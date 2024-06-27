Piyasalarda ikinci yarı yönü çizecek altı gelişme
Hareketli bir ilk yarının ardından piyasalar yılın ikinci yarısına hazırlanıyor. Gri liste kararı, Moody’s’in not kararı, enflasyonun seyri, merkez bankalarının faiz kararları, vergi düzenlemeleri ve jeopolitik gelişmeler önemli gündem maddeleri olacak.
Piyasalar açısından yılın ilk yarısı oldukça hareketli geçti. Döviz yatırımcısı son yılların aksine umduğunu bulamazken enflasyonu kontrol altına almak için yapılan faiz artırımları mevduatı yeniden oyuna soktu. Borsa tarafında ise yılın ilk yarısını mutlu geçirenler olduğu gibi hayal kırıklığı yaşayanlar da var. Ekonomi yönetiminin attığı ‘rasyonel’ adımlar sonrasında hisse senedi piyasasına yabancı yatırımcı ilgisi yeniden canlandı ancak bu rüzgar borsa geneline yayılmadı. Büyük holding ve bankacılık hisselerinde önemli kazançlar elde edilmesi endeksi yukarı taşıdı. Diğer hisselerin büyük bölümü endeksteki harekete ayak uyduramadı. Şimdi gözler yılın ikinci yarısına çevrildi.
Yılın geri kalanı için piyasaların takip edeceği en önemli gösterge enflasyon verisi olacak. Mayıs ayında zirve yaptığı düşünülen enflasyonun düşüşe geçip geçmeyeceği ya da düşüşte hangi seviyelerde katılık oluşacağı kritik nokta. Zira enflasyonun düşüşe geçmesi, faiz indirim beklentilerini gündemin en üst sıralarına taşıyacaktır. Bu durum özellikle yüksek faiz ortamından olumsuz etkilenen şirket hisselerine doğru bir yönelişin önünü açabilir.
Öyle ki çok sayıda uzman, yılın ikinci yarısında sanayi şirketi hisselerin bankacılık hisselerine göre daha iyi bir performans gösterebileceği görüşünde. Bu süreçte yabancı yatırımcıların nasıl bir aksiyon alacağı bir diğer önemli konu. Son 1 ayda borsada yaklaşık 1.3 milyar dolarlık net satış yapan yabancıların Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) alımlarına devam etmesi bekleniyor.
Öne çıkan önemli gelişmeler
Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 28 Haziran’da Türkiye’yi gri listeden çıkarması bekleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in 19 Temmuz’da Türkiye’nin notuyla ilgili vereceği karar fiyatlamalar üzerinde etkili olacak bir diğer önemli gündem maddesi. Moody’s ocak ayında Türkiye’nin kredi notu görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirmişti. Diğer notçular S&P ve Fitch bu yıl Türkiye’nin kredi notunu birer kademe yükseltmişti. Moody’s’in de temmuz ayındaki toplantısında not artışına gideceği görüşü hakim.
Ancak not artışının bir mi yoksa iki kademe birden mi olacağı merak ediliyor. Şu anda piyasalar bir kademe not artışını fiyatlamış durumda. İki kademelik bir artış gelmesi halinde piyasalarda momentum artabilir. Yine yatırım araçlarına yönelik alınabilecek vergi düzenlemeleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik açıklamaları, ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri ve jeopolitik gelişmeler yılın ikinci yarısında izlenecek diğer önemli gelişmeler olarak sıralanıyor. Yine içeride döviz hesaplarındaki çözülmenin devam edip etmeyeceği enflasyonla mücadele açısından kritik.
Borsa İstanbul’un son üç ayda gösterdiği değişimin seyri
BIST 100 Endeksi’nin 11 bin puan seviyesine yaklaştıkça satışlarla karşılaştığı görülüyor. Endeks için ilk destek noktaları 10 bin 660-10 bin 550 bandında. Bu seviyelerin üzerinde kalınması halinde yukarı yönlü hareketin korunması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10 bin 820 puan seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor.
BIST 100 Endeksi’nde Kritik seviyeler
Kısa vadede BIST 100 Endeksi’nin 11 bin puan seviyesine yaklaştıkça satışlarla karşılaştığı görülüyor. Endeks için ilk destek noktaları 10 bin 660-10 bin 550 bandında. Bu seviyelerin üzerinde kalınması halinde yukarı yönlü hareketin korunması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10 bin 820 puan seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması halinde bir önceki zirve kapanış bölgesi olan 11 bin 72 seviyesi yeniden test edilebilir. 11 bin 325 ve 11 bin 480 puan seviyeleri diğer direnç noktaları. Aşağı tarafta ise destek noktaları sırasıyla 10 bin 400-10 bin 335 bandı ve 10 bin puan seviyelerinde. 10 bin puanın altına inilmesi halinde 9 bin 500 puan seviyeleri gündeme gelebilir.