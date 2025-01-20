Piyasalarda Trump PPK ve Moody’s haftası
Piyasalar yoğun ve hareketli bir haftaya başlıyor. ABD’nin seçilmiş başkanı Trump bugün resmen Beyaz Saray’da dümene geçiyor. Perşembe günü Merkez Bankası’nın faiz kararı kritik. Beklenti 250 baz puan indirim yönünde. Moody’s cuma gecesi Türkiye’nin not kararını açıklayacak.
Hem küresel hem de Türkiye özelinde piyasaları oldukça hareketli bir hafta bekliyor. Geride bıraktığımız hafta; cari işlemler dengesi rakamları, ABD enflasyon verileri, Çin büyüme rakamları ve Merkez Bankası Beklenti Anketi ana gündem maddelerini oluşturdu. Cari denge 5 ay aradan sonra açık verirken, ABD’de aralık ayı enflasyonu beklentiler dahilinde geldi. Çin 2024 büyüme hedefine ulaştı. Deutsche Bank ise bu yıl sonunda dolar/TL paritesinin 43 TL seviyelerde olmasını öngördü. Alman bankaya göre dolar kuru bu yıl yaklaşık yüzde 21 artacak. Dolayısıyla Türk Lirası’nda değerlenme bu yıl da sürebilir.
Başkan Trump göreve başlıyor
Piyasalar açısından bu haftanın iki önemli gündem maddesi bulunuyor. İlk ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da resmen göreve başlayacak. Trump’ın ilk başkanlık döneminde ‘öngürülemez’ kararları küresel anlamda belirsizlik yaratıyor. Özellikle korumacı bir politika tarzı benimseyen Trump’ın küresel ticarete yönelik atacağı adımlar merakla bekleniyor. Başta Çin ve Meksika olmak üzere Trump’ın Türkiye’nin önemli ticari partneri olan Avrupa Birliği ile ilgili adımlar kritik. Trump ilk başkanlık döneminde, Avrupa’ya çelik ve alüminyumda ilave gümrük vergileri koyması, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi yeni dönemde piyasaların gözlerini ABD-AB ilişkilerine çevrilmesine neden olacak. Ticaret savaşlarının yanında Trump’ın AB üyesi Danimarka’ya bağlı özerk bölge konumundaki Grönland adası için yaptığı açıklamalar AB ile ilişkilerin daha da gerilmesi riskini barındırıyor.
Genel beklenti 250 baz puanlık indirim
Bu haftanın ikinci önemli gündem maddesi ise Merkez Bankası’nın 23 Ocak’ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı. Merkez Bankası’nın aralık ayında yaptığı 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından bu ayki toplantıda da faiz indirimine gitmesi bekleniyor. AA Finans’ın PPK toplantısında yönelik 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47.50'ye düşürülmüştü. Merkez Bankası’nın 250 baz puanın altında yapacağı bir faiz indirimi piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir.
Cuma akşamı gözler Moody’s’de
Yurt içinde piyasaların takip edeceği diğer gündem maddelerinden biri de Salı günü açıklanacak konut satışları verisi ve Perşembe günü açıklanacak Tüketici Güven Endeksi. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye kredi notu değerlendirmesi açıklanacak. Hafta boyunca Moody’s’in not kararına yönelik beklentiler fiyatlamalara dahil edilebilir.
Genel beklenti Türkiye’yi diğer derecelendirme kuruluşlarından bir kademe altında değerlendiren Moody’s’in bir kademe not artışına gidebileceği yönünde. Bir diğer derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye notunu gözden geçirme tarihi ise 31 Ocak. ABD borsaları, bugün Martin Luther King günü dolayısıyla işleme kapalı olacak. Haftanın devamında ikinci el konut satışları, tüketici güveni S&P imalat PMI endeksi izlenecek.