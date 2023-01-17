Piyasalarda yelkenler fora

Geçen hafta ABD enflasyon verisi açıklandı. Veriye göre önceki ay %7,1 artan manşet enflasyon Aralık ayında %6,5 artarken çekirdek enflasyon önceki ayki %6,0’lık artıştan %5,7’ye geriledi. Enflasyonun detayında ise en ilgi çeken alt kalem kiralar oldu. Şubat 2021’den beri durmaksızın yükselen kiralar Aralık’ta da aynı hızla yükselmeye devam etmiş. Hala bölgesel konut kirası verilerine göre önümüzdeki aylarda kiralarda düşüş olacağı görünüyor, ancak cari durumda enflasyonun kalan tek dişi hala konut kiraları olmaya devam ediyor.

Enflasyonda düşüş hız kesebilir

Şimdi detaydan biraz daha genele bakalım; enflasyon düşmeye devam ederken ancak beklenti kadar düştü, yani fazlası yok. Oysa Temmuz 2022’den bu yana neredeyse her ay beklentiden daha fazla düşmüştü. Bu durumda başlangıçta hızlı düştükten sonra ilerleyen aylarda enflasyonun düşüşü hız keserse çok şaşırmamak gerekir. Diğer yandan önceki hafta gelen istihdam verisi önceki ayki 256 binden 223 bine düşmüş ama beklenti olan 205 binin oldukça üzerinde kalmıştı. Yani aslında FED’in enflasyonla mücadelesinde önemli kalemler yola giriyor, ama süreç son derece yavaş işliyor.

Piyasalar FED’in faiz manevrasını yanlış okuyor

Dolayısıyla buraya kadarki kısım itibarıyla ABD’de neden faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine dair sebepleri ortaya koymuş olduk. Acaba gelecek hafta açıklanacak olan büyüme bu konuya ne diyecek? Doğrusunu isterseniz en son veri akışının ışığında küresel ekonomiler için şöyle bir görünüm geliyor gözümün önüne; her ne kadar tüketici güveni, PMI, ISM gibi iş atmosferini ölçen anket bazlı veriler son derece zayıf gelse de, sayısal dataya dayanan istatistiksel bilgiler özellikle ABD’nin ciddi bir resesyonun etkisi altında ezilmeden büyümeye devam edeceğini gösteriyor. Hatta enflasyondaki geri çekilmeye göre çok az düşen ücretler de bunun cabası… bütün bunların sonucu olarak piyasaların ABD cephesinde faiz artışlarının sonuna gelindiğini, ama piyasanın FED’in faiz manevrasını biraz fazla iyimser bir bakış açısıyla, yanlış okuduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Amerikan tahvil piyasası daha çok su kaldırır. Ya da FED enflasyonist dönemin başındaki “geçici” lafını yediği gibi faizi %5’in üzerine çıkartma ve uzun süre yüksek tutma düşüncesini de yutmak zorunda kalacak.

Piyasalarda aşırı iyimserlik hakim

Şimdi gelelim piyasalara… biz bir yerden resesyon diye haykırırken piyasa risklerin kendisinden çok risk iştahını fiyatlamayı tercih etti ve son 2 haftada ABD Havayolları Endeksi %20’den fazla yükseldi. Üstüne üstlük bir havayolu şirketi CEO’su sektörün talebi tam anlamıyla karşılayabilmesinin ancak 2024’te olabileceğini söyledi. Diğer yandan geçen senenin en çok dayak yiyen hisse gruplarından olan Çinli elektrikli araç (EV) hisseleri aynı dönemde %15’ten fazla yükseldi. Yarı iletkenler endeksi %14, telekomünikasyon %11, bilişim %8, keyfi tüketim %10 yükseldi. Buna karşılık defansif sektörlerden zaruri tüketim yerinde sayarken altyapı ve sosyal hizmetler endeksi sadece %1,5 yükseldi. Bunlar zor zamanlardan fonların parayı park ettikleri hisselerdir. Dahası da var; döngüsel hisseler; ki işler iyi olduğunda yükselir, zayıflık olduğunda düşerler; ile defansif hisseler arasındaki ilişki de Aralık 2021’den bu yana ikinci defa döngüseller lehine çalıştı. Yani piyasa aslında Çin’in yeniden açılışı, ABD’de faiz baskısının sona ermesi, Avrupa’da kışın aşırış soğuk geçmiyor olması nedeniyle yumuşak iniş senaryosunun güçlenmesi ve resesyonun daha rahat atlatılacağının düşünülmesi gibi nedenlerden dolayı aşırı bir iyimserliğe tutulmuş şekilde hisse senetlerine saldırmış durumda. Bu haftaki veri setinde Japonya Merkez Bankası hariç iyimser havayı bozacak bir durum gözükmüyor. Dolayısıyla hisse senetleri için önceden olduğuma göre daha pozitif düşüncelere sahibim. Ancak yukarıda bahsettiğim üzere; bütün talep, yeniden açılış vs. haberlerine rağmen 2 haftada %15-20 giden hisselere yapışmak yerine biraz daha ihtiyatlıca, geri çekilmelerde almak daha doğru olacaktır. Sonuçta Çinli şirket hisselerinden oluşan Golden Dragon endeksi son 3 ayda %100 gitti, daha ne kadar gider acaba?

Bitirmeden önce geçen haftaki soruma kısa vade için cevap vermiş olayım; hani “Peki Şimdi Düşman Kim?” demiştim ya; anlaşılan şimdilerde enflasyonun düşmanlık durumu kalmadı. Resesyon ise düşman kategorisine alınmayacak kadar korkulmayan bir durum oldu. Eh! Ortalık güllük gülistanlık o zaman! …(mı?)