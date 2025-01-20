Piyasalarda Trump PPK ve Moody’s haftası

Piyasalar yoğun ve hareketli bir haftaya başlıyor. ABD’nin seçilmiş başkanı Trump bugün resmen Beyaz Saray’da dümene geçiyor. Perşembe günü Merkez Bankası’nın faiz kararı kritik. Beklenti 250 baz puan indirim yönünde. Moody’s cuma gecesi Türkiye’nin not kararını açıklayacak.

Hem küresel hem de Türkiye özelinde pi­yasaları oldukça ha­reketli bir hafta bekliyor. Ge­ride bıraktığımız hafta; cari işlemler dengesi rakamları, ABD enflasyon verileri, Çin büyüme rakamları ve Merkez Bankası Beklenti Anketi ana gündem maddelerini oluş­turdu. Cari denge 5 ay aradan sonra açık verirken, ABD’de aralık ayı enflasyonu beklen­tiler dahilinde geldi. Çin 2024 büyüme hedefine ulaştı. Deut­sche Bank ise bu yıl sonunda dolar/TL paritesinin 43 TL seviyelerde olmasını öngör­dü. Alman bankaya göre dolar kuru bu yıl yaklaşık yüzde 21 artacak. Dolayısıyla Türk Li­rası’nda değerlenme bu yıl da sürebilir.

Başkan Trump göreve başlıyor

Piyasalar açısından bu haf­tanın iki önemli gündem mad­desi bulunuyor. İlk ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da resmen göreve başlayacak. Trump’ın ilk başkanlık döne­minde ‘öngürülemez’ kararla­rı küresel anlamda belirsizlik yaratıyor. Özellikle korumacı bir politika tarzı benimseyen Trump’ın küresel ticarete yö­nelik atacağı adımlar merakla bekleniyor. Başta Çin ve Mek­sika olmak üzere Trump’ın Türkiye’nin önemli ticari partneri olan Avrupa Birliği ile ilgili adımlar kritik. Trump ilk başkanlık döneminde, Av­rupa’ya çelik ve alüminyumda ilave gümrük vergileri koyma­sı, Paris İklim Anlaşması’n­dan çekilmesi yeni dönemde piyasaların gözlerini ABD-AB ilişkilerine çevrilmesine ne­den olacak. Ticaret savaşları­nın yanında Trump’ın AB üye­si Danimarka’ya bağlı özerk bölge konumundaki Grönland adası için yaptığı açıklamalar AB ile ilişkilerin daha da geril­mesi riskini barındırıyor.

Genel beklenti 250 baz puanlık indirim

Bu haftanın ikinci önem­li gündem maddesi ise Mer­kez Bankası’nın 23 Ocak’ta yapacağı Para Politikası Ku­rulu (PPK) toplantısı. Merkez Bankası’nın aralık ayında yap­tığı 250 baz puanlık faiz indi­riminin ardından bu ayki top­lantıda da faiz indirimine git­mesi bekleniyor. AA Finans’ın PPK toplantısında yönelik 17 ekonomistin katılımıyla yap­tığı ankete göre, ekonomist­lerin tamamı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüz­de 45 seviyesine düşürülece­ğini öngörüyor. Ekonomistle­rin 2025 yıl sonu politika fai­zi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Geçen ay ger­çekleştirilen PPK toplantısın­da, politika faizi 250 baz pu­an indirilerek yüzde 50'den yüzde 47.50'ye düşürülmüştü. Merkez Bankası’nın 250 baz puanın altında yapacağı bir fa­iz indirimi piyasalarda dalga­lanmalara neden olabilir.

Cuma akşamı gözler Moody’s’de

Yurt içinde piyasaların ta­kip edeceği diğer gündem maddelerinden biri de Salı gü­nü açıklanacak konut satış­ları verisi ve Perşembe günü açıklanacak Tüketici Güven Endeksi. Cuma günü piyasa­lar kapandıktan sonra ulusla­rarası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türki­ye kredi notu değerlendirme­si açıklanacak. Hafta boyunca Moody’s’in not kararına yöne­lik beklentiler fiyatlamalara dahil edilebilir.

Genel beklen­ti Türkiye’yi diğer derecelen­dirme kuruluşlarından bir ka­deme altında değerlendiren Moody’s’in bir kademe not ar­tışına gidebileceği yönünde. Bir diğer derecelendirme ku­ruluşu Fitch’in Türkiye notu­nu gözden geçirme tarihi ise 31 Ocak. ABD borsaları, bugün Martin Luther King günü do­layısıyla işleme kapalı olacak. Haftanın devamında ikinci el konut satışları, tüketici güve­ni S&P imalat PMI endeksi iz­lenecek.