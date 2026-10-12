Piyasalarda rotayı çizecek 7 kritik eşik

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bu hafta yurt içinde fon pi­yasasındaki geliş­meler, cari den­ge ve bütçe veri­leri ile S&P’nin Türkiye’ye ilişkin not kararı izlene­cek. Küresel ta­rafta petrol fiyat­ları, ABD enflas­yonu ve şirket bilançoları öne çıkarken, 22 Ekim’deki Merkez Bankası’nın faiz kararı oldukça kritik.

Geçen hafta Türkiye’de yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına gerilemesi piyasalara destek verirken, fon soruştur­masına yönelik haber akışı ya­kından izlendi. Ziraat Bankası tarafından yürütülen fon tasfi­ye sürecinde A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şir­ketlerinin kurucusu olduğu 17 fonda yatırımcılara ödemeleri yapıldı.

Eylülde tüketici fiyat­ları beklentilerin altında kala­rak aylık yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,73’e geriledi. Yıllık enflasyon Ka­sım 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30’un altına indi. An­cak hizmet ve gıda fiyatları ile enerji maliyetlerinin seyrinin enflasyonda düşüşün kalıcılığı­nı belirlemesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda ABD borsaları teknoloji hisseleri­nin desteğiyle haftayı artıda tamamlarken petrol fiyatların­daki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politi­kası belirsizliği risk iştahını sı­nırladı. Piyasaların odağındaki bir diğer başlık, Merkez Ban­kası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 22 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı.

Mer­kez Bankası, 10 Eylül’de poli­tika faizini yüzde 37’de sabit tutmuş; enflasyonun ana eği­limindeki gerilemeyi olumlu değerlendirirken yüksek ener­ji fiyatlarının yukarı yönlü risk oluşturduğunu vurgulamıştı. Eylül ayı enflasyon rakamları­nın ardından piyasalarda genel beklenti, Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan in­dirilerek yüzde 36’ya çekilmesi yönünde.

Eylülde yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına gerileme­si, indirim beklentisini des­tekleyen başlıca unsur olurken enerji fiyatları, jeopolitik risk­ler ve fon piyasasındaki son ge­lişmeler Merkez Bankası’nın temkinli davranmasına neden olabilir. 13 Ekim’de açıklana­cak ağustos ayı ödemeler den­gesi, haftanın ilk önemli veri­si olacak. Piyasa beklentisi ca­ri işlemler hesabının 4.4 milyar dolar fazla vermesi yönünde. 15 Ekim’de açıklanacak eylül büt­çe dengesi de mali disiplinin seyrini gösterecek.

S&P kararı ve fon soruşturması

Haftanın son işlem günün­de kredi derecelendirme kuru­luşu S&P’nin Türkiye’ye iliş­kin planlı kredi notu değerlen­dirmesi izlenecek. Türkiye’nin mevcut notu “BB-“, görünümü “durağan” seviyesinde. Beklen­ti, not ve görünümün korunma­sı yönünde. Fon piyasasındaki gelişmeler yine gündemin üst sıralarında yer alacak. Özellik­le likiditesi düşük hisselerde satış baskısının hafifleyip ha­fiflemeyeceği ve fon çıkışları­nın seyri takip edilecek.

Küresel piyasaların haftada­ki önemli gündem maddelerin­den biri ABD eylül enflasyonu.

Veri, Fed’in 27-28 Ekim top­lantısı öncesinde faiz beklen­tilerini etkileyebilir. Enflasyo­nun beklentilerin üzerinde gel­mesi, faizlerin yüksek kalacağı düşüncesini güçlendirerek do­lar ve tahvil faizlerini destek­leyebilir.

Daha ılımlı bir sonuç ise tahvil faizlerinde gerileme ve hisse senetlerinde yükse­liş için alan açabilir. Kısaca bu hafta yurt içinde cari denge ve bütçe verileri ile fon piyasasın­da gelişmeler izlenecek. Küre­sel tarafta petrol fiyatları, ABD enflasyonu ve şirket bilançola­rı öne çıkarken, yatırımcıların gündeminde 22 Ekim’de açık­lanacak Merkez Bankası’nın faiz kararı da yer alacak.