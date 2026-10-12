Piyasalarda rotayı çizecek 7 kritik eşik
Bu hafta yurt içinde fon piyasasındaki gelişmeler, cari denge ve bütçe verileri ile S&P’nin Türkiye’ye ilişkin not kararı izlenecek. Küresel tarafta petrol fiyatları, ABD enflasyonu ve şirket bilançoları öne çıkarken, 22 Ekim’deki Merkez Bankası’nın faiz kararı oldukça kritik.
Geçen hafta Türkiye’de yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına gerilemesi piyasalara destek verirken, fon soruşturmasına yönelik haber akışı yakından izlendi. Ziraat Bankası tarafından yürütülen fon tasfiye sürecinde A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu 17 fonda yatırımcılara ödemeleri yapıldı.
Eylülde tüketici fiyatları beklentilerin altında kalarak aylık yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,73’e geriledi. Yıllık enflasyon Kasım 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30’un altına indi. Ancak hizmet ve gıda fiyatları ile enerji maliyetlerinin seyrinin enflasyonda düşüşün kalıcılığını belirlemesi bekleniyor.
Küresel piyasalarda ABD borsaları teknoloji hisselerinin desteğiyle haftayı artıda tamamlarken petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası belirsizliği risk iştahını sınırladı. Piyasaların odağındaki bir diğer başlık, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 22 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı.
Merkez Bankası, 10 Eylül’de politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuş; enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeyi olumlu değerlendirirken yüksek enerji fiyatlarının yukarı yönlü risk oluşturduğunu vurgulamıştı. Eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda genel beklenti, Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirilerek yüzde 36’ya çekilmesi yönünde.
Eylülde yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına gerilemesi, indirim beklentisini destekleyen başlıca unsur olurken enerji fiyatları, jeopolitik riskler ve fon piyasasındaki son gelişmeler Merkez Bankası’nın temkinli davranmasına neden olabilir. 13 Ekim’de açıklanacak ağustos ayı ödemeler dengesi, haftanın ilk önemli verisi olacak. Piyasa beklentisi cari işlemler hesabının 4.4 milyar dolar fazla vermesi yönünde. 15 Ekim’de açıklanacak eylül bütçe dengesi de mali disiplinin seyrini gösterecek.
S&P kararı ve fon soruşturması
Haftanın son işlem gününde kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’ye ilişkin planlı kredi notu değerlendirmesi izlenecek. Türkiye’nin mevcut notu “BB-“, görünümü “durağan” seviyesinde. Beklenti, not ve görünümün korunması yönünde. Fon piyasasındaki gelişmeler yine gündemin üst sıralarında yer alacak. Özellikle likiditesi düşük hisselerde satış baskısının hafifleyip hafiflemeyeceği ve fon çıkışlarının seyri takip edilecek.
Küresel piyasaların haftadaki önemli gündem maddelerinden biri ABD eylül enflasyonu.
Veri, Fed’in 27-28 Ekim toplantısı öncesinde faiz beklentilerini etkileyebilir. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, faizlerin yüksek kalacağı düşüncesini güçlendirerek dolar ve tahvil faizlerini destekleyebilir.
Daha ılımlı bir sonuç ise tahvil faizlerinde gerileme ve hisse senetlerinde yükseliş için alan açabilir. Kısaca bu hafta yurt içinde cari denge ve bütçe verileri ile fon piyasasında gelişmeler izlenecek. Küresel tarafta petrol fiyatları, ABD enflasyonu ve şirket bilançoları öne çıkarken, yatırımcıların gündeminde 22 Ekim’de açıklanacak Merkez Bankası’nın faiz kararı da yer alacak.
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