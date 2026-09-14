Piyasalar Fed virajına giriyor

Geçen hafta TCMB ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararını takip eden piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 16 Eylül’deki faiz kararına çevrildi. Piyasalar 25 baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor. İçeride ise fonlara yönelik SPK düzenlemesi sonrası artan hisse bazlı hareketlilik sürebilir.

Piyasalar hem içeride hem de dışarıda olduk­ça hareketli bir hafta­yı daha geride bıraktı. Serma­ye Piyasası Kurulu’nun (SPK) özellikle serbest yatırım fon­larına yönelik iki hafta önce yaptığı düzenlemenin etkileri hisse senetleri cephesinde et­kisini sürdürüyor. ABD ve İran arasındaki gerginliğin yeni­den tırmanmasıyla Brent tü­rü petrolün varil fiyatının 100 doların üzerini test etmesinin yanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararları geçen haf­tanın öne çıkan gündem mad­delerinin başında geldi. TC­MB, politika faizini beklendiği gibi yüzde 37 seviyesinde sabit tutarken ECB 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.

16 Ekim’deki Fed kararı kritik

Bu yılın ikinci faiz artırı­mına giren ECB, enerji şoku­nun kalıcı hale gelmesi halin­de yeni faiz artışlarının ge­lebileceği mesajını verdi. Bu durum Avrupa tahvil faizleri açısından yukarı yönlü, euro açısından ise destekleyici bir tablo oluşturabilir. Ancak da­ha yüksek faizlerin Avrupa ekonomisinde büyüme üze­rinde yaratacağı baskı da göz ardı edilmemeli. ABD’de ge­len enflasyon verisi, yatırım­cıların önündeki denklemi biraz daha karmaşık hale ge­tirdi. Ağustos ayında tüketi­ci enflasyonu aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 arttı ve bek­lentilere paralel gerçekleşti. Ancak çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3’e yükselme­si, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önündeki tabloyu ta­mamen rahatlatmadı. Şim­di bütün gözler Fed’in 16 Ey­lül’deki faiz kararına çevrildi.

Hisse bazlı hareketlilik arttı

Piyasalar 16 Eylül’deki top­lantıda Fed’in 25 baz puan­lık faiz artırımına gitme ihti­malini fiyatlıyor. Fed’in faiz kararı kadar bundan sonra­ki faiz patikasına ilişkin ve­receği mesajlar da önemli. Çünkü petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi, merkez bankalarının “enflasyon mu büyüme mi?” ikilemini yeni­den gündeme getiriyor. Pet­rol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olması halinde Fed’in faiz konusunda daha tem­kinli davranması, doların ve ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareket etmesi müm­kün. Bunun tersi, yani Fed’in piyasayı rahatlatan bir me­saj vermesi ise küresel risk iştahını artırabilir. SPK’nın fon düzenlemesi sonrasında Borsa İstanbul tarafında ar­tan hisse bazlı hareketliliğin yeni haftada da sürmesi bek­leniyor. Özellikle portföy yö­netim şirketleriyle ilgili sa­tın alma haberleri yakından izlenen bir diğer konu. Geçen hafta fonların portföyleri­ni yeni düzenlemeye uyum­lu hale getirme çabaları bazı büyük BIST30 hisselerinde sert fiyat hareketleri yaşan­masına neden oldu.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

ABD-İran cephesinden ge­lecek açıklamalar, petrol fi­yatlarının seyri, Fed’in faiz kararı, fonların portföy ayar­lamaları ve portföy yönetim şirketlerine yönelik haber akışları yeni haftanın gündem maddeleri olarak sıralanıyor. Borsa İstanbul’da teknik gö­rünüme bakıldığında, geçen haftayı 14 bin 467 puan sevi­yesinden tamamlayan BIST 100 Endeksi için kısa vadeli direnç bölgesi 14 bin 500 se­viyesinde. Geçen hafta 14 bin 673 puana kadar çıkan en­deks, 14 bin 500 direncinin üzerinde kalıcı olamadı. Bor­sada tam bir rahatlamadan bahsedebilmek için 14 bin 700 puanın üzerinde kapanışların olması gerektiğine dikkat çe­kiliyor. Aşağı tarafta ise 14 bin 250, 14 bin ve 13 bin 725 puan seviyeleri sıralı destek bölge­leri olarak öne çıkıyor.