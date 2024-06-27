Piyasalarda ikinci yarı yönü çizecek altı gelişme

Hareketli bir ilk yarının ardından piyasalar yılın ikinci yarısına hazırlanıyor. Gri liste kararı, Moody’s’in not kararı, enflasyonun seyri, merkez bankalarının faiz kararları, vergi düzenlemeleri ve jeopolitik gelişmeler önemli gündem maddeleri olacak.

Piyasalar açısından yı­lın ilk yarısı oldukça hareketli geçti. Döviz yatırımcısı son yılların aksi­ne umduğunu bulamazken enflasyonu kontrol altına al­mak için yapılan faiz artırım­ları mevduatı yeniden oyuna soktu. Borsa tarafında ise yı­lın ilk yarısını mutlu geçiren­ler olduğu gibi hayal kırıklığı yaşayanlar da var. Ekonomi yönetiminin attığı ‘rasyonel’ adımlar sonrasında hisse se­nedi piyasasına yabancı yatı­rımcı ilgisi yeniden canlandı ancak bu rüzgar borsa geneli­ne yayılmadı. Büyük holding ve bankacılık hisselerinde önemli kazançlar elde edil­mesi endeksi yukarı taşıdı. Diğer hisselerin büyük bölü­mü endeksteki harekete ayak uyduramadı. Şimdi gözler yı­lın ikinci yarısına çevrildi.

Yılın geri kalanı için pi­yasaların takip edeceği en önemli gösterge enflasyon verisi olacak. Mayıs ayın­da zirve yaptığı düşünülen enflasyonun düşüşe geçip geçmeyeceği ya da düşüş­te hangi seviyelerde katılık oluşacağı kritik nokta. Zira enflasyonun düşüşe geçme­si, faiz indirim beklentileri­ni gündemin en üst sırala­rına taşıyacaktır. Bu durum özellikle yüksek faiz orta­mından olumsuz etkilenen şirket hisselerine doğru bir yönelişin önünü açabilir.

Öy­le ki çok sayıda uzman, yılın ikinci yarısında sanayi şirke­ti hisselerin bankacılık his­selerine göre daha iyi bir per­formans gösterebileceği gö­rüşünde. Bu süreçte yabancı yatırımcıların nasıl bir aksi­yon alacağı bir diğer önem­li konu. Son 1 ayda borsada yaklaşık 1.3 milyar dolarlık net satış yapan yabancıların Devlet İç Borçlanma Senet­leri’nde (DİBS) alımlarına devam etmesi bekleniyor.

Öne çıkan önemli gelişmeler

Mali Eylem Görev Gü­cü’nün (FATF) 28 Hazi­ran’da Türkiye’yi gri listeden çıkarması bekleniyor. Ulus­lararası kredi derecelendir­me kuruluşu Moody’s’in 19 Temmuz’da Türkiye’nin no­tuyla ilgili vereceği karar fi­yatlamalar üzerinde etkili olacak bir diğer önemli gün­dem maddesi. Moody’s ocak ayında Türkiye’nin kredi no­tu görünümünü “durağan”­dan “pozitif”e çevirmişti. Diğer notçular S&P ve Fitch bu yıl Türkiye’nin kredi no­tunu birer kademe yükselt­mişti. Moody’s’in de tem­muz ayındaki toplantısında not artışına gideceği görüşü hakim.

Ancak not artışının bir mi yoksa iki kademe bir­den mi olacağı merak edili­yor. Şu anda piyasalar bir ka­deme not artışını fiyatlamış durumda. İki kademelik bir artış gelmesi halinde piyasa­larda momentum artabilir. Yine yatırım araçlarına yö­nelik alınabilecek vergi dü­zenlemeleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indi­rimlerine yönelik açıklama­ları, ABD’de yapılacak baş­kanlık seçimleri ve jeopolitik gelişmeler yılın ikinci yarı­sında izlenecek diğer önem­li gelişmeler olarak sıralanı­yor. Yine içeride döviz hesap­larındaki çözülmenin devam edip etmeyeceği enflasyon­la mücadele açısından kritik.

Borsa İstanbul’un son üç ayda gösterdiği değişimin seyri

BIST 100 Endeksi’nin 11 bin puan seviyesine yaklaştıkça satışlarla karşılaştığı görülüyor. Endeks için ilk destek noktaları 10 bin 660-10 bin 550 bandında. Bu seviyelerin üzerinde kalınması halinde yukarı yönlü hareketin korunması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10 bin 820 puan seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor.

BIST 100 Endeksi’nde Kritik seviyeler

Kısa vadede BIST 100 Endeksi’nin 11 bin puan seviyesine yaklaştıkça satışlarla karşılaştığı görülüyor. Endeks için ilk destek noktaları 10 bin 660-10 bin 550 bandında. Bu seviyelerin üzerinde kalınması halinde yukarı yönlü hareketin korunması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10 bin 820 puan seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması halinde bir önceki zirve kapanış bölgesi olan 11 bin 72 seviyesi yeniden test edilebilir. 11 bin 325 ve 11 bin 480 puan seviyeleri diğer direnç noktaları. Aşağı tarafta ise destek noktaları sırasıyla 10 bin 400-10 bin 335 bandı ve 10 bin puan seviyelerinde. 10 bin puanın altına inilmesi halinde 9 bin 500 puan seviyeleri gündeme gelebilir.