Piyasalarda oynaklık eylül ayında artabilir

Bahar havasının estiği piyasalar kritik bir aya girmeye hazırlanıyor. Gelecek hafta açıklanacak ağustos ayı enflasyon rakamları 11 Eylül’deki PPK toplantısına yönelik beklentileri şekillendirecek. Fed’in faiz kararı ise 17 Eylül’de. 15 Eylül’e ertelenen CHP Kurultay davası da piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Borsa İstanbul’da 23 Ha­ziran’da başlayan yükse­liş hareketi devam ediyor. Endeks, haziran ayının son haf­tasında gördüğü en düşük sevi­yeden bu yana yüzde 27.85 de­ğer kazandı. Son yaşanan yükse­liş hareketinin genele yayıldığını söylemek mümkün. Ancak en­deks her ne kadar Türk Lirası ba­zında tarihi zirvelerine çıksa da hisse bazlı bakıldığında çok sa­yıda hisse kendi zirvesinden ol­dukça uzak durumda. Küresel arenada jeopolitik tansiyonun azalması, Merkez Bankası’nın fa­iz indirim sürecine başlaması ve bilançolarda en kötünün geride kaldığına yönelik hakim olan gö­rüş borsadaki rallinin temelini oluşturuyor.

Enflasyon verileri açıklanacak

Ağustos ayı genelinde pozitif bir seyrin hakim olduğu piyasa­lar, oldukça hareketli bir aya gir­meye hazırlanıyor. Temmuz ayı enflasyon verilerinin beklenti­lerin altında gelme­sinin ardından göz­ler önümüzdeki haf­ta açıklanacak ağustos ayı enflasyon rakamla­rına çevrildi. Merkez Bankası’nın açıkladığı Ağustos ayı Piyasa Ka­tılımcıları Anketi’ne göre, genel beklenti enflasyonun ağustos ayında aylık yüzde 1.69 artacağı yönünde. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerin­den oluşan 72 katılımcı tarafın­dan hazırlanan ankete göre yıl­sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.69 seviyesinde. Türkiye İsta­tistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ey­lül Çarşamba günü açıklayaca­ğı ağustos ayı enflasyon verileri, Merkez Bankası’nın bu ayki faiz kararına yönelik beklentileri şe­killendirecek.

Merkez Bankası 25 Tem­muz’da Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan 1 haftalık repo faizinde 300 baz puanlık indirime gitmişti.

Faiz kararları yakından izlenecek

Merkez Bankası’nın 11 Ey­lül’deki PPK toplantısında fa­iz indirimlerine devam etmesi­ne kesin gözüyle bakılıyor. Genel beklenti Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında 300 baz puan­lık indirimle politika faizini yüz­de 40’a çekeceği yönünde. Mer­kez Bankası’nın eylül ayının dı­şında yıl sonuna kadar biri 23 Ekim, diğeri 11 Aralık olmak üze­re iki PPK toplantısı daha var.

Bu iki toplantıda faiz indirimlerinin sürmesi ve son 3 toplantıda top­lam 800 baz puanlık indirimle fa­izlerin yılı yüzde 35 seviyelerin­den tamamlayacağı öngörülüyor. Eylül ayı sadece bizim Merkez Bankamız için değil ABD Mer­kez Bankası (Fed) için de olduk­ça kritik. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hall’da yap­tığı konuşmanın ardından 16-17 Eylül’deki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına yönelik fa­iz indirimi beklentilerini kuvvet­lendirdi. Piyasalar Fed’in eylül ayındaki toplantısında faizlerde 0.25 puanlık indirime gidebilece­ğini fiyatlıyor.

Piyasalar için eylül ayı hem içe­ride hem de dışarıdaki faiz karar­larının yanında siyasi gelişmele­re odaklanılacağı bir ay. Bilindiği üzere CHP Kurultay davası önce 8 Eylül ardından 15 Eylül’e erte­lenmişti. Bu erteleme kararının ardından piyasalar rahatlamış ve borsada yukarı yönlü hareket baş­lamıştı.

Dolayısıyla eylül ayında­ki CHP Kurultay davasına yöne­lik beklentiler ve davadan çıkacak sonuç piyasalarda dalgalanmala­ra neden olabilir. Son zamanlar­da tansiyon her ne kadar düşse bile jeopolitik gelişmeler önemli. Özellikle Suriye-İsrail arasında yaşanan gerginlik, terörsüz Tür­kiye hedefi ile atılan adımlar ve Suriye’deki terör örgütlerine yö­nelik olası operasyonlar piyasa­ların takip edeceği diğer kritik ge­lişmeler olarak öne çıkıyor.