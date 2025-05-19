Piyasalarda temkinli iyimserlik dönemi!

Piyasalar son günlerde yurtdışı merkezli haber akışını takip ediyor. ABD Başka­nı Donald Trump’ın göreve geldikten son­ra dünyanın tamamına yönelik açıkladığı gümrük tarifeleri küresel anlamda gergin­lik yaratmıştı. Son haftalarda Trump söy­lemlerinin dozunu hafifletirken Çin ile karşılıklı tarifelerde ciddi indirimlere git­mesi tansiyonu düşürmüş durumda. İsviç­re’deki görüşmeler sonrasında

Çin, 90 gün boyunca ABD’ye uyguladı­ğı tarifeleri yüzde 125’ten yüzde 10’a dü­şürme, ABD ise Çin’e yönelik tarifeleri aynı dönemde yüzde 145’ten yüzde 30’a indirme kararı almıştı. Öte yandan jeopo­litik gerginlikleri azaltmaya yönelik atılan adımlar yine piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Jeopolitik riskleri azaltan gelişmeler

Geçen hafta sonu Hindistan ve Pakis­tan arasında sıcak temasa dönüşen gergin­lik ‘ateşkes’ kararıyla sona ermişti. Geride bıraktığımız haftada ise gözler Türkiye’de Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasındaki görüşmelere çevrilmişti.

Görüşmelere Rus lider Putin katılmaz­ken Türkiye adına toplantılarda yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın so­na erdirilmesi konusunda yoğun çaba har­cadıklarını söyledi.

ABD’de açıklanan nisan ayı enflasyon ve­rileri de yine piyasaların takip ettiği gün­dem maddelerindendi. ABD’de enflasyon nisan ayından aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.3 arttı. Piyasaların beklentisi enflasyo­nun aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 2.4 ar­tacağı yönündeydi. Uluslararası kredi de­recelendirme kuruluşu Moody’s, ABD’nin kredi notunu “Aaa” seviyesinden “Aa1”e düşürdü.

Veri yoğun bir hafta olacak

Yaşanan bu gelişmeler özellikle hisse se­nedi piyasalarında yukarı yönlü hareke­ti destekledi. Wall Street’te haftalık bazda S&P 500 Endeksi yüzde 5.27, Nasdaq En­deksi yüzde 6.81, Dow Jones Endeksi yüz­de 3.41 değer kazandı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi ise haftayı yüzde 2.96’lık yükselişle tamam­ladı. Bu hafta yurt içinde salı günü tüketi­ci güven endeksi, konut fiyat endeksi, Per­şembe günü enflasyon raporu, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı verileri takip edilecek.

Pazartesi günü yurt içinde 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı do­layısıyla piyasalar kapalı olacak. Küresel piyasalarda da bu hafta yoğun veri günde­mine odaklandı.

Bu hafta ABD’de, pazartesi günü New York Fed öncü göstergeler endeksi, per­şembe günü S&P Global imalat sanayi, hiz­met sektörü ve bileşik Satınalma Yöneti­cileri Endeksi (PMI), 2. el konut satışları, cuma günü ise yeni konut satışları verileri takip edilecek.

TL varlıklar cazibesini sürdürecek

Piyasalarda son zamanlarda yaşanan ‘temkinli iyimserlik’ havasının bir süre da­ha devam etmesi bekleniyor.

Haftayı 9 bin 668 puan seviyesinden ka­patan BIST 100 Endeksi’nin bu hafta 10 bin puan seviyesini test edebileceğini dü­şünenlerin sayısı oldukça fazla.

Olumsuz bir gelişme olmaması halinde endeksin önce 9 bin 800-9 bin 900 puan ardından 10 bin 200 puan seviyesindeki di­renç noktalarına doğru bir hareket olabile­ceği düşünülüyor.

Döviz tarafında önemli bir hareket bek­lenmiyor.

Merkez Bankası’nın geçen hafta açıkla­dığı Beklenti Anketi’ne göre, katılımcılar doların yılsonunda 43.70 TL seviyesinden kapatacağını tahmin ediyor.

Bu da yılın geri kalanında yüzde 12.5’lik bir artışa denk. Politika faizi yılı yüzde 36 seviyesinde kapatması halinde faizden ya­tırımcılar yılın geri kalanında yüzde 24 ci­varı bir getiri elde edebilecek.

Dolayısıyla kurda beklenen değerlen­me faiz getirisinin neredeyse yarısı kadar olacak. İşte bu beklentiler nedeniyle yurti­çi yerleşiklerin döviz talebi son haftalarda hız kesti.

Hatta bankalardaki döviz hesaplarında son 3 hafta toplam 1 milyar 682 milyon do­larlık erime yaşandı.