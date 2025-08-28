Piyasalarda oynaklık eylül ayında artabilir
Bahar havasının estiği piyasalar kritik bir aya girmeye hazırlanıyor. Gelecek hafta açıklanacak ağustos ayı enflasyon rakamları 11 Eylül’deki PPK toplantısına yönelik beklentileri şekillendirecek. Fed’in faiz kararı ise 17 Eylül’de. 15 Eylül’e ertelenen CHP Kurultay davası da piyasalar tarafından yakından izlenecek.
Borsa İstanbul’da 23 Haziran’da başlayan yükseliş hareketi devam ediyor. Endeks, haziran ayının son haftasında gördüğü en düşük seviyeden bu yana yüzde 27.85 değer kazandı. Son yaşanan yükseliş hareketinin genele yayıldığını söylemek mümkün. Ancak endeks her ne kadar Türk Lirası bazında tarihi zirvelerine çıksa da hisse bazlı bakıldığında çok sayıda hisse kendi zirvesinden oldukça uzak durumda. Küresel arenada jeopolitik tansiyonun azalması, Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine başlaması ve bilançolarda en kötünün geride kaldığına yönelik hakim olan görüş borsadaki rallinin temelini oluşturuyor.
Enflasyon verileri açıklanacak
Ağustos ayı genelinde pozitif bir seyrin hakim olduğu piyasalar, oldukça hareketli bir aya girmeye hazırlanıyor. Temmuz ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesinin ardından gözler önümüzdeki hafta açıklanacak ağustos ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Merkez Bankası’nın açıkladığı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, genel beklenti enflasyonun ağustos ayında aylık yüzde 1.69 artacağı yönünde. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcı tarafından hazırlanan ankete göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 29.69 seviyesinde. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Eylül Çarşamba günü açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verileri, Merkez Bankası’nın bu ayki faiz kararına yönelik beklentileri şekillendirecek.
Merkez Bankası 25 Temmuz’da Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan 1 haftalık repo faizinde 300 baz puanlık indirime gitmişti.
Faiz kararları yakından izlenecek
Merkez Bankası’nın 11 Eylül’deki PPK toplantısında faiz indirimlerine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Genel beklenti Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında 300 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 40’a çekeceği yönünde. Merkez Bankası’nın eylül ayının dışında yıl sonuna kadar biri 23 Ekim, diğeri 11 Aralık olmak üzere iki PPK toplantısı daha var.
Bu iki toplantıda faiz indirimlerinin sürmesi ve son 3 toplantıda toplam 800 baz puanlık indirimle faizlerin yılı yüzde 35 seviyelerinden tamamlayacağı öngörülüyor. Eylül ayı sadece bizim Merkez Bankamız için değil ABD Merkez Bankası (Fed) için de oldukça kritik. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hall’da yaptığı konuşmanın ardından 16-17 Eylül’deki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına yönelik faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirdi. Piyasalar Fed’in eylül ayındaki toplantısında faizlerde 0.25 puanlık indirime gidebileceğini fiyatlıyor.
Piyasalar için eylül ayı hem içeride hem de dışarıdaki faiz kararlarının yanında siyasi gelişmelere odaklanılacağı bir ay. Bilindiği üzere CHP Kurultay davası önce 8 Eylül ardından 15 Eylül’e ertelenmişti. Bu erteleme kararının ardından piyasalar rahatlamış ve borsada yukarı yönlü hareket başlamıştı.
Dolayısıyla eylül ayındaki CHP Kurultay davasına yönelik beklentiler ve davadan çıkacak sonuç piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir. Son zamanlarda tansiyon her ne kadar düşse bile jeopolitik gelişmeler önemli. Özellikle Suriye-İsrail arasında yaşanan gerginlik, terörsüz Türkiye hedefi ile atılan adımlar ve Suriye’deki terör örgütlerine yönelik olası operasyonlar piyasaların takip edeceği diğer kritik gelişmeler olarak öne çıkıyor.