvesinden yüzde 11.5 geri çekilmişti. Geçen hafta CHP Kurultay davasının 24 Ekim’e ertelendiği açıklaması yine borsada alımları hızlandırdı ve endeks haftayı yüzde 9’a yakın bir değer artışıyla tamamladı. Borsa tarafındaki bu güçlü performans gibi Türkiye’nin uluslararası piyasalarda işlem gören risk primi (CDS) 237.5 puan ile Şubat 2018’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Yurtdışı piyasalarda olumlu seyir
Küresel piyasaların gözü ise geride bıraktığımız hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. 9 ay sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini yüzde 4-4.25 aralığına çekti. Son projeksiyonlarına göre, yetkililer bu yıl için 2 indirim daha öngörüyor.
Bu arada Trump’ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine atadığı Stephen Miran’ın 50 baz puanlık indirimden yana oy kullanması dikkat çekti. Fed’den gelen faiz indirim kararı ve indirimlerin devam edeceğine yönelik sinyal, küresel hisse senedi piyasalarını olumlu etkiledi. Wall Street’te Nasdaq Endeksi haftayı yüzde 2.21, Dow Jones Endeksi yüzde 1.05, S&P 500 Endeksi ise yüzde 1.22’lik yükselişle tamamladı. Avrupa borsalarında da haftalık ortalama yüzde 1 civarı artışlar yaşandı.
VİOP akşam seansında uçtu!
Yeni haftada piyasa fiyatlamalarını etkileyecek öneme sahip iki gelişme var. Bunlardan ilki dün yapılan CHP’nin Olağanüstü Kurultay’ı sonrası yaşanabilecek siyasi gelişmeler. Diğeri ise cuma günü ABD’de Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağına yönelik açıklama. Trump’ın mesajında kullandığı ‘dostana’ üslüp, cuma günü vadeli işlemler piyasasında yukarı yönlü sert fiyat hareketine neden oldu. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), akşam seansında BIST 30 kontratları yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı. Dolayısıyla ekstra bir gelişme olmaması halinde borsanın yeni haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yapacağı görüşü hakim. Ekonomik takvim açısından bugün açıklanacak ağustos ayı bütçe dengesi dışında hafta genelinde önemli bir gündem maddesi yok.
Borsa İstanbul tarafında teknik görünüme bakarsak… Cuma akşamı gelen Trump-Erdoğan görüşme haberinin ardından VİOP’ta yaşanan sert fiyat hareketlerinin yansıması haftanın ilk gününde görülebilir. Cuma günü 2024 yılında gördüğü eski zirvesi ve geçen süreçte geçmekte zorlandığı 11 bin 252 puan seviyesinin üzerinde kapanan BIST 100 Endeksi, dolar bazlı direnç noktaları olan 300-310 dolar seviyelerini hedefleyebilir. Söz konusu seviyelerin Türk Lirası bazlı karşılığı 12 bin 450 puana denk geliyor. Kısaca, Trump-Erdoğan görüşmesinden olumsuz bir haber akışı olmadığı, CHP Kurultayı merkezli siyasi tansiyonun artmadığı bir ortamda borsanın TL bazlı yeni zirvelerini test etme ihtimali yüksek görülüyor. Tersi bir durumda yani negatif haber akışı halinde ilk destek noktası 11 bin puan seviyeleri. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısı artabilir.
|Borsa
|11.294,48
|2,23 %
|Dolar
|41,4119
|0,09 %
|Euro
|48,6638
|0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1742
|-0,01 %
|Altın (GR)
|4.909,05
|0,12 %
|Altın (ONS)
|3.688,23
|0,07 %
|Brent
|66,2600
|0,18 %