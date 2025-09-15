Piyasalarda nefesler tutuldu

Eylül ayının ilk günlerinden itibaren piyasaları etkisi altına alan siyasi gelişmelerde beklenen gün geldi. CHP Kurultay davasında bugün çıkacak sonuç piyasalarda yönü belirleyecek. Davanın ileri bir tarihe ertelenmesi borsada yukarı yönlü sert fiyat hareketlerine neden olabilir. ‘Mutlat butlan’ kararının büyük ölçüde fiyatlandığı düşünülse de ilk tepkinin negatif olması bekleniyor.

Piyasala­rın merak­la beklediği CHP Kurultay da­vasında karar günü geldi. Eylül ayı ba­şından itibaren si­yasi gelişmeler fi­yatlamalar üzerin­de etkili en önemli gündem maddesiy­di. CHP İstanbul Kongresi’nin mahkeme tarafından iptal edil­mesi ve kayyım olarak Gürsel Tekin’i ataması 15 Eylül’deki CHP Kurultay davasına yöne­lik beklentileri ‘mutlak butlan’ kararı çevresinde yoğunlaştır­dı. Dolayısıyla mahkemenin bu­gün CHP Kurultay davasında vereceği karar haftanın en kritik gündemi olarak öne çıkıyor. Ge­çen hafta Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri 200 baz puan olan beklentilerin üzerin­de 250 baz puan indirmesi dahi piyasalara moral veremedi. Ge­ride bıraktığımız haftada açık­lanan 2026-2028 yıllarını kap­sayan Orta Vadeli Program’da­ki (OVP) hedefler yine piyasalar tarafından takip edildi.

Yabancılar borsada satışa geçti

2026-2028 yıllarını kapsa­yan Orta Vadeli Program’da 2026’da yüzde 3.8’lik büyüme öngörüldü. 2027 yılı büyüme tahmini yüzde 4.3, 2028 tah­mini yüzde 5 oldu. Kişi başına düşen gelirin 2026 için 18 bin 621 dolar, 2027 için 19 bin 710 dolar, 2028 için 20 bin 987 do­lar olacağı öngörüldü. İşsizlik oranı hedefi 2026 için yüzde 8.4, 2027 için yüzde 8.2, 2028 için yüzde 7.8 oldu. OVP’de döviz bazlı hedeflerde kulla­nılan ortama dolar kuru ise bu yıl için 39.63 TL, 2026 yılı için 46.60 TL, 2027 yılı için 50.71 TL, 2028 yılı içinse 53.76 TL oldu. Siyasi gelişmelerin et­kili olduğu eylül ayının ilk haftasına yönelik açıklanan mankul kıymet istatistikleri, yabancıların söz konusu haf­tada Borsa İstanbul’da nette 523 milyon dolarlık satış yap­tığını gösterdi. Yabancılar yıl­başından bu yana hisse sene­dinde 1 milyar 427 milyon do­larlık net alım yaparken tahvil tarafında 223 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Dava kararının olası etkileri

Bu haftanın bir diğer önem­li gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17 Eylül’de açıklayacağı faiz ka­rarı. Genel beklenti Fed’in po­litika faizinde 25 baz puanlık indirime gideceği yönünde. 15 Eylül’deki CHP Kurultay dava­sından haziran ayında olduğu gibi bir erteleme kararı gelmesi durumunda, hisse senetlerinde yukarı yönlü sert fiyat hareket­lerinin yaşanabileceği söyleni­yor. Mahkemeden ‘mutlak but­lan’ kararı çıkması halinde ise borsada aşağı yönlü bir hareke­tin olabileceği ancak 11 bin 600 puan seviyelerinden başlayan aşağı yönlü harekette bu beklen­tinin büyük ölçüde fiyatlandığı­nı düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Dolayısıyla bu yönde bir karar sonrası yaşanacak düşü­şün uzun sürmeyebileceği, 10 bin 200 puan ve 9 bin 950 puan sevi­yelerine doğru olası bir geri çekil­menin alım fırsatı olarak değer­lendirilebileceği ifade ediliyor.

Uzun vadeli beklentiler bozulmadı

Siyasi belirsizliklerin ortadan kalmasının ardından piyasalar yeniden ekonomik ve jeopolitik gelişmelere odaklanacak. Ekonomi tarafından özellikle enflasyonun seyri piyasaların en çok takip ettiği veri. Merkez Bankası’nın açıkladığı eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, geçen ay yüzde 1.97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2.04’e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29.69’dan yüzde 29.86’ya çıktı. TÜFE’de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22.84’ten 22.25’e, 24 ay sonrası için de yüzde 16.92’den 16.78’e geriledi. Anket sonuçları siyasi hareketliliğe rağmen uzun vadeli enflasyon beklentilerinde biz bozulmanın olmadığını gösteriyor. Ankete göre Merkez Bankası’nın faiz indirimleri yılın geri kalan PPK toplantılarında sürecek ve politika faizi yıl sonu yüzde 36 civarı olacak.