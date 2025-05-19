Piyasalarda temkinli iyimserlik dönemi!
Piyasalar son günlerde yurtdışı merkezli haber akışını takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldikten sonra dünyanın tamamına yönelik açıkladığı gümrük tarifeleri küresel anlamda gerginlik yaratmıştı. Son haftalarda Trump söylemlerinin dozunu hafifletirken Çin ile karşılıklı tarifelerde ciddi indirimlere gitmesi tansiyonu düşürmüş durumda. İsviçre’deki görüşmeler sonrasında
Çin, 90 gün boyunca ABD’ye uyguladığı tarifeleri yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürme, ABD ise Çin’e yönelik tarifeleri aynı dönemde yüzde 145’ten yüzde 30’a indirme kararı almıştı. Öte yandan jeopolitik gerginlikleri azaltmaya yönelik atılan adımlar yine piyasalar tarafından olumlu karşılandı.
Jeopolitik riskleri azaltan gelişmeler
Geçen hafta sonu Hindistan ve Pakistan arasında sıcak temasa dönüşen gerginlik ‘ateşkes’ kararıyla sona ermişti. Geride bıraktığımız haftada ise gözler Türkiye’de Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasındaki görüşmelere çevrilmişti.
Görüşmelere Rus lider Putin katılmazken Türkiye adına toplantılarda yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona erdirilmesi konusunda yoğun çaba harcadıklarını söyledi.
ABD’de açıklanan nisan ayı enflasyon verileri de yine piyasaların takip ettiği gündem maddelerindendi. ABD’de enflasyon nisan ayından aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.3 arttı. Piyasaların beklentisi enflasyonun aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 2.4 artacağı yönündeydi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD’nin kredi notunu “Aaa” seviyesinden “Aa1”e düşürdü.
Veri yoğun bir hafta olacak
Yaşanan bu gelişmeler özellikle hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü hareketi destekledi. Wall Street’te haftalık bazda S&P 500 Endeksi yüzde 5.27, Nasdaq Endeksi yüzde 6.81, Dow Jones Endeksi yüzde 3.41 değer kazandı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi ise haftayı yüzde 2.96’lık yükselişle tamamladı. Bu hafta yurt içinde salı günü tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksi, Perşembe günü enflasyon raporu, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı verileri takip edilecek.
Pazartesi günü yurt içinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Küresel piyasalarda da bu hafta yoğun veri gündemine odaklandı.
Bu hafta ABD’de, pazartesi günü New York Fed öncü göstergeler endeksi, perşembe günü S&P Global imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 2. el konut satışları, cuma günü ise yeni konut satışları verileri takip edilecek.
TL varlıklar cazibesini sürdürecek
Piyasalarda son zamanlarda yaşanan ‘temkinli iyimserlik’ havasının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Haftayı 9 bin 668 puan seviyesinden kapatan BIST 100 Endeksi’nin bu hafta 10 bin puan seviyesini test edebileceğini düşünenlerin sayısı oldukça fazla.
Olumsuz bir gelişme olmaması halinde endeksin önce 9 bin 800-9 bin 900 puan ardından 10 bin 200 puan seviyesindeki direnç noktalarına doğru bir hareket olabileceği düşünülüyor.
Döviz tarafında önemli bir hareket beklenmiyor.
Merkez Bankası’nın geçen hafta açıkladığı Beklenti Anketi’ne göre, katılımcılar doların yılsonunda 43.70 TL seviyesinden kapatacağını tahmin ediyor.
Bu da yılın geri kalanında yüzde 12.5’lik bir artışa denk. Politika faizi yılı yüzde 36 seviyesinde kapatması halinde faizden yatırımcılar yılın geri kalanında yüzde 24 civarı bir getiri elde edebilecek.
Dolayısıyla kurda beklenen değerlenme faiz getirisinin neredeyse yarısı kadar olacak. İşte bu beklentiler nedeniyle yurtiçi yerleşiklerin döviz talebi son haftalarda hız kesti.
Hatta bankalardaki döviz hesaplarında son 3 hafta toplam 1 milyar 682 milyon dolarlık erime yaşandı.