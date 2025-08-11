Piyasalar Trump-Putin görüşmesine kilitlendi

ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde Trump ve Putin’in cuma günü yapacakları görüşme küresel piyasaların ana gündem maddesi. Görüşmeden çıkacak sonuç piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir. İçeride ise haftanın en kritik gündemi perşembe günü yapılacak Merkez Bankası’nın yapacağı Enflasyon Raporu toplantısı…

Piyasalarda ‘temkinli iyim­serlik’ havası sürüyor. Geride bıraktığımız hafta küresel piyasalarda ABD Başka­nı Donald Trump merkezli ha­ber akışı takip edilirken içeride temmuz ayı enflasyon verileri en önemli gündem maddesiy­di. Ülkelere yönelik gümrük ta­rife oranlarının netleşmesinin ardından ABD Merkez Banka­sı (Fed) ile Trump arasındaki çekişme ön plana çıktı. Trump, Fed’deki boş guvernör koltuğu­na faiz indirim çağrılarını des­tekleyen isimlerden Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran’ı atadı. İçeride açıklanan temmuz ayı enflas­yon rakamlarının beklentilerin altında gerçekleşmesi piyasala­ra moral verdi. Türkiye İstatis­tik Kurumu (TÜİK) enflasyonun temmuz ayında aylık yüzde 2.06, yıllık yüzde 33.52 arttığı­nı duyurdu. Piyasalarda genel beklenti enflasyonun aylık yüz­de 2.38 artacağı yönündeydi.

Rusya-ABD-Ukrayna gelişmeleri izlenecek

ABD ile Rusya arasındaki gelişmeler yine küresel anlamda piyasaların takip ettiği önemli konulardan biriydi. Rusya ile ticaret yapan ülkelere yönelik tarife tehditleri ve Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik çağrılar dalgalanmalara neden oldu. Gelinen son noktada ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Ağustos Cuma günü ABD’nin Alaska eyaletinde görüşeceği açıklandı.

Kritik toplantı sonrasında yapılacak açıklamalar piyasalarda her iki yönde dalgalanmaları artırabilir. Görüşmeden savaşı bitirmeye yönelik olumlu mesajlar gelmesi halinde iyimserlik artabilir. Aksi halde bir anlaşmaya varılamaması ve Rusya’nın ek yaptırımlarla karşılaşması bu ülke ile ticaret yapan ülke piyasalarında tedirginlik yaratabilir. Gelen haberler Putin’in toprak karşılığında savaşı sonlandırabileceği mesajını verdiği, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin ise bu talebe red yanıtı verdiği şeklinde.

Enflasyon Raporu bekleniyor borsa TL bazlı rekora koşuyor

Pazartesi günü açıklanacak sanayi üretimi rakamları, Merkez Bankası’nın perşembe günkü Enflasyon Raporu toplantısı ve cuma günkü bütçe dengesi verileri içeride piyasaların takip edeceği en önemli gündem maddeleri olarak sıralanıyor. Özellikle Enflasyon Raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon görünümü ve gelecek aylardaki faiz kararlarına yönelik vereceği sinyaller önemli. Yurtdışında ise ABD’de açıklanacak enflasyon rakamları yine Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentileri şekillendirecek.

Geçtiğimiz haftayı yüzde 2.10’luk değer artışıyla tamamlayan BIST 100 Endeksi, geçen sene temmuz ayı ortasında gördüğü 11 bin 252 puandaki TL bazlı tarihi zirvesine iyice yaklaştı. Haftayı 10 bin 972 puandan kapatan BIST 100 Endeksi’nin rekor tazelemesi için sadece yüzde 2.55 artması gerekiyor. Teknik anlamda endeksin 10 bin 700 puanın üzerinde tutunması olumlu. 11 bin 100 ve 11 bin 250 puan seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkarken bu seviyelerin aşılması halinde yükseliş hızlanabilir.